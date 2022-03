Daniel Martínez y Nairo Quintana hacen su mayor esfuerzo en la dura montaña pero Roglic se queda con la victoria

Los ciclistas colombianos Daniel Martínez y Nairo Quintana fueron protagonistas en la subida al Col de turini. Foto: Team INEOS

La etapa reina de la París-Niza no defraudó. La alta montaña nuevamente fue la gran protagonista y en los últimos kilómetros se evidenció el enorme potencial de varios de sus principales corredores. Primoz Roglic se llevó la etapa y se mantiene como líder de la general, Daniel Martínez fue segundo, Simon Yates terminó en la tercera posición y cerrando el grupo llegó Nairo Quintana en el cuarto puesto.

Pese a que la victoria se la llevó el corredor esloveno, los colombianos tuvieron un buen día en la etapa. Daniel Martínez entró al top 3 de la clasificación general y ahora está a 01′00″ de Roglic, mientras que Nairo Quintana pasó de ser noveno a ubicarse en la quinta casilla a 02′04″ del líder. La siguiente etapa en Niza, será clave.

El Col de Turini hizo de las suyas

La carrera que inició en Nice, terminó en el ascenso al Col de Turini, una subida de 14.9 kilómetros con rampas de hasta el 12 % y con final en alto. La carrera se llevó con mucha tranquilidad por parte del pelotón principal, pese a que la fuga de 18 corredores comenzó a sumar una enorme diferencia con el lote de los favoritos. Los ciclistas del Movistar Team fueron los principales protagonistas entre los escapados.

con el pasar de los kilómetros la diferencia entre la fuga y el grupo principal se fue acortando. El Arkea y el INEOS comenzaron a imponer el ritmo de la persecución hasta que el Col de Turini se hizo presente. 15 kilómetros de ascenso con una media del 7.3 %. Mühlberger del Movistar Team se fue en solitario como cabeza de carrera, mientras que en el pelotón de los favoritos cada vez eran menos los que soportaron el nivel de la subida.

Al kilómetros siete el primer corredor que decidió sorprender fue Adam Yates del Ineos. El corredor británico trató de irse en solitario, sin embargo, Nairo Quintana reaccionó y logró alcanzarlo. Primoz Roglic no se quedó esperando y comenzó a responder, por lo que Simon Yates y Daniel Martínez se quedaron a rueda del corredor esloveno.

El show de Martínez, Quintana, Yates y Roglic

El grupo conformado por Primoz Roglic, Daniel Martínez, Nairo Quintana, Adam y Simon Yates comenzó a recortar diferencias con respecto al ciclista del Movistar Team. El esloveno realizó un durísimo ataque que solo fue respondido por el corredor colombiano del Team INEOS. Fue de esta manera que lograron cazar a Mühlberger y lo dejaron atrás. Cuando se esperaba que la carrera se definiera entre los cabeza de carrera, Nairo y Simon recortaron la diferencia.

Nairo Quintana, Simon Yated y Dani Martínez trataron de atacar a Roglic, que se mostró muy fuerte en el ascenso. El ciclista esloveno trató de probar las piernas de los corredores, pero estos respondieron bien ante la exigencia del ascenso y de los intentos de su rival.

El último kilómetro definió la carrera, Primoz Roglic no dudó y ataco salvajemente al grupo que no tuvo piernas para responder, sin embargo, a su rueda se encontró con Dani Martínez que no lo dejó escapar y fue el único que logró reaccionar ante el intento de fuga por parte del esloveno que quería sellar su victoria en la fracción. Finalmente y pese al intento, el corredor del Jumbo cruzó la línea de meta en el primer lugar.

Una victoria clave para Roglic que está cerca de ser campeón de la París-Niza. En el segundo lugar llegó Dani Martínez, Simon Yates fue tercero y cerrando el grupo llegó Nairo Quintana del Arkéa-Samsic. El esloveno levantó los brazos en el Col de Turini y prácticamente aseguró su victoria en la competencia.

La última etapa de la París-Niza se llevará a cabo en Niza, un recorrido de 115.6 kilómetros que contará con cinco puertos de montaña, tres de segunda categoría y dos de primera. El final de la carrera se dará en el ascenso al Col d’Éze.

Clasificaciones

Clasificación de la etapa 7 de la París-Niza

1. Primoz Roglic - 4h 02′ 47″

2. Daniel Martínez - "

3. Simon Yates - 02″

4. Nairo Quintana - 09″

5. Joao Pedro Goncalves - 11″.

Clasificación general de la París-Niza 2022

1. Primoz Rogliz - 26h 26′ 11″

2. Simon Yates - 47″

3. Daniel Martínez - 01′00″

4. Adam Yates - 01′50″

5. Nairo Quintana - 02′04″

