A la cárcel hombre que habría robado a una dama de compañía en Bogotá

Un ciudadano extranjero fue detenido luego de robar a una dama de compañía a la que había citado en Bogotá. Los hechos sucedieron en el Barrio Galerías de la localidad de Teusaquillo, la mujer acordó con Gerson José Rojas Chirinos, el imputado, una cita en este sector. Al llegar al lugar, Rojas amenazó a la escort con un arma de fuego y le dijo que dispararía sino le entregaba todo su dinero.

Ante esta situación, la mujer clamó por ayuda y el ciudadano fue retenido por la comunidad y capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional. Procedieron a realizar una requisa donde encontraron el arma de fuego y el dinero hurtado.

Un fiscal en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la localidad de Puente Aranda formuló una imputación por el delito de hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones. Gerson Rojas se declaró inocente por estos cargos. La Fiscalía procedió a solicitar medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, la cual fue avalada por un juez con función de control de garantías.

Recientemente los habitantes del barrio Galerías habían protestado por los constantes robos, algunos que han resultado con el homicidio de la víctima, como, por ejemplo, el caso de la comunicadora de la Organización de las Naciones Unidas, Natalia Castillo, quién fue asesinada hace un mes, luego que dos hombres la increparan para hurtarle el celular.

Esto no solo lo viven las personas en la calle, hasta a los locales se han metido a robar, recientemente en algunos restaurantes y gastrobares no solo del barrio, sino de la localidad de Teusaquillo. Parece que las medidas no son suficientes, a pesar de las cámaras de seguridad y el acompañamiento por parte de la policía.

En la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, desarrollan diferentes estrategias para disminuir los índices de inseguridad y hurtos en la ciudad. Por ejemplo, hace unos días se realizaron operativos de inspección, control y vigilancia a talleres mecánicos y locales de autopartes de 7 localidades; Barrios Unidos, Los Mártires, Kennedy, Antonio Nariño, Suba, Engativá y Puente Aranda; en los cuales se realizaron 24 cierres preventivos y se capturaron a 13 personas.

“Vamos a continuar con estas acciones conjuntamente con la Policía con nuevos grupos élite que van a fortalecer nuestras acciones contra el hurto que es uno de los delitos que más afecta a la ciudadanía”, afirmó el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Aníbal Fernández de Soto.

Por parte de la Alcaldía Mayor, señalan que se han destinado 1.4 billones de pesos en seguridad; se han instalado 6460 cámaras de seguridad a lo largo de Bogotá y que la capital está dentro de las ciudades con menos índices homicidio en el país.

Pero el problema de inseguridad, a pesar que el distrito dice que está disminuyendo, va más allá de un índice de percepción, hace poco días el concejal del partido Cambio Radical, Rolando González, fue atracado, también en la localidad de Teusaquillo, cuando dos sujetos en motocicleta abordaron al funcionario y a mano armado le hurtaron su celular.

González expuso que: “la delincuencia y el hampa se han apoderado de la ciudad” y le pidió a la alcaldesa Claudia López y al secretario Fernández, que de una vez por todas le entreguen resultados a la capital.

SEGUIR LEYENDO