Así fue el agarrón de Ramiro Meneses e Isabella Santiago en MasterChef Celebrity Colombia

Ramiro Meneses presentó un fricasé de pollo con una capa de crocante de parmesano en honor a su mamá llamada Ligia. Tomado de Canal RCN en vivo.

‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2022) va por su capítulo número 14 y ya son varias las pruebas culinarias tanto individuales, en parejas y grupos que los famosos participantes – actualmente son 19 los que siguen en pie – han desarrollado. Por ejemplo, en el episodio visto el jueves 10 de marzo, los concursantes debieron dejarlo todo en la cancha – como se dice coloquialmente – con sus preparaciones, la cuales debieron presentar después de un arduo trabajo en equipos: fueron tres y uno de ellos tuvo a Isabella Santiago (actriz venezolana) desenvolviéndose como capitana.

Sin embargo, en medio del corre-corre de la prueba en cuestión, hubo desacuerdos entre Isabella Santiago y Ramiro Meneses (actor/director), miembro de su equipo. La preparación de un plato para enviar por domicilio fue el reto impuesto y, ante el panorama, el actor puso una idea culinaria sobre la mesa que los demás integrantes de su grupo aceptaron: el atún sería el protagonista del plato, pero la preparación de dicha proteína fue la que generó una principal discordia entre los actores, además de otras cosas.

Sellar el atún o no, ese fue un dilema. En un momento dado la actriz dijo que se sellara la proteína, pero ante este pedido Meneses expresó su desacuerdo durante las acostumbradas entrevistas individuales que se les realiza a los participantes: “No hay que sellarlo, confía en mí (le habría dicho a su colega), bueno, sellémosle el hijueput* atún pa’ ver si se calma”.

Pero cuando Jorge Rausch (jurado del reality gastronómico) le echó un vistazo a su preparación, comentó que “él no lo cocinaría (el atún)”. A Ramiro Meneses le desagradó la actitud que su capitana adaptó en ese momento en vista de que sintió que acomodó las cosas a su favor ante Rausch con las indicaciones que comenzó a darle, contradictorias para él respecto a lo que le había expresado anteriormente. Posteriormente, y otra vez en las entrevistas individuales, el paisa dio cuenta de lo mucho que se identificaba con Jair Romero (actor), con quien Isabella Santiago hizo un reto en parejas que terminó con sus almojábanas quemadas.

“¡Ahora entiendo el tema con Jair! ella le sube el volumen al horno y se les queman las almojábanas y le echa la culpa a Jair: -Ve, por no estar cuidando – y Jair decía: pero si ella fue la que le subió - … ¿porque no confía en el trabajo del otro?”.

La conclusión de este reto todavía no se ha visto, es decir, la audiencia colombiana podrá ver este viernes 11 de marzo si el equipo de Isabella Santiago logra salir victorioso o no con su plato. No sobra decir que, la actriz venezolana también sentía que Meneses no le daba su lugar como líder.

Famosos eliminados hasta el momento en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2022): Luis Eduardo Arango (actor), Martín Karpan (actor argentino).

Famosos que abandonaron el programa: Alexandra Montoya (imitadora y comediante).

Famosos que continúan en pie: Ramiro Meneses (actor y director), Carolina Gómez (actriz), Lady Noriega (actriz y cantante), Natalia Ramírez (actriz/eliminada de primera, pero fue reingresada), Manuela González (actriz), Jair Romero (actor y cantante), Isabela Santiago (actriz venezolana), Tostao (cantante), Tatán Mejía (deportista), Aída Morales (actriz), Aco Pérez (actor), , Carlos Báez (actor), Aida Bossa (actriz y cantante), Cristina Campuzano (actriz), María Teresa Barreto (actriz), Corozo (trovador), Pamela Ospina (comediante), Estiwar G (influencer) y Chicho Arias (comediante).

SEGUIR LEYENDO: