Conozca la playa en la que puede broncearse desnudo en Colombia

Boca del Saco. Foto: Parque Tayrona.

Colombia es un país diverso, que cuenta con lugares increíbles para conocer, además tiene varias playas en distintos lugares de su territorio, que son ideales para disfrutar en familia, amigos o en pareja.

Al igual que otros países cuenta con una playa nudista, que muchos no saben que existe o no se imaginan que, en un país que todavía es muy conservador haya un lugar así, en el que se pueda andar tal y como se llegó al mundo, sin ataduras.

Se trata de Boca del Saco, ubicada en el Parque Nacional Natural Tayrona, una zona cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta, que hace parte del Caribe colombiano.

“Legalmente no está constituida como una playa nudista, pero los visitantes suelen practicar esta modalidad, ya que es una playa no muy concurrida. No es permitido el baño, pero pueden disfrutar del agua en sus orillas con mucha precaución”, indica el mismo parque.

Pese a la aclaración, por su lejanía y poca concurrencia, muchos turistas y visitantes nacionales y extranjeros llegan hasta allí para broncearse por completo o practicar el topless.

Está a tres horas desde la entrada de la reserva natural y debe pasar por las playas Cañaveral, Arrecifes, Arenilla, el sector de las piscinas, el Cabo San Juan y la Playa del Medio. Desde Cabo San Juan hay que recorrer un sendero de 15 minutos.

Boca del Saco es una playa en la que los visitantes quedarán deslumbrados ante una extensa franja de arenas blancas, contrastadas por el verde intenso de la vegetación que la rodea y la espesa selva que se observa al fondo. Hay que tener en cuenta, que esta playa no es apta para bañistas.

