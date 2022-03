Carlos Antonio Vélez delató a un “sapo” en la selección Colombia: “No era un jugador brillante”

Carlos Antonio Vélez apuntó contra un "sapo" en la selección Colombia. Foto: captura de pantalla (Win Sports)

A poco más de una semana para la definición de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022, el técnico de la selección Colombia, Reinaldo Rueda, ultima detalles para revelar la lista de convocados. La ‘Tricolor’ se encuentra en la séptima casilla con apenas 17 puntos, por lo que deberá buscar la victoria contra Bolivia, en Barranquilla, y Venezuela, en condición de visitante, si quiere aferrarse al sueño de clasificar a la Copa del Mundo.

Por esta razón, ya se empiezan a vislumbrar algunos jugadores que podrían integrar el listado final y otros que uno. Yerry Mina y Duván Zapata, por ejemplo, son dos piezas con las que no podrá contrar el cuerpo técnico. El primero tiene un problema muscular en el duádriceps; y el segundo, recayó en su lesión en el tendón aductor, por lo que el tiempo de incapacidad no les alcanza para estar plenamente recuperados.

En la antesala de la convocatoria, Carlos Antonio Vélez lanzó varias críticas sobre los procesos de selección en las convocatorias, y sostuvo que el panorama no luce favorable con el actual entrenador: “Cualquiera puede venir. Yo no veo, a menos de que Reinaldo Rueda me demuestre lo contrario esta semana, la fuerza para empezar la renovación que el fútbol colombiano necesita. Ya hay algunos que se están cayendo por lesión, ¿será que no quieren venir a dar la cara?”.

“Uno no puede traer lesionados, aunque aquí se han traído jugadores lesionados varias veces y no de ahora”, agregó el periodista deportivo este lunes 14 de marzo en su habitual programa, ‘Planeta Fútbol’, de Antena 2.

FOTO DE ARCHIVO: el entrenador de Colombia, Reinaldo Rueda. REUTERS/Amanda Perobelli

Posteriormente, Vélez dio el ejemplo de un futbolista de la ‘Tricolor’ quien, según él, acostumbraba a padecer problemas físicos, y al cual, aún sabiendo que no podía jugar, decidían llamarlo porque era “el sapo” del plantel.

“Yo me acuerdo un ‘fulano’ que tuvo el patriarca [José Néstor Pékerman] en Chile que era más lo que visitaba la habitación del médico y el rehabilitador que el campo de entrenamiento. Y lo llevaron de paseo, porque como era el quintacolumnista, era el sapo, el que contaba todo, entonces había que tenerlo ahí cerca”, sentenció el comunicador.

Si bien Carlos Antonio no dio un nombre, reveló cuál era su posición en el campo: “No era un jugador brillante, era un defensor común y corriente. Entonces uno tiene que estar preparado para todo, y el tiempo lo va a uno vacunando para resistir todo ese tipo de impactos”.

Recordemos que Colombia enfrentará a Bolivia el próximo 24 de marzo en el estadio Metropolitano de Barranquilla. A diferencia de otros encuentros, este se disputará a las 6:30 p.m. bajo la dirección del árbitro argentino Facundo Tello. Luego, el 29 del mismo mes, se medirá ante Venezuela, en condición de visitante, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio.

Selección Colombia de fútbol disputando un partido contra Chile por eliminatorias sudamericanas rumbo a Catar 2022

Jackson Martínez salió en defensa de James Rodríguez:

En una entrevista con ‘Equipo F’ de ESPN, el exdelantero de Independiente Medellín, habló sobre el volante del Al-Rayyan de Catar, con quien compartió en la selección Colombia y disputó el Mundial de Brasil 2014. Para Jackson, el ‘10′ es una de las figuras más importantes del equipo y, además, destacó la gran persona que es.

“[James] es alguien que, en la cancha, habla. De hecho, quienes no han tenido la oportunidad de ser cercanos a él, no saben que es muy competitivo y, de pronto, eso es lo que los hace pensar que es arrogante; esto que está pasando al primero que le duele es a él”, dijo ‘Cha Cha Chá’, como es conocido popularmente.

Finalmente, respecto a la falta de gol en la “Tricolor’, Martínez sostuvo que ello no pasa por un tema de confianza. “Sí creo que el esquema es lo que puede afectar el funcionamiento y el rendimiento tanto en la parte individual y colectiva de los jugadores”.

SEGUIR LEYENDO: