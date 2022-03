Quién era Hety, el cantante conocido como el “rey del creole”, asesinado en San Andrés

Hety era parte del dúo 'Hety and Zamba' y eran reconocidos como uno de los grandes exponentes del dancehall colombiano. Foto: Instagram @Hety15

Fabián Pérez, más conocido como Hety, falleció el pasado domingo 13 de marzo luego de haber sido víctima de un atentado con arma de fuego cuando se encontraba en su casa en San Andrés. El dúo Hety and Zambo era una de las agrupaciones más importantes de la escena del Dancehall en el país y en Latinoamérica, también eran llamados los ‘Reyes del Creole-’, un dialecto de la isla colombiana.

De acuerdo con la información entregada por los profesionales de la salud del hospital departamental de San Andrés, Hety iba a ser trasladado al interior del país para que fuera atendido por un daño vascular, producto de uno de los impactos de bala, sin embargo, su remisión fue suspendida debido a que presentó complicaciones en su estado clínico.

Los hechos que ocurrieron el pasado 13 de marzo, aún están siendo investigados por las autoridades que buscan esclarecer los hechos en los que Fabián Pérez ‘Hety’ perdió la vida. Varios cantantes y personas cercanas al cantante, piden resultados en las investigaciones para que se pueda determinar qué fue lo que sucedió aquel día.

“FAMILIA. Estamos devastados por la pérdida de nuestro hermano HETY. Descansa en la gloria de Dios todopoderoso. Gracias a todos por el amor. Kings Of Creole por siempre”, publicó la cuenta oficial de Instagram de Hety and Zambo.

Un enorme legado en el dancehall colombiano

Hety, era uno de los embajadores de la cultura raizal y del dialecto creole. Junto a Zambo, formaron uno de los grupos más importantes del Dancehall - alternativo. Destacaron por un sonido poderoso, con sabor a afro y por su aporte a la cultura de la zona y “logrando que su música rompa todas las fronteras, llegando al corazón de sus seguidores”, como ellos mismos lo aseguraron.

Los artistas representaron al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina desde sus inicios en el 2006, cuando debutaron en la escena musical con un mixtape llamado ‘Wi Rule Di Eria’ y que tuvo canciones como ‘Seke seke’ y ‘Mi bunki’ . Para el 2008 ya tenían una gran acogida entre las personas de la costa caribe, el interior del país y el litoral pacífico. Un año más tarde publicaron su primer album de estudio llamado ‘Dreams can come tru’ bajo el sello independiente Audio Lírica Enterteinment y con la colaboración del productor Benny Bazz.

En un segundo mixtape llamado ‘Mod Up Style’ probaron sonidos y ritmos de reggae, soca, zouk, hip hop, dancehall y electro. Para el productor Benny Bazz, ellos eran “más que un sonido o un estilo, ellos son la representación de su gente, son la voz de una pequeña isla llamada San Andrés, con raíces mezcladas y herencia africana”.

Hety and Zambo fueron teloneros de reconocidos cantantes y grupos musicales de Puerto Rico, Panamá, Jamaica, Europa y América, como Tego Calderón, Anthony B, Calle 13, Buraka Som Sistema, Magic Juan, Ministry of Sound, Silvestre Dangond, entre otros.

Artistas lamentan la muerte de Hety

Varios artistas y colegas lamentaron su fallecimiento, por lo que le dedicaron algunas palabras acompañada de fotografías o videos, como es el caso del cantante de Dancehall Jiggy Drama, quien lo conocía desde el colegio y publicó un video con varias fotos compartiendo con él en el escenario, aeropuerto y hasta en la graduación. “Rest in Power King”.

Farina fue otra de las artistas que lamentó lo sucedido y en una publicación aseguró, “tenía planeado regresar pronto a la isla y verte. Me quedo con tu sonrisa y todos los momentos inolvidables Rey del Creole. Gracias porque siempre creíste, por ser parte de mi proceso, por inspirarme y enseñarme a CREER que " Wi Rule Di Eria” Vuela muy alto…”.

Juancho Style, recordado por las canciones ‘Me falla’ y ‘Te vas’, escribió lo siguiente en sus redes sociales: “Uno no sabe que decir en estos momentos , solo se me vienen a la cabeza palabras de rabia y odio por que una vez más la violencia nos roba un gran ser humano , “un pelao” con mucho talento y ganas de salir adelante por sus hijos , por sus amigos y por su tierra que tanto amó… la verdad que duro es ver partir a los buenos, a los que si hacen algo por esta isla y por sus seres queridos. Descansa en Paz @hety15 , aún no lo puedo creer en realidad , Dios te tenga en un lugar bien especial en el cielo donde pongas a bailar a todo mundo como siempre lo hiciste . Mis respetos y admiración por siempre Fabian”.

