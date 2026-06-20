Colombia

Fiscalía desmanteló red que transportaba migrantes ilegales de Afganistán, Irán y China a Centroamérica con falsos paquetes turísticos

La estructura obtuvo más de $100.000.000.000 mediante centenares de lanchas turísticas que salían desde el municipio costero Necoclí, Antioquia

Guardar
Google icon
Fiscalía desmanteló red criminal que transportaba migrantes ilegales de Afganistán, Irán y China a Centroamérica con falsos paquetes turísticos - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters
Fiscalía desmanteló red criminal que transportaba migrantes ilegales de Afganistán, Irán y China a Centroamérica con falsos paquetes turísticos - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

La Fiscalía General de la Nación descubrió a una red criminal transnacional que habría movido a más de 800.000 migrantes ilegales. Durante seis años operó desde un edificio de cuatro pisos ubicado a menos de 50 metros del mar, frente al muelle principal de Necoclí, Antioquia, donde funcionan un hotel de lujo y una agencia de turismo usada como fachada para ofrecer traslados hacia Centroamérica.

La estructura criminal, de acuerdo con el ente acusador, obtuvo más de $100.000.000.000 mediante centenares de lanchas turísticas que salían desde Necoclí y desde Capurganá, Acandí y Sapzurro, en Chocó. Los recursos quedaron bajo control de nueve empresarios capturados en operativos de la Policía y la Fiscalía en Medellín, Necoclí y Apartadó.

PUBLICIDAD

Según el informe de las autoridades, varios de los detenidos figuran como accionistas, representantes legales y administradores de empresas legales de turismo y transporte marítimo. También aparecen como propietarios de otros bienes, entre ellos estaciones de gasolina, almacenes de ropa náutica y locales comerciales que ya están bajo la mirada de la investigación, informó El Tiempo.

La Fiscalía halló registros contables, equipos y 25 cuentas bancarias

Una-bomba-de-relojería-llamada-Darién
Las autoridades afirmaron que fueron movilizados afganos, iraquíes, chinos, saudíes, costarricenses, haitianos y venezolanos - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El expediente al que accedió el medio citado incluye 152 carpetas con soportes de operaciones marítimas hechas en efectivo. Allí, conforme a la investigación, quedaron recibos y registros de logística de los viajes, incluidos el número de chalecos y los cupos de cada bote.

PUBLICIDAD

En el operativo, se incautaron nueve computadores, un disco duro, 11 teléfonos celulares y datos de 25 cuentas bancarias que, según el caso, sirvieron para canalizar los recursos captados en su mayoría durante la pandemia por Covid-19 en 2022.

En la audiencia de legalización de capturas, el fiscal del caso detalló el esquema: “Los cobros de dinero por cada traslado oscilaban entre USD 291 y USD 300 por adulto. Ello sin recibir facturas, siendo embarcados en lanchas vinculadas a las sociedades investigadas”.

La fachada comercial ofrecía paquetes de viaje para extranjeros reclutados a través de redes sociales con la promesa de conocer el Golfo de Urabá. Por esa vía, sostiene la investigación, fueron movilizados afganos, iraquíes, chinos, saudíes, costarricenses, haitianos y venezolanos.

La pesquisa apunta a empresas de turismo, hotelería y combustibles

Dos grandes fajos de billetes de pesos colombianos, uno de cien mil y otro de cincuenta mil, atados con ligas, sobre una mesa oscura junto a varias monedas.
La empresa presuntamente encargada del negocio ilegal obtenía ganancias de $5.000 millones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque la Fiscalía mantiene reserva sobre varias de las compañías usadas para mover a los extranjeros, El Tiempo identificó nombres y ubicaciones de firmas que ya fueron ocupadas y que comparten socios. Una de ellas es Comercializadora Marítima y Fluvial del Caribe S.A.S., con sede a pocos metros de la playa de Necoclí.

Su representante legal es Mario Andrés Bustamante y entre los socios aparecen Andrés Felipe Vargas y Juan Carlos Valderrama Cano. El diario estableció que los tres empresarios fueron capturados.

Los nombres de Vargas y Valderrama Cano también aparecen en Inversiones Náuticas el Caribe S.A.S., una empresa dedicada al alojamiento en hoteles y del comercio de piezas de vehículos. La firma opera desde noviembre de 2020 y reporta ingresos por más de $5.000.000.000.

Esa compañía es propietaria de un local con el mismo nombre y del hotel Caribe Suite en Necoclí, frente al muelle principal del municipio. Para habitaciones con vista al mar, durante mayo pasado, el establecimiento tenía tarifas de $495.000 por la temporada del Día de la Madre.

La empresa se presenta además en redes sociales como distribuidor autorizado de Suzuki en motores, repuestos y accesorios náuticos en todo Necoclí, con envíos nacionales. Además de comercializar brújulas de navegación, accesorios de pesca y ropa náutica, mientras que el local de autopartes funciona, según el órgano investigador, en el primer piso del mismo edificio donde opera el hotel, reveló El Tiempo.

Fiscalía - Colombia
El fiscal tiene 152 carpetas con soportes de operaciones marítimas hechas en efectivo- crédito Fiscalía General de la Nación

En el entramado empresarial figura, además, Inversiones Neco Deluxe Zomac S.A.S., dedicada desde 2022 al comercio de combustible y lubricante para automotores. Mario Bustamante aparece allí como socio con el 33% de participación.

La firma de combustibles registra activos por más de $4.000.000.000 e ingresos por más de $8.000.000.000. También figura como propietaria de un establecimiento llamado EDS Necodeluxe, una estación de gasolina ubicada a 350 metros del hotel vinculado a la red.

Por ahora, la investigación se concentra en Comercializadora Marítima y Fluvial del Caribe S.A.S., cuya actividad registrada incluye operación turística, transporte marítimo y cabotaje.

Temas Relacionados

Fiscalía General de la NaciónRed criminalMigrantes ilegalesPaquetes turísticosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Elecciones presidenciales de Colombia 2026, EN VIVO: Estas son las últimas movidas políticas de cara a la segunda vuelta

Solo queda un día para que los colombianos elijan entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia por los próximos 4 años

Elecciones presidenciales de Colombia 2026, EN VIVO: Estas son las últimas movidas políticas de cara a la segunda vuelta

Brigadier general José Luis Esparza solicita su retiro voluntario del Ejército tras su reintegro ordenado por la justicia en 2025

El oficial, que recientemente había retomado funciones en áreas de inteligencia tras una decisión judicial, pidió apartarse de la institución y dejar su cargo por decisión propia

Brigadier general José Luis Esparza solicita su retiro voluntario del Ejército tras su reintegro ordenado por la justicia en 2025

Nueva Zelanda vs. Egipto: hora y dónde ver en Colombia el duelo entre Mohamed Salah y Chris Wood en el Mundial 2026

El equipo de los “All Whites” buscará su primera victoria en el grupo G, en una zona en la cual las cuatro selecciones están empatadas

Nueva Zelanda vs. Egipto: hora y dónde ver en Colombia el duelo entre Mohamed Salah y Chris Wood en el Mundial 2026

La salud mental en elecciones sufre por la polarización, advierte la Asociación Colombiana de Psiquiatría

Expertos aconsejan reforzar los lazos personales y limitar la sobreexposición informativa para afrontar el escenario actual

La salud mental en elecciones sufre por la polarización, advierte la Asociación Colombiana de Psiquiatría

Faustino Asprilla analizó las virtudes de República Democrática del Congo previo al duelo ante Colombia: “Es muy bravo”

El exdelantero de la “Tricolor” habló sobre el empate entre el cuadro de los “Leopardos” y Portugal en la primera fecha del Mundial 2026, y analizó las virtudes del cuadro africano como equipo

Faustino Asprilla analizó las virtudes de República Democrática del Congo previo al duelo ante Colombia: “Es muy bravo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ENTRETENIMIENTO

Jorge Barón le dio la ‘patadita de la buena suerte’ a Abelardo de la Espriella: “Esta vez, para que sea presidente”

Jorge Barón le dio la ‘patadita de la buena suerte’ a Abelardo de la Espriella: “Esta vez, para que sea presidente”

Andrea Guerrero se pronunció ante la controversia en redes sociales por su aparición en el calentamiento de la Selección Colombia

Josse Narváez habló de la llegada de su hijo con Cristina Hurtado en medio de la pandemia: “Casi me muero del miedo”

Cristina Hurtado llevó ‘A Otro Nivel’ su destreza con el balón: dejó sin palabras al jurado

Elianis Garrido reveló que tuvo millonarias pérdidas y problemas de salud tras un fraude en su empresa: “Aprendí a distinguir quiénes son los amigos”

Deportes

Nueva Zelanda vs. Egipto: hora y dónde ver en Colombia el duelo entre Mohamed Salah y Chris Wood en el Mundial 2026

Nueva Zelanda vs. Egipto: hora y dónde ver en Colombia el duelo entre Mohamed Salah y Chris Wood en el Mundial 2026

Faustino Asprilla analizó las virtudes de República Democrática del Congo previo al duelo ante Colombia: “Es muy bravo”

América de Cali confirmó a sus dos primeros refuerzos para el segundo semestre de 2026 en la Liga BetPlay

Así reaccionó la prensa escocesa tras la derrota ante Marruecos en el Mundial 2026: “No es el fin del mundo”

Patrick Vieira se refirió a la polémica con Cristiano Ronaldo: “Él nunca lo va a entender”