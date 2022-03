Desafío ‘The Box’: Omega como el ave fénix resurgió y declaró la revancha a los demás equipos

Omega el gran vencedor de la noche se llevó delante a los equipos que tienen comodidades en la competencia. Tomado de Canal Caracol en vivo.

Este viernes 11 de marzo se presentó un nuevo episodio en el Desafío ‘The Box’ de Caracol Televisión, en el que los televidentes observaron una competencia cuerpo a cuerpo entre los desafiantes en una competencia que puso a prueba la capacidad estratégica de los competidores. Solamente hubo un ganador, por lo que sus integrantes debieron entregar lo mejor de ellos para quedarse con el codiciado premio.

Con el avance de la competencia y los primeros chalecos de sentencia sobre sus cuerpos, los desafiantes comenzaron a sacar fuerzas de donde no hay a pesar de la falta de comida y comodidades, además, de expresar su preocupación por una pronta salida del desafío.

“Es inevitable sentir mucha tristeza, decepción, ¿por qué nos está pasando esto a nosotros? ¿por qué si teníamos tantas ganas, tantas fuerzas?, yo dejé muchas cosas por estar acá, renuncié a mi trabajo y volver tan rápido me asusta un montón, se siente un vacío cada que pienso en eso”, expresó Karol, integrante del equipo Gamma y quien es portadora de uno de los temidos chalecos.

La competencia anterior dejó dos sentenciados del equipo Gamma, quienes después de dos enfrentamientos en los boxes, todavía no logran alzar las banderas del triunfo, Bryan fue interrogado para conocer cómo afrontaron esta dificultad:

“La verdad no nos lo esperábamos, estamos siendo fuertes y afrontando todo esto porque de eso se trata el Desafío, no hemos perdido la fe y no nos han quitado todavía lo más importante que es nuestra hambre de ganar, seguimos intactos, no nos han destruido”, expresó el desafiante.

Emily habló de las dificultades que conlleva tener el chaleco puesto todo el tiempo. Tomado de Canal Caracol en vivo.

El momento de enfrentarse en un nuevo reto para conservar todos los beneficios de comida, camas, acceso al gimnasio, la piscina, el baño y hasta los elementos de aseo personal llegó cuando sonó la alarma de llamado de Andrea Serna para hacer el llamado a la arena del box rojo.

Antes de arribar al lugar donde se efectuó el enfrentamiento entre los equipos, cada uno se planteó las estrategias que requirieron para salir victoriosos frente a sus contendientes; por la casa Omega prefirieron analizar a quiénes enviarían cada grupo para así ellos enviar uno más fuerte. Alpha analizó cada elemento de su vestimenta para que los demás no tomaran ventaja sobre ellos, para Beta la agilidad fue primordial en esta oportunidad y en Gamma la falta de aseo y baño fue clave al momento de despistar a sus oponentes con el olor corporal.

La competencia se desarrolló de la siguiente manera con todos los equipos completos en el mencionado box rojo:

Un integrante por equipo lanzo un balón a la arena y allí sus compañeros debieron recuperarlo para encestarlo en la canasta correspondiente a cada uno de los equipos. El equipo que primero hizo los cinco puntos del primer ciclo se quedó con todas las comodidades. En una segunda ronda, empezando desde cero en el tablero de puntuación, compitieron por el segundo lugar y elegir quedarse con uno de los beneficios.

Competencia en le box rojo cuerpo a cuerpo entre cada uno de los desafiantes por quedarse con las comodidades. Tomado de Canal Caracol en vivo.

En cabeza de las mujeres, Omega se llevó el primer punto del enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Pero no todo estaba escrito hasta ese momento, el siguiente punto también estuvo comandado por las mujeres que en esta oportunidad fue para Beta. El segundo marcador para Omega vino de parte de Criollo, así como el tercer punto para el mismo equipo con una cesta de Criollo, dejando en la punta de la lista al equipo rosado.

Omega celebrando el triunfo en el desafío de sentencia y beneficios. Tomado de Canal Caracol en vivo.

El cuarto y quinto puntos para Omega fueron ejecutados por Ossa, el capitán del equipo quien puso a sufrir a los demás desafiantes. En el segundo enfrentamiento de los 3 equipos restantes, Alpha llevó la delantera sobre Beta y Gamma, obteniendo como beneficio las camas para dormir cómodos.

Finalmente, Omega decidió que Beto integrante de Alpha y Emily de Gamma, se quedaran con los chalecos de sentencia.

Emily de Gamma y Beto de Alpha fueron los sentenciados por Omega. Tomada de Canal Caracol en vivo.

