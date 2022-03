Rating Colombia martes 15 de marzo: ‘Arelys Henao: canto para no llorar’ sobrepasó al ‘Desafío The Box’

El actor interpreta a Alonso, padre de la artista FOTO: CaracolTV

‘Arelys Henao: canto para no llorar’, de Caracol Televisión, generalmente está en un acostumbrado segundo lugar, sin embargo, en un par de ocasiones se ha puesto por encima de ‘Desafío The Box’ (2022) y esta fue una de ellas. La bionvoela sobre Arelys Henao tiene el puesto número entre el listado de las 10 primeras producciones con una sintonía de mayor relevancia. En cuanto a su puntaje, este martes 15 de marzo de 2022 la cifra fue de 12.86.

No sobra decir que, dicha producción biográfica tuvo el 11 de enero pasado como fecha de lanzamiento. Por su parte, el 8 de marzo fue la fecha seleccionada por Caracol para realizar el estreno de ‘Desafío The Box’.

Ahora sí, ya en cuanto al segundo puesto del listado del rating aquí está ‘Desafío The Box’ (2022), en esta ocasión con una puntuación de 11.94. Es de recordar que, Andrea Serna es quien se desenvuelve nuevamente como presentadora principal de este reality que tiene como foco la competencia deportiva. Son varias las versiones de ‘El Desafío’ que han sido presentadas ante la audiencia colombiana, sin embargo, este formato ‘The Box’ apenas va por sus dos ediciones, la primera de ellas fue entregada al público en el 2021.

‘Noticias Caracol’, en su horario de las 7:00 pm, va de tercera con 10.39 puntos. Posteriormente, se tiene la repetición de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, también de Caracol Televisión, que está de cuarta por cuenta de un puntaje de 10.35. Estas producciones mencionadas son las que han logrado llevar una gran ventaja en su puntuación respecto a las demás, ya las que siguen en la tabla están por debajo de ocho puntos.

Entonces, ‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2022), del Canal RCN, tiene dos acostumbrados lugares: el quinto y el sexto. En esta oportunidad el reality gastronómico quedó de quinto con 7.64 puntos. Por su parte, la repetición de ‘Vecinos’, vista por Caracol Televisión, terminó de sexta con 6.84 de puntaje. ‘Noticias Caracol’, de las 12:30 pm, está de séptima con 6.53 puntos. Y, otra edición del mismo noticiero, la que es presentada a las 11:30 pm, se quedó con el puesto número octavo y una puntuación de 6.29.

‘Hercai’, un seriado turco que también es visto por Caracol Televisión, quedó de noveno y su puntuación en este martes 15 de marzo de 2022 fue de 5.67. Y, la repetición de ‘Pura sangre’, del Canal RCN, terminó de décima con un puntaje de 5.55.

No sobra decir que, por este tiempo el Canal RCN está desarrollando las filmaciones de una telenovela, para ser más precisos de la nueva versión de una vieja telenovela: ‘Hasta que la plata nos separe’ (2006). Por el momento, no se ha ampliado la información sobre si ya está seleccionada una fecha de lanzamiento, pero seguramente no se tomarán mucho tiempo en anunciarla ante el público y los medios de comunicación.

Rating Colombia martes 15 de marzo de 2022. Foto: Twitter

