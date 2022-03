Isabella Santiago, de MasterChef, respondió los comentarios que la señalan como ‘pedante’

Isabella Santiago en Instagram.

Esta nueva temporada de MasterChef Celebrity, ha traído nuevos participantes que han generado diferentes tipos de reaccione en los espectadores, un claro ejemplo de estos es la actriz venezolana Isabella Santiago, quien por su carácter ha evocado en muchos internautas el recuerdo de la anterior ganadora de ese reality Carla Giraldo.

Isabella Santiago, quien fue la primera actriz trans en protagonizar una novela en el país, tuvo un choque en recientes emisiones con el también actor Ramiro Meneses, quienes a raíz de un reto de grupos tuvieron un tenso momento. Como resultado el grupo de la actriz venezolana perdió y se llevó delantal negro pero Santiago se salvó debido a que era capitana.

“No quiero echarle toda la culpa a Isa, pero hay un capitán y ese capitán nos confundió a todos y nos hizo un daño irreparable. Yo no sé si es por estrategia, me voy con los que no tienen delantal y me los decapito a todos de una para que se vayan para allá, muy interesante”, aseguró Ramiro.

Meneses quien protagonizó la película Rodrigo D No Futuro, de Victor Gaviria que participó en Cannes en 1990 , se quejó de la actitud de Isabella Santiago, evocando un altercado que había tenido la actriz venezolana con Jair Romero en un reto de parejas.

Recientemente la actriz protagonista de ‘Lala´s Spa’, interactuó con sus seguidores en su cuenta de Twitter, a través de la caja de preguntas donde respondió como es la relación de los participantes en esta temporada de MasterChef Celebrity.

Sobre una pregunta que llamó la atención que la señalaba de ‘pedante’, Isabella Santiago respondió: “Pedante es una palabra muy fuerte, y la verdad es que ya estoy tan blindada de tantos comentarios negativos que ya me dan igual. Simplemente soy yo y a veces me dejo llevar por las emociones”.

Sobre la relación y convivencia con sus compañeros la venezolana comentó: “Yo me la llevo bien con todos, estamos trabajando bien y en equipos … Estamos desarrollando valores y virtudes a medida que va pasando la competencia. Todo está muy bien”.

Bautizada como Kreiban Carballo Santiago, la actriz que nació el 1992, pasó por diferentes procesos para llegar hasta donde se encuentra en estos momentos, figurando en los medios nacionales. Pero no todo fue tan fácil para Isabella, comentó a CNN en una entrevista realizada hace un par de años que su identificación con su orientación sexual resultó demasiado difícil debido a tabús y preceptos religiosos de su hogar y la sociedad: “Cuando tenía 8 años, sentía que había algo extraño en mi cuerpo, porque sentía atracción hacia los niños de mi edad y no sentía atracción hacia las niñas, que era lo que la sociedad y mi familia me inculcaban”.

Aunque la sociedad venezolana de ese momento complicaba las cosas la actriz que hoy participa en el reality de la cocina más famosa de Colombia, Isabella resaltó el apoyo de su familia en todo momento, incluyendo su confusa infancia: “Aunque puedo decir que pasé por momentos difíciles pues mi padrastro no aceptaba del todo mi forma de ser, siempre estuvo a la defensiva con este tema. Pero el amor que recibí por parte de mi mamá, mi abuela, mi abuelo, mis hermanas, lo fue todo para mí”.

El físico y las aptitudes de Isabella la llevaron a ganarse en Caracas el certamen de belleza Miss International Quee en el 2014, que no soló le dio como premio la corona, sino un premio de 12.500 dolares y una cirugía estética.

En el 2018 llegaría para protagonizar su primer papel en la televisión colombiana en la novela ‘Nadie me quita lo bailao’, pero su momento protagónico fue con la producción de RCN ‘Lala’s Spa’ convirtiendola en la primera mujer trans en protagonizar una novela.

“Fue una gran oportunidad porque fue reivindicarme con ese ser humano que es transparente, que es puro, que está lleno de valores bonitos”, contó la actriz venezolana al medio digital KienyKe, sobre su impresión en la producción colombiana.

Por lo pronto Isabella Santiago, sigue demostrando en la cocina de MasterChef Celebrity sus cualidades con los sabores y su fuerte temperamento.

SEGUIR LEYENDO: