Qué puede hacer si lo roban en TransMilenio

TransMilenio en hora pico, Bogotá

A pesar de los esfuerzos anunciados por la administración de Bogotá para mitigar los problemas de seguridad, puntualmente en TransMilenio., la ciudadanía asegura que los delitos en el sistema de transporte no paran, ante lo cual, las autoridades han pedido a los habitantes de la ciudad denunciar si es victima o testigo de hurtos, conductas sospechosas, actividades no permitidas dentro del sistema, discriminación, delitos de género y/o situaciones que perturben el orden y la tranquilidad de los usuarios.

Las denuncias se pueden realizar de manera virtual en el Sistema Nacional de Denuncias Virtual, una plataforma de la Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, donde también se pueden consultar antecedentes penales, registrar documentos extraviados, entre otros trámites alojados en la página de la Policía.

Al presionar el botón “Denuncia Virtual” deberá aceptar los términos y condiciones, luego le mostrará 9 opciones de tipificación de los hechos:

· Delitos Informáticos

· Material con contenido de explotación sexual infantil

· Extorsión

· Sala de Denuncias (Donde podrá consultar las sedes para presentarlas de manera presencial)

· Falsedad en Documentos y Personal

· Estafa

· Maltrato Animal

· Violencia Basada en Género

· Hurto

Al presionarlos le explicará que significa cada uno de estos cargos y le presentará la normativa que tipifica los mismos. El Botón hurto, despliega 11 casos, para que dependiendo del que fue victima o testigo, seleccione el que más se adecúe a su situación.

Luego le harán unas preguntas para la confirmación de los hechos y se procede a realizar la instauración formal de la denuncia ante la autoridad competente, por medio de este canal.

Además, TransMilenio les recuerda a los usuarios que están dispuestas las rutas de atención de denuncias al interior de estaciones, buses o portales del sistema. En la siguiente infografía se despliega la información oficial completa.

Pero estas medidas parecen ser insuficientes. Hace unos días, hombres armados se subieron y atracaron a un bus de TransMilenio repleto de pasajeros a las 8 de la noche en la estación de la calle 75. Una de las victimas señala que fueron 4 tipos, asegura que dos eran extranjeros, uno impedía el cierre de la puerta y los otros 3 amenazaban a los ocupantes con arma blanca.

El testigo señala que los pasajeros se bajaron del bus para buscar a las autoridades, pero pasaron unos 4 minutos y no encontraron con quién denunciar el hecho. Así que regresaron al articulado y se marcharon, a pesar de que el conductor también pitaba para pedir auxilio.

Así como ocurrió en este hecho, existen múltiples docenas de reclamos y denuncias no formales, pues aseguran que hay poca presencia de policías en el sistema, y los que están no brindan buena atención o no denotan preparación para afrontar estas situaciones.

Según las cifras publicadas por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, muestran que en el año 2021 se reportaron 3.468 robos a personas en estaciones, de los cuales 2.526 fueron de celulares; 3.120 en buses y 3.013 en alimentadores con un incremento del 32,1%. La modalidad más común de estos hurtos es el cosquilleo.

Por ejemplo, la concejal del partido Centro Democrático, Diana Diago, publicó un video en Twitter el pasado 18 de marzo donde denunció un tiroteo al interior de bus del SITP, la funcionaria señaló:

“El transporte público es de los más inseguro para el ciudadano. Señora Alcaldesa, los ciudadanos están esperando que usted se tome la seguridad en serio. ¡Gobierne! los bogotanos la quieren ver en acción”.

Además, la Personería denunció que las cámaras de seguridad de TransMilenio, no están conectadas con el comando central de la Policía. El ente de vigilancia ya había notificado esto ante el Concejo de Bogotá, pero el distrito no ha dado solución a esta problemática.

