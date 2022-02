“Son unos verracos”: emotivo mensaje de Rigoberto Urán a los deportistas en condición de discapacidad

En medio de un entrenamiento, Rigoberto Urán se encontró a dos paraciclistas en el velódromo Martín Emilio Rodríguez. Foto: captura de pantalla

Rigoberto Urán no solo es reconocido por su amplia trayectoria en el ciclismo europeo, sino también por su particular forma de ser. A través de las redes sociales, el ‘Toro de Urrao’, como se le conoce popularmente, ha dejado ver momentos muy cómicos en su día a día y los cuales le sacan una que otra risa a sus seguidores.

Este lunes el corredor del equipo EF Education-EasyPost volvió a ser sensación, pues se encontró a dos deportistas en condición de discapacidad en el velódromo Martín Emilio Rodríguez, de Medellín. Pese a que ‘Rigo’ aprovechó para ‘mamar gallo’ durante el encuentro, fue mucho más contundente a la hora de enviar un mensaje de admiración para todos los atletas en condición de discapacidad.

La grabación inicia con Urán acompañado de ambos deportistas y, ante el silencio que ambos evidenciaron, decidió lanzar una de sus clásicas afirmaciones: “Arranque pues marica”, le indicó a uno de ellos, que se identificó como Juan Diego Múnera: “Estoy con este parcero ’Rigo’. Las mejores, me caes muy bien. Es lo mejor de lo mejor. Siga así, cumpliendo sus sueños”.

“Aquí de parte de nosotros le decimos a los muchachos con discapacidad que son perezosos y no quieren hacer deporte, aquí mi amigo ‘Rigo’ les va a decir unas palabritas de ánimo”, concluyó Múnera, dándole paso al subcampeón del Tour de Francia en el 2017.

En primer lugar, Rigoberto invitó a todas las personas para que practiquen deporte, independientemente de las dificultades, y por ello, tomó como ejemplo a los deportistas en situación de discapacidad: “Les mandamos un saludo bien especial a todos los muchachos con discapacidad que siempre nos encontramos aquí en el velódromo. Ustedes son unos verracos, un ejemplo para el mundo. No les de pereza. Aquí nos encontramos pues todos los días por la tarde”.

“Ustedes son ejemplo porque realmente le enseñan a mucha gente que vive quejándose y ‘mariqueando’ por una cantidad de ‘huevonadas’, y ustedes a veces con una pierna, una mano, o ciegos, están aquí en el Velódromo”, concluyó el ciclista de 35 años.

Por último, el otro atleta que lo acompañaba también tuvo espacio para expresar su admiración hacia el ‘Toro de Urrao’: “Rigo, me gustó haberlo conocido, usted es un verraco. Yo lo veo mucho en el Giro de Italia, verraco, echado pa’ delante. De admirar en serio”. En medio de sus declaraciones, Urán le contestó al deportista: “No, yo hace rato no hago el Giro, güevón”, sacándole una sonrisa a todos.

Mediante sus redes sociales, el ciclista colombiano le dedicó unas palabras a los deportistas en situación de discapacidad. Video: Instagram @rigobertouran

El niño antioqueño que fue tendencia por seguirle el paso a Rigoberto Urán:

El video de un niño antioqueño siguiéndole el ritmo a Rigoberto Urán, Tom Dumoulin y varios integrantes del equipo neerlandés, Jumbo-Visma, fue sensación hace algunos días en las redes sociales. Más allá de la velocidad que imponía el conjunto de ciclistas durante su jornada de entrenamiento, el pequeño Ángel David supo mantenerse a la par de ellos por varios kilómetros.

Pese a que los aficionados pudieran creer que el joven iba con lo justo en el tanque, sus declaraciones en una entrevista con Blu Radio hicieron pensar todo lo contrario. En primer lugar, el joven ciclista manifestó que se encontró con el grupo de casualidad, puesto que ya se se encontraba de regreso a su casa tras culminar su sesión de práctica.

Posteriormente, y pese a que afirmó que su bicicleta es “malita”, no dudó que le quedaban fuerzas para haber efectuado un movimiento ofensivo contra Urán, Dumoulin y compañía: “Hubiera seguido otro poquito con ellos, haberlos atacado. Eso todavía había piernitas”, sentenció.

Joven ciclista sorprendió a Rigoberto Urán y Tom Dumoulin en medio de un entrenamiento en Antioquia. Fotos: capturas de pantalla

