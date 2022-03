Miley Cyrus: “Bogotá, mi ‘show’ favorito”

Uno de los conciertos más esperados para este primer semestre del año era justamente el de Miley Cyrus. La cantante de 29 años viene haciendo una gira por algunos países de Suramérica en donde incluyó a Argentina, Chile y a Brasil con su participación en el Lollapalooza de estos países faltándole el de Brasil.

Entre tanto en Paraguay cerrará el próximo 23 de marzo su paso por estas tierra con el Asunciónico Festival. Sin embargo, en lo que respecta a su presentación en Bogotá, Colombia, la también actriz pasó por un momento incómodo a cuenta de la altura de la ciudad.

Cyrus tuvo que detener por un momento el espectáculo al tener la sensación de querer vomitar. No obstante, los asistentes comprendieron la situación y la música continuó con lo mejor de sus coreografías y puesta en escena como es característico en la cantante.

En redes sociales los asistentes y fanáticos de la cantante se mostraron alegres por el evento que albergó a alrededor de 15.000 personas en el Movistar Arena. Allí mostraron algunos atuendos que suelen ser parte los seguidores de Miley, incluso ella antes del concierto tuiteó:

“COLOMBIA tienes mi #ATTENTION ! Muéstrame tu mejor drag de MILEY para el show de esta noche”.

COLOMBIA you have my #ATTENTION! Show me your best MILEY drag for tonights show 🇨🇴 — Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 21, 2022

Por supuestos sus seguidores no se resistieron a responderle y subieron sus fotos con el vestuario que llevarían al concierto Cyrus. Algunos de ellos estuvieron a las afueras del hotel en donde se hospedó la estrella del pop y durante toda la noche estuvieron cantando algunas de sus canciones, algo que le alegró, a pesar de interrumpirle el sueño.

Dentro del concierto, a Miley Cyrus se le vio portar un atuendo enterizo de color negro con algunos agujeros que dejaban ver por partes su piel. También llevó unas gafas oscuras grandes.

Entre las canciones que interpretó para el público colombiano estuvo Fly on the wall, 23, Wrecking Ball, We Can’t Stop, The Climb, Party in the USA y Angels Like You, uno de los temas más esperados por la audiencia cafetera.

El público colombiano logró cautivar Miley Cyrus al punto de reconocer durante el concierto que el concierto brindado en Bogotá ha sido su favorito, lo cual enloqueció a los asistentes, como se puede ver en este video.

‘This show in Bogota is my favorite show’



— Miley Cyrus

pic.twitter.com/tbH42z92zs — Miley Nation (@MileyNation13) March 22, 2022

Cyrus dejó grandes sensaciones entre sus fanáticos quienes ya esperan su regreso en una próxima ocasión y ojalá no tan lejos como sucedió esta vez, pues hacía 11 años que la estadounidense no pisa suelo colombiano.

Quizás con el gran recibimiento que le han brindado sus seguidores en esta parte del mundo habrá quedado con ganas de más. No obstante, el país cada vez se vuelve un lugar de paso obligado para varios de los más importantes artistas y bandas del mundo sin importar el género.

Esto resulta ser un respiro para la industria cultural que por estos días tuvo un duro golpe con el nuevo aplazamiento de uno de los festivales más importantes y masivos del país como lo es el Jamming Festival. Este se hizo última hora cuando los asistentes ya empezaban a llegar a la ciudad de Ibagué en donde se tenía previsto el evento de 3 días.





