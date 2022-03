Caifanes: “Nos damos la oportunidad de que cada canción tenga su propia personalidad”

Caifanes, formación actual. Foto: Sául Hernández

Caifanes, ¿cuánto significado encierra el nombre de una de las bandas más importantes del rock en español? Quizás no existan palabras suficientes, quizás los halagos se queden cortos, quizás el eco de los aplausos no termine nunca porque por más de 30 años las canciones de la banda mexicana han estado presentes en la industria musical, pero también en las venas, la cabeza, el corazón, la boca y en todos los sentidos de sus fanáticos. Sin embargo, hay una palabra que los medios de comunicación, melómanos y seguidores le han puesto de sello a Caifanes: leyenda.

¿Tiene esta palabra alguna importancia para los integrantes del grupo? ¿Cuál es la sensación que les deja el ser descritos de esta manera? En diálogo con Infobae Colombia, Diego Herrera (teclados) dio cuenta de su agradecimiento por semejante título que se les otorga, pero el pensar en ser legendarios no es su prioridad.

“Después de tantos años yo creo que ya nos la creímos, ya nos sentimos los dioses ocultos, regresamos, nos dimos un abrazo contra el piso y a estas alturas qué bonito, es un honor que nos digan eso, pero creo que tiene que ser algo que te resbale. La intención tiene que ir por otro lado, no en querer que eso suceda, si quieres que eso suceda no lo vas a lograr… creo que parte más de un lugar de querer ser genuino con lo que estás haciendo, de dormir tranquilo con el tipo de canciones que haces… Respetamos enormemente que nos consideren una leyenda, pero es algo que no tienes que tomar muy en serio, no quiero ser ofensivo, pero hay que centrarse en otra cosa, seguir trabajando con el corazón en frente y no otras cosas que pueden desvirtuar el trabajo”.

Para Alfonso André (batería) lo valioso es sentirse orgulloso de su trabajo.

“Yo nunca me la he creído. La verdad es que cuando empezamos nosotros en México, el rock no existía, bueno sí existía, pero en las coladeras, en el underground, en los medios masivos no existía el rock ni en las disqueras, no tenían ningún interés en grabar rock en español, entonces lo hacíamos porque nos gustaba, era una necesidad para nosotros expresarnos de esa manera y tocar esa música que nos llenaba tanto. El éxito para mí radica en que me sienta orgulloso de lo que estoy haciendo, que la canción que grabamos o compusimos me llene o me guste… ya lo que pasa después no depende de nosotros, somos gente normal que tiene un trabajo un poco extraño, pero al fin de cuentas, es un trabajo más y tratamos de hacerlo lo mejor posible”.

La mejor definición que Caifanes ha escuchado sobre su trabajo musical:

El año de nacimiento de Caifanes fue 1987 y el año de su separación 1995, entonces parecía que había llegado el final, no un final abierto sino uno bien cerrado, se acabó, punto. Sin embargo, el adiós no fue para siempre, realmente se convirtió en un hasta luego, puesto que la mezcla ecléctica de sus talentos volvió a sonar en 2011, pasados 16 años: Saúl Hernández (vocalista), Alfonso André (batería), Diego Herrera (teclados), Sabo Romo (bajo) y Alejandro Marcovich (guitarra) nuevamente juntos. Empero, al día de hoy únicamente los tres primeros Caifanes mencionados componen el grupo principalmente.

Ahora, tanto en su primera etapa como banda, como en el capítulo que se ha escrito tras su reunión, Caifanes le ha entregado al mundo una larga y nutrida historia musical, canciones tan diversas entre sí como colores existen. La voz profunda, desgarrada, fuerte y penetrante de Hernández retumba armoniosamente haciendo erizar a cualquiera que le escuche tan siquiera entonar una palabra de sus tantos temas. Siendo así, con todo lo que han cantado para su gente, ¿cuál podría ser la mejor definición que han escuchado sobre su música?

“Yo creo que ecléctica. Música que se nutre de muchas avenidas, de muchas vertientes diferentes. Como que en un disco de Caifanes puedes escuchar una canción muy pesada o muy eléctrica y al lado de esa está una totalmente diferente, acústica o con tintes latinos o con tintes de distintos géneros. Nos damos la oportunidad de que cada canción tenga su propia personalidad y vaya a donde tiene que ir, entonces creo que ecléctico puede ser una buena definición para lo que hacemos”, responde André.

Diego Herrera y el mejor disco que considera tiene Caifanes:

Diego Herrera de Caifanes. Foto: Instagram @caifanesmex

Probablemente cada ser humano en el mundo tiene una canción favorita o varias, pero al menos pueden mencionar una selección de las que más le gustan. Elegirlas no seria tan complejo cuando simplemente se es un escucha, caso contrario al momento de elegir entre las canciones que sean de la autoría propia, de su propio repertorio musical. Alfonso André ve a sus temas como hijos: “Yo las quiero a todas por igual, me gustan todas, como que a cada una le metí lo mejor que pude en su momento”, dice.

Diego Herrera tampoco le pone el título de mejor canción de Caifanes a ninguna pieza en particular, pero sí se lo da a un álbum.

“Probablemente sería un álbum que refleja un estado o momento en el que estábamos, yo hablaría de ‘El Silencio’ (1992). Creo que tiene una madurez que, aunque hay rolas, por ejemplo, ‘Sombras en tiempos perdidos’ que me parece maravillosa, muy bonita canción, una gran melodía armónicamente armada, tal vez ‘El silencio’ reflejaba para mí una madurez muy especial, un entendimiento entre todos para crear ese sonido. La grabación también fue muy especial porque nos encerraron en un lugar lleno de nieve en el norte de Estados Unidos, no había nada más que grabar… así como sentimos que ‘El diablito’ (1990) pudo haber tenido un mejor trabajo de mezcla y de estudio, creo que ‘El Silencio’ llegó a muy buen puerto”.

El mito de la inspiración para componer, por Diego Herrera:

Cada uno de los caifanes tiene su propio método, proceso, manera de componer. Sus canciones son poéticas, a veces parecieran ser cuentos cantados, provocan revoluciones mentales para buscar interpretaciones, descifrar mensajes, pero lo más importante es que se quedan dentro, en algún lugar del universo que compone cada fanático. ¿Cómo logran los Caifanes componer? ¿Hay un sitio, un ambiente, un momento especial? La respuesta es sencilla y Herrera tumba la idea de la musa de la inspiración y describe el proceso de composición como un oficio.

“Tengo un estudio y aquí compongo porque es un lugar práctico para hacerlo. De hecho, a mí muchas ideas me vienen en otros momentos… tengo ahí en mi sala una guitarra, me siento después de comer y la agarro y digo: - Wow, mira lo que está surgiendo aquí - o paso por el piano y toco un par de acordes y surge una idea interesante. En mi caso es más casual. Yo creo que es un oficio, de repente hay como mucho mito alrededor de la inspiración y es algo que si le estás pedaleando y lo practicas diario y yo quiero componer por lo menos un tema al día empieza a caminar la creatividad… me parece que es más de oficio y menos de inspiración de las musas”.

Lo que Alfonso André borraría de la historia de Caifanes:

Alfonso André de Caifanes. Foto: Instagram @caifanesmex

En sus años juntos es mucho, realmente mucho por lo que han pasado como amigos, como colegas, como banda y, bueno, como se diría popularmente: no todo es color de rosa. En el juego de la vida hay días felices, momentos, segundos… pero de igual forma, también existe la otra cara de la moneda. Al interrogarlos sobre qué eliminarían de su historia, el baterista responde:

“Seguramente hay cosas que hubiera estado bien ahorrarse, por ejemplo, alguna vez un mánager nos bajó una buena cantidad de dinero por un contrato extraño. Estábamos obviamente más verdes… hay varios tiburones por ahí siempre tratando de aprovecharse de los artistas en este negocio tan turbio que es el de la música. Sí hay varios personajes por ahí que hubiera estado bien ahorrarse, pero en cuanto a lo musical pues no. Realmente ha sido muy disfrutable nuestro andar por la música, la hemos pasado muy bien, han sido experiencias increíbles el conocer tantos músicos, tantos productores, tantos estudios, tantos escenarios, públicos diferentes, eso no lo cambiaríamos por nada”.

Anecdotario: La embarrada de Saúl Hernández en un estudio de grabación:

Saúl Hernández de Caifanes. Foto: Colprensa

Hasta el vocalista de Caifanes ha tenido momentos de: Trágame tierra. Y entre su repertorio de anécdotas, Alfonso André todavía recuerda con risas una metida de pata que tuvo el cantante hace bastante tiempo atrás cuando estaban en un estudio de grabación.

“Fue la grabación del primer disco. llevaban horas ampliando una tarola o no sé qué, procesando algo en el estudio, llevaban muchas horas trabajando eso… Estábamos aburridos dando vueltas adentro del estudio, de repente llegamos a un cuarto donde había un botón rojo y Saúl dijo: - ¿Qué será este botón? - Y lo apretó, se apagó todo el estudio y se perdieron todas las horas de trabajo del sampleo este famoso y tuvieron que empezar otra vez de cero, eso fue muy chistoso, pero en su momento fue una tragedia”.

¿Habrá un nuevo álbum? ¿solo lanzamiento de sencillos? Caifanes simplemente deja fluir:

El pasado 9 de febrero la banda mexicana le entregó a su público ‘Solo eres tú’, una canción. En 2019 ya habían realizado el lanzamiento del tema ‘Heridos’, antes de esta pieza por 25 años no hubo música nueva de Caifanes, en vista de su separación y que durante los primeros años de su reencuentro no habían estrenado material.

Y, en este momento cualquiera catalogaría como la pregunta del millón el saber si Caifanes está haciendo música rumbo a la creación de un álbum o no. Esto es lo que dice Alnfonso André: “Estamos dejando que todo fluya básicamente, pero sí queremos grabar material nuevo, ya tenemos tres canciones nuevas… y queremos seguir durante la gira entrando al estudio cada que podamos para plasmar todo el resto de canciones que tenemos casi listas para grabarse, son unas nueve o diez canciones… tenemos ahí un par más para presentarles muy pronto”.

Por el momento el plan parece ser el lanzamiento de sencillos, pero no se descarta la idea de estrenar un trabajo completo, en el formato físico que sea.

“Esa es la manera en que se está manejado ahora la industria de la música con esto de las plataformas de streaming y demás, la gente ya escucha canciones sueltas, prácticamente no escuchan un álbum completo… estamos tratando esta forma de trabajar, nos gusta la idea de entrar al estudio y en un par de días salir con una canción bajo el brazo y no tener que estar meses trabajando un álbum completo… pero evidentemente vamos a terminar editando esto, englobando estas serie de canciones que estamos publicando y las sacaremos en algún formato físico en algún momento… acabará siendo un LP o un casete, o uno no sé qué”.

Caifanes en Colombia:

Conciertos de Caifanes en Colombia para el 2022. Foto: Instagram @caifanesmex

El rock del grupo mexicano sonará el 17 de marzo en Medellín y dos días después, el 19 del mismo mes, en el Jamming Festival (Tolima).

Esta entrevista con Diego Herrera y Alfonso André, dos poderosos Caifanes, llega a su fin, pero su música continua y continuará.

“Creo que seguimos sorprendidos de lo que sucede y eso lo hace muy atractivo. De repente te dicen: - ¿Qué le hace falta hacer a Caifanes? - Nada, yo digo. Queremos hacer más música ¿qué necesitamos para eso? Buscar una vibra interesante y armoniosa entre nosotros y nos hemos dedicado a eso durante un tiempo… quisiera continuar con lo que estamos haciendo porque cada concierto sean 20 mil o sean 3 mil personas es una experiencia única, y lo que nos gusta es jugar con esa energía y jugar en el escenario. Hemos tocado más de mil conciertos, no sé, a lo mejor me paso, pero cada uno es diferente, y el chiste está en poder sorprenderte y querer sorprenderte y poner esa energía en esto”, Diego Herrera.

