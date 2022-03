Pacto Histórico quiere ser mayoría en el Congreso: aseguran que hay botos sin contar en casi 30 mil mesas

Este domingo luego de lograr más de cuatro millones de votos, Gustavo Petro, como el candidato presidencial final del pacto histórico, dio su discurso de victoria. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Pese a haber logrado la mayor votación en la Cámara y el Senado, incluso en la consulta presidencial, el pasado domingo en las elecciones legislativas; los miembros del Pacto Histórico no han desestimado sus dudas respecto al escrutinio, más aún después de haber identificado un presunto error, intencionado o técnico, que les habría impedido sumar votos en más de 29.000 mesas.

Las dudas iniciaron cuando el equipo técnico de vigilancia electoral que sigue el proceso de reconteo notó que no había un solo voto para el Pacto Histórico en ese número de mesas, pese a haber sido la lista más votada en el país. No se trata de una cifra menor, corresponde al 26 %, más de un cuarto, de las 112.009 mesas de todo el país.

Desde el mismo 14 de marzo, al día siguiente de las elecciones, los miembros del Pacto Histórico anunciaron que en 29.425 mesas no había votos para su lista. “En una de cada cuatro mesas no aparecen votos por el Pacto al Congreso en todo el país, y en una de cada cuatro mesas a las listas abiertas le duplicaron los votos sumando logo y número de candidato”, escribió el líder de esa coalición, Gustavo Petro.

Él mismo explicó a través de sus redes sociales lo que consideran que pudo ocurrir. Según dijo el candidato presidencial, los formularios E-14 en los que se registra el preconteo por mesa y agrupación política, eran de un mayor tamaño para cada partido por las listas preferentes.

Y aquí les muestro el diseño del formulario del E14 para la U, todos llenos de números de los candidatos porque son listas abiertas.



Como el Pacto es lista cerrada y no tiene números, remiten los datos como un agregado abajo del formulario del partido de la U

Al ser la lista del Pacto una lista cerrada, su conteo de votos solo era total y no por candidato, por lo que en el formulario ocupaba solo un pequeño espacio, por lo que habría sido incluida en la parte inferior del E-14 del partido de La U. Según Petro, los jurados de esas mesas reportaron a través de una fotografía los resultados escrutados el día de la elección “recortando el pedazo del Pacto y así borraron los votos transmitidos”.

Aunque algunos miembros califican de “fraude” la situación, otros consideran que puede tratarse de un error involuntario, al menos en la mayoría de los casos. Sin embargo, dada la cantidad de las mesas, se cree que podría significar un amplio número de votos que Petro calcula en “cientos de miles”, es decir, más curules para esa colectividad.

“Si usted toma una foto con su teléfono móvil, o saca una fotocopia o manda escaneado un formulario, es muy probable, o por lo menos posible, que el último renglón no salga escaneado, que no lo coja máquina fotocopiadora. No se trata y nadie lo ha dicho de que 29.000 jurados se hayan puesto en la tarea de recortar un pedacito de papel”, sostuvo al respecto el jefe de debate parlamentario del Pacto, Roy Barreras en diálogo con la W Radio.

El senador solicitó que la Registraduría compare las actas de escrutinio de los claveros con los formularios E-14 reportados el día de la elección, para determinar que coincida el número de votos. Los votos están aún los paquetes de las urnas que se encuentran en los centros de acopio de la Registraduría donde se realiza el escrutinio.

Mafe Carrascal, elegida representante del Pacto, ha sido una de las principales voceras del vigilancia del escrutinio. Según dijo, ya se han recuperado varios votos que no habían sido registrados en el preconteo. Según la misión del Polo Democrático en el balance de este miércoles, en Bogotá se identificaron 2.520 sin votos para esa lista; al verificar el conteo en 651 de ellas, se halló 30.886 votos que no habían sido contados.

A esta hora estamos reunidos/as en el @PoloDemocratico. Seguimos organizándonos para al defensa de los votos en Bogotá.



Mientras tanto, testigos y abogados de nuestros equipos continúan en Corferias en escrutinio, en un rato estaremos allá.



Aquí estamos representantes electos.

En la misma reunión se notificó que en el Valle del Cauca había 120 comisiones sin votos para el Pacto y tras el escrutinio se encontraron 325.973 votos, es decir que solo entre la capital y ese departamento hay más de 350 mil votos nuevos, lo que se traduce en más de dos curules nuevas.

Los jurados de votación realizan un preconteo de los votos con los que se reporta el resultado el mismo día de la elección. Luego, los votos, los formularios y las actas son trasladadas a las capitales, donde se realiza el escrutinio, allí se vuelve a contar y se verifica que no haya diferencias, y en el mejor de los casos se descartan irregularidades, para dar el resultado final y definitivo de la composición del Congreso.

Ahora la composición podría cambiar. Por ejemplo, César Pachón afirma que serían cinco curules o más para el Pacto. Él, al parecer, ya recuperó su posición para el Senado pero encontró 2.596 votos para la lista en seis municipios de Boyacá que no habrían sido contados. La Registraduría hasta el momento está a la espera de las reclamaciones para que se realice un reconteo de los votos donde haya dudas.

