Qué dijeron los candidatos en el debate presidencial de la denominada Primera Línea

Integrantes de la primera línea marchan hoy por las calles de Bogotá (Colombia). EFE/Ricardo Maldonado Rozo

Las manifestaciones en Colombia no volvieron a ser lo mismo desde el 2019, donde se vio en el país a la denominada ‘Primera Línea’, un grupo de jóvenes que acompañaban las movilizaciones, presuntamente para velar por la seguridad y desarrollo de las marchas. Desde entonces muchos ven a la Primera Línea como un grupo que vela por la seguridad de las manifestaciones y marchas mientras otros sectores los señalan de solamente incitar y provocar vandalismo.

Este tema de diversas opiniones fue tocado el día de ayer 21 de marzo en el debate presidencial transmitido por RCN noticias y RCN Radio, donde los candidatos a la presidencia de la República Sergio Fajardo, Ingrid Betancourt, Federico Gutiérrez y Enrique Gómez, hablaron referente a la Primera Línea, en algunos casos los candidatos aseguraron que estos grupos son responsabilidad de políticos de oposición.

Uno de los que habló y causó gran polémica fue Federico Guitiérrez, pero más que sus discurso, lo que generó revuelo en redes y lo hizo blanco de críticas y burlas fue que uso una foto de Gustavo Petro, ausente en el debate a manera de protesta por las presuntas irregularidades en el reconteo de votos solicitado por el Registrador Nacional.

‘Fico’ mientras sostenía una imagen del Candidato del Pacto Histórico que lidera en las encuestas de intención de voto decía: “¿Quién hizo eso? Ese señor que no vino y sus compinches, esa Primera Línea está adscrita políticamente a esos principios que ellos representan, no ponemos en riesgo ni la democracia ni libertades”.

El candidato del Equipo por Colombia y aparentemente del uribismo, Federico Gutiérrez añadió sobre la legalidad del grupo: “Lo que no puede ocurrir es violencia y bloqueos, hay jóvenes que fueron engañados e instrumentalizados, los invito a que se salgan ya, porque hay otros que hacen parte de guerrillas urbanas, y a esos los vamos a perseguir, no puede seguir pasando que dos o tres personas van y bloquean la vía y entonces ahí están los costos en la canasta familiar y los alimentos suben”, señaló en el debate.

Por su parte quien debutaba por primera vez en un debate presidencial, el candidato Enrique Gómez, también señaló la responsabilidad del ausente Petro y desconoció algún tipo de objetivo en la Primera Línea: “Son fuerzas de un candidato que no quiso venir hoy, esa no es la protesta del colombiano de bien sino de la protesta que quiere meterle miedo a la sociedad; Petro ha advertido que cuando no gane las elecciones va a seguir incendiando al país, irrespetando la Fuerza Pública. Quieren generar miedo a la población, debemos reforzar el Esmad y videocámaras en sus uniformes”.

El candidato por la Coalición Centro Esperanza fue un poco más profundo que sus rivales, y resaltó las necesidades generadas para que grupos como la Primera Línea se generaran en el marco de una protesta social: “El malestar de los jóvenes llevó a grandes manifestaciones. En medio de la pandemia, en 2021, llega otra reforma tributaria, donde en medio del sufrimiento del pueblo colombiano le subió impuestos a la sociedad colombiana, eso suscitó malestar”.

Mientras que Ingrid Betancourt, candidata del movimiento Verde Oxígeno, aseguró que la solución no es estigmatizar al grupo como criminales, sino brindar un acopañamiento planeado con las autoridades: “Se le puso rótulo a esta juventud de ‘terroristas’ y eso no es justo, había personas que sí tenían necesidad de protestar, en mi Gobierno la vamos a proteger, en la Primera Línea no todos fueron violentos, no todos fueron personas que se dejaron manipular por infiltraciones de la guerrilla y movimientos políticos”.

