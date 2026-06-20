Fiscalía desmanteló red que transportaba migrantes ilegales de Afganistán, Irán y China a Centroamérica con falsos paquetes turísticos

Fiscalía desmanteló red criminal que transportaba migrantes ilegales de Afganistán, Irán y China a Centroamérica con falsos paquetes turísticos - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

La Fiscalía General de la Nación descubrió a una red criminal transnacional que habría movido a más de 800.000 migrantes ilegales. Durante seis años operó desde un edificio de cuatro pisos ubicado a menos de 50 metros del mar, frente al muelle principal de Necoclí, Antioquia, donde funcionan un hotel de lujo y una agencia de turismo usada como fachada para ofrecer traslados hacia Centroamérica.

La estructura criminal, de acuerdo con el ente acusador, obtuvo más de $100.000.000.000 mediante centenares de lanchas turísticas que salían desde Necoclí y desde Capurganá, Acandí y Sapzurro, en Chocó. Los recursos quedaron bajo control de nueve empresarios capturados en operativos de la Policía y la Fiscalía en Medellín, Necoclí y Apartadó.

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Según el informe de las autoridades, varios de los detenidos figuran como accionistas, representantes legales y administradores de empresas legales de turismo y transporte marítimo. También aparecen como propietarios de otros bienes, entre ellos estaciones de gasolina, almacenes de ropa náutica y locales comerciales que ya están bajo la mirada de la investigación, informó El Tiempo.

La Fiscalía halló registros contables, equipos y 25 cuentas bancarias

Las autoridades afirmaron que fueron movilizados afganos, iraquíes, chinos, saudíes, costarricenses, haitianos y venezolanos - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El expediente al que accedió el medio citado incluye 152 carpetas con soportes de operaciones marítimas hechas en efectivo. Allí, conforme a la investigación, quedaron recibos y registros de logística de los viajes, incluidos el número de chalecos y los cupos de cada bote.

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En el operativo, se incautaron nueve computadores, un disco duro, 11 teléfonos celulares y datos de 25 cuentas bancarias que, según el caso, sirvieron para canalizar los recursos captados en su mayoría durante la pandemia por Covid-19 en 2022.

En la audiencia de legalización de capturas, el fiscal del caso detalló el esquema: “Los cobros de dinero por cada traslado oscilaban entre USD 291 y USD 300 por adulto. Ello sin recibir facturas, siendo embarcados en lanchas vinculadas a las sociedades investigadas”.

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La fachada comercial ofrecía paquetes de viaje para extranjeros reclutados a través de redes sociales con la promesa de conocer el Golfo de Urabá. Por esa vía, sostiene la investigación, fueron movilizados afganos, iraquíes, chinos, saudíes, costarricenses, haitianos y venezolanos.

La pesquisa apunta a empresas de turismo, hotelería y combustibles

La empresa presuntamente encargada del negocio ilegal obtenía ganancias de $5.000 millones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque la Fiscalía mantiene reserva sobre varias de las compañías usadas para mover a los extranjeros, El Tiempo identificó nombres y ubicaciones de firmas que ya fueron ocupadas y que comparten socios. Una de ellas es Comercializadora Marítima y Fluvial del Caribe S.A.S., con sede a pocos metros de la playa de Necoclí.

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Su representante legal es Mario Andrés Bustamante y entre los socios aparecen Andrés Felipe Vargas y Juan Carlos Valderrama Cano. El diario estableció que los tres empresarios fueron capturados.

Los nombres de Vargas y Valderrama Cano también aparecen en Inversiones Náuticas el Caribe S.A.S., una empresa dedicada al alojamiento en hoteles y del comercio de piezas de vehículos. La firma opera desde noviembre de 2020 y reporta ingresos por más de $5.000.000.000.

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Esa compañía es propietaria de un local con el mismo nombre y del hotel Caribe Suite en Necoclí, frente al muelle principal del municipio. Para habitaciones con vista al mar, durante mayo pasado, el establecimiento tenía tarifas de $495.000 por la temporada del Día de la Madre.

La empresa se presenta además en redes sociales como distribuidor autorizado de Suzuki en motores, repuestos y accesorios náuticos en todo Necoclí, con envíos nacionales. Además de comercializar brújulas de navegación, accesorios de pesca y ropa náutica, mientras que el local de autopartes funciona, según el órgano investigador, en el primer piso del mismo edificio donde opera el hotel, reveló El Tiempo.

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El fiscal tiene 152 carpetas con soportes de operaciones marítimas hechas en efectivo- crédito Fiscalía General de la Nación

En el entramado empresarial figura, además, Inversiones Neco Deluxe Zomac S.A.S., dedicada desde 2022 al comercio de combustible y lubricante para automotores. Mario Bustamante aparece allí como socio con el 33% de participación.

La firma de combustibles registra activos por más de $4.000.000.000 e ingresos por más de $8.000.000.000. También figura como propietaria de un establecimiento llamado EDS Necodeluxe, una estación de gasolina ubicada a 350 metros del hotel vinculado a la red.

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Por ahora, la investigación se concentra en Comercializadora Marítima y Fluvial del Caribe S.A.S., cuya actividad registrada incluye operación turística, transporte marítimo y cabotaje.