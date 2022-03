Video: Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián quedan por fuera de las 12 Horas de Sebring por un choque

Por primera vez, Juan Pablo y Sebastián Montoya estarán juntos en una carrera. Foto: Instagram @sebasmontoya58

Era la primera vez que el piloto colombiano Juan Pablo Montoya y su hijo, Sebastián, corrían juntos una carrera profesional de carros. La competencia que marcó este hito fue las 12 Horas de Sebring, carrera automovilística estadounidense desarrollada en el autódromo de Sebring, Florida, que consiste en una válida de resistencia de vehículos sport prototipos y gran turismos.

Pero el final no fue feliz. Cuando faltaban nueve horas para terminar la competencia, Juan Pablo Montoya se estrelló y no logró continuar en la carrera. La suerte le jugó una mala pasada al equipo de los colombianos que compartían carro junto al corredor sueco Henrik Hedman en el equipo DragonSpeed.

El choque se produjo cuando el antiguo corredor de Formula 1 para los equipos McLaren y Williams no pudo evitar un accidente en la pista y terminó golpeado su carro contra los muros de contención. Al momento del accidente, el equipo de papá e hijo lideraba en su categoría luego de que, en el primer turno de Sebastián, este se ubicara primero.

El menor de los Montoya fue el encargado de conducir el carro del equipo DragonSpeed desde el inicio, dejando buenas sensaciones y superando las dificultades que se le presentaron, hasta el punto de controlar la prueba.

El accidente que acabó con la carrera de Juan Pablo y Sebastián Montoya en las 12 Horas de Sebring

El infortunado hecho se presentó en la curva uno cuando iban dos horas y 45 minutos de la segunda valida de las 12 horas de Sebring que se disputa en Florida, Estados Unidos. Por fortuna, el hecho solo afectó al auto y el piloto no sufrió ningún daño físico, pero con este accidente se terminó la actuación de los pilotos colombianos en esta distinguida competencia de automovilismo.

En cuanto a Sebastián Montoya, minutos después de terminar su participación afirmó que “obviamente no era lo que esperábamos. Pero mi papá no tenía nada qué hacer. Él tiene mucha experiencia. Lo que él hizo creo que es lo que hubiéramos hecho todos. Pero yo me siento muy feliz, el equipo trabajó muy bien y muy fuerte”, afirmó sobre el accidente.

Por otro lado, el piloto colombiano Gabby Chaves también inició esta carrera con el equipo Andretti Autosport, pero tampoco culminó la prueba por un inconveniente mecánico que sufrió su carro.

Previamente, Sebastián reconoció esta como “una gran oportunidad para mí y estoy muy agradecido por la oportunidad que me han dado DragonSpeed y Henrik Hedman” y por supuesto señaló que “correr con papá es un sueño hecho realidad, ya que él ha sido mi ídolo”.

Las 12 Horas de Sebring arrancaron desde el miércoles 16 con prácticas para la Porsche Carrera Cup y Michelin Piloto Challenge y desde el jueves y hasta el sábado 19 para el resto de categorías del WeatherTech Chapionship.

Este evento deportivo se ha disputado en el Sebring International Raceway de Florida desde 1952, siendo una de las competiciones de su tipo más importantes del continente americano, junto con las 24 Horas de Daytona y las 10 horas de la Petit Le Mans en Road Atlanta (Georgia).

Esta carrera corresponde a la segunda válida del IMSA WeatherTech SportsCar Championship y es la edición número 70 de las 12 Horas de Sebring que históricamente tiene a las escuderías europeas Porsche, Ferrari y Audi liderando en victorias con 18, 12 y 11 victorias, respectivamente.

