Fiscalía retiró oficialmente ante el juez el preacuerdo con el empresario Carlos Mattos

Ante un juez de Bogotá, el fiscal Daniel Hernández solicitó se indague si hubo alguna irregularidad tras el preacuerdo firmado con el desempeño con el empresario Carlos Mattos, y que todos los participantes de este acuerdo sean objeto de investigación.

“Una de las partes que participó activamente en el preacuerdo está generando insinuaciones de ilegalidad y actos corruptos en este preacuerdo, situación que es totalmente ajena a la verdad”, indicó el fiscal Hernández.

El ente acusador cuestionó una reunión de Iván Cancino, exabogado de Mattos, con el periodista Gonzalo Guillén, quien se ha presentado, pero no ha sido reconocido como víctima en el proceso.

La Fiscalía indicó que en la reunión Cancino hace mención a 900.000 dólares y que después de la entrega del dinero a Alejandro Sánchez, otro de los abogados de Mattos, fue que se viabilizó el preacuerdo.

De igual manera, el fiscal señaló que Cancino en la conversación que nunca su cliente mencionó que iba a declarar contra Guillen por supuestos pagos que le hizo Mattos para desprestigiar a los fiscales del caso.

Por otra parte, el delegado del ente acusador también pidió se investigue si hubo alguna clase de constreñimiento en contra de Mattos para que declarara en contra del periodista Gonzalo Guillén.

“Es inadmisible que una de las partes genere los argumentos que se hicieron ante el señor Gonzalo Guillén”, sostuvo la Fiscalía.

A la audiencia se presentó Mattos con su nuevo abogado Omar Juan Carlos Suárez Acevedo.

El fiscal del caso indicó que la insinuación de que se hubiera dado pagos a funcionarios en medio del examen del preacuerdo debe ser investigada y que se tendrá que dar explicaciones a los fiscales que participaron, los abogados y el mismo Mattos.

“La Fiscalía no buscó ese preacuerdo”, anunció el representante del ente acusador tras señalar que tiene las evidencias para lograr la condena del empresario Carlos.

En la diligencia, el fiscal dijo que sustentará un buen juicio en contra de Mattos por manipulación del reparto judicial en el caso Hyundai.

Inpec decomisó gafas con cámara a la abogada de Carlos Mattos

En la cárcel de Cómbita, en Boyacá, en medio de un operativo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) incautó unas gafas que al parecer tendrían una cámara integrada y que pretendía ingresar al penal la abogada de Carlos Mattos.

El polémico empresario del casos Hyundai, capturado y judicializado, fue recientemente trasladado de la cárcel La Picota en Bogotá a la de máxima seguridad en Boyacá.

De acuerdo con el INPEC, este tipo de elementos están prohibidos en los sitios de reclusión, estaban en poder de la defensora de Mattos.

El instituto investiga el elemento y la razón para entrarlo al penal.

Fiscalía le retiró el acuerdo al empresario Carlos Mattos

En la mañana de este 16 de marzo se supo que la Fiscalía General de la Nación retiró los dos preacuerdos que había firmado con el empresario Carlos Mattos. Uno de los recursos fue tumbado por un juez de la República, es decir, el ente acusador no lo volverá a presentar. El otro preacuerdo lo retiró la Fiscalía. De acuerdo con lo que informó W Radio, el ente acusador aseguró que no se volverá a firmar un acuerdo con Mattos y que no se presentará un principio de oportunidad. Estas conclusiones llevan a entender que el empresario sí deberá ir a juicio.

El juez encargado de revisar el preacuerdo entre Carlos Mattos y la Fiscalía concluyó que no se evaluó bien la pena contra el empresario. Aunque el documento indicaba que se tendría que cumplir con 56 meses de cárcel, el especialista destaca que debe ser mayor. Mattos está acusado de haber sobornado a jueces de la República para verse favorecido en la representación de la marca Hyundai en el país.

En enero de 2018, fue cuando la Fiscalía General de la Nación anunció una investigación por presunta manipulación al sistema de reparto de procesos. El ente acusador comprobó que Mattos y su abogado habrían acordado un pago al juez Reinaldo Huertas por aproximadamente $2.000 millones de pesos (más de $580.000 dólares) para fallar a su favor.

