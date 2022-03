“Tengo que pasar de ser un producto gourmet a un Bon Ice”: la afirmación por la que llaman ‘clasista’ a Alejandro Gaviria

“Tengo que pasar de ser un producto gourmet a un Bon Ice”: la controversial declaración de Alejandro Gaviria. Fotos: Colprensa.

A escasas horas de que los colombianos salgan a las urnas para elegir al candidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, Alejandro Gaviria, que compite por esa alianza, se metió en una durísima controversia por cuenta de unas declaraciones por las que lo califican en redes sociales como “clasista”.

Esta semana, el exrector de la Universidad de Los Andes sostuvo un diálogo con la emisora Blu Radio, donde se refirió a las etapas que ha enfrentado su candidatura. En una de sus respuestas, Gaviria aseguró que una vez alguien le dijo “que tenía que pasar de ser un producto gourmet que le hablaba a estudiantes, a convertirme en un Bon Ice”.

Esa declaración causó perspicacia en Néstor Morales, el periodista que lo entrevistaba, por lo que más adelante hizo referencia a esa afirmación y le preguntó al aspirante presidencial que si se sentía que era un Bon Ice, un refresco congelado de sabores artificiales, que distribuyen vendedores ambulantes en parques y calles en Colombia. Esto respondió Alejandro Gaviria:

“Todavía no, pero voy llegando. Bon Ice en el sentido que es una marca popular, que es llegarle a todo el mundo. Yo no puedo ser solamente un producto gourmet, como era antes, porque yo era un rector de una universidad”, contestó el exministro de Salud en el gobierno anterior.

Escuche la declaración aquí:

Alejandro Gaviria dice que es un "producto gourmet" / Tomado de Twitter

El político, inocente de que su declaración controvertiría a la opinión pública, jamás se imaginó la ola de críticas que se irían en su contra.

Varios internautas calificaron el polémico pronunciamiento del miembro del amplio ramillete de personajes que quieren llegar a la Casa de Nariño como un “atrevimiento” y una burla para los sectores populares y obreros del país.

“Dizque “ya no puedo ser más un producto gourmet como era antes” bobo hijuep*ta, no pues gracias por untarse de pueblo”; “Que tal el tibio”; “Por eso no le creo ni mierda”; “No pues, vida hpta, qué haremos con el plato de $200 mil”; “Pues sí, la verdad es que Gaviria es como un Bon Ice: sin valor nutricional, caloría vacía; algo que uno consume solo cuando le toca o porque no hay más, y que finalmente se consigue en cualquier esquina. Después del Bonice uno igual queda con hambre”, fueron algunas de las vehementes respuestas que se ganó Alejandro Gaviria.

Pues bien, luego de la controversia suscitada y de que el nombre del integrante de Centro Esperanza se volviera tendencia en Twitter Colombia, él mismo se dio a la tarea de responderle a un periodista que publicó el fragmento donde hizo aquella afirmación y, como era de esperarse, se defendió e intentó justificar lo que para muchos fue un descache, faltando menos de 24 horas para que se mida electoralmente.

“¿Por qué no mira el contexto? Estaba hablando del lenguaje, de la necesidad de conectar más directamente, de los problemas de comunicación que tenemos los académicos. Pero bueno...”, cuestionó Gaviria.

Inclusive, le siguió el juego a otro usuario que lo defendió y que aseguró que el que compartía la declaración era “un periodista de (Gustavo) Petro”. Ahí, Gaviria recordó la iniciativa del líder de la Colombia Humana de crear un tren que una a Barranquilla con Buenaventura y escribió: “Si creen lo del tren elevado...”, zanjó a decir.

El periodista, identificado en la red social del pájaro azul como Gio EstratoMedio, le contestó nuevamente y le sacó en cara la afirmación del Bon Ice: “De nuevo gracias por rebajar su lenguaje ‘Gourmet’ a mi lenguaje ‘Bonice’, que es más barato, menos pomposo; pero tiene más credibilidad que su discurso vacío”, criticó.

Se esperan nuevas declaraciones de Alejandro Gaviria al respecto, que competirá junto a Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, Carlos Amaya y Jorge Robledo en la consulta interpartidista de este domingo 13 de marzo.

