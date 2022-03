“Reserven el voto presidencial para el 29 de mayo”: Zuluaga le insiste a los uribistas no votar en las consultas este 13 de marzo

Óscar Iván Zuluaga junto a su fórmula, Alicia Eugenia Silva, inscribió su candidatura a la Presidencia este miércoles Foto: Twitter @OIZuluaga

Ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, Óscar Iván Zuluaga junto a su fórmula, Alicia Eugenia Silva, inscribió su candidatura a la Presidencia este miércoles. En el acto invitó a su colectividad para que este domingo 13 de marzo voten a los candidatos del Centro Democrático, y reserven el presidencial para el 29 de mayo.

“Voten por Senado y Cámara en los candidatos del Centro Democrático. Y reserven el voto presidencial para el 29 de mayo, donde unidos haremos historia”, señaló Zuluaga.

Óscar Iván mencionó sobre la unión a la coalición de la derecha, donde algunos candidatos temían que el desgaste del uribismo y la impopularidad de la actual administración iba a restarles apoyos.

“En mis discursos, incluso gané la primera el 22 de noviembre, siempre estuvo la intención de participar en la alianza Equipo por Colombia. Agoté todos los recursos y buenas intenciones. Pero actitudes y mensajes de algunos de los candidatos ofendieron los principios del Centro Democrático, un partido que salvó al país de las garras del terrorismo y les dieron mejores días a los colombianos”, indicó el exministro de Hacienda.

Alicia Silva, también señaló la importancia de la votación al Congreso de la República. “Votar el próximo domingo por las listas de Senado y Cámara del Centro Democrático es dar un paso seguro con Óscar Iván Zuluaga, para que Colombia quede en manos del mejor candidato a la Presidencia de la República. Todos pongámonos la mano en el corazón, pero pensemos con la cabeza en el futuro de Colombia”, afirmó.

De igual manera, expuso argumentos del porqué debería ser el presidente de la República, “los tiempos que vivimos requieren un presidente con experiencia, capaz de generar empleos, crear las condiciones para que la economía crezca, le ponga un freno a la inseguridad, a los precios altos y a la izquierda populista que nos está respirando en la nuca”, confirmó Óscar Iván.

Federico Gutiérrez y Paloma Valencia se enfrentan por apoyos de uribistas al Equipo por Colombia y no a Óscar Iván Zuluaga

No cesa la polémica por el apoyo que varios políticos uribistas le darán a los precandidatos del Equipo por Colombia, situación que no pasó desapercibida por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.

“Yo no votaría por ninguna consulta porque el Equipo Colombia, con quien intentamos de todas las formas hacer una coalición, nos despreció, unos porque les parecíamos muy extremos y otros porque no quisieron decir nada frente a la exclusión que se hacía del partido, no entiendo porque algunos van a votar una consulta en la que no estamos representados”, señaló la congresista en diálogo con la emisora RCN Radio.

Esas declaraciones no pasaron desapercibidas por Federico ‘Fico’ Gutiérrez, miembro del Equipo por Colombia, quien dijo que no le para bolas a las peleas internas del Centro Democrático; inclusive, invitó a quienes estén de acuerdo con él para luchar con las demás fuerzas políticas.

Yo no me meto en esas peleas, yo lo que estoy es todo el día en la calle con la gente. Aquí le hablo es a las bases, aquí tenemos que cuidar entre todos la democracia, las libertades y el país. Yo no tengo acuerdos aquí por debajo de la mesa con nadie, esto es aquí diciéndole de frente a los colombianos que vamos juntos, esta no es una discusión de izquierda, derecha o centro”, expresó Gutiérrez a la prensa este martes 8 de marzo.

Inclusive, el exmandatario antioqueño aseguró que no le cerrará la puerta a ningún partido y que recibirá los apoyos desde cualquier orilla política; de hecho, hasta dio a conocer que de varios partidos, incluidos sectores alternativos, lo han contactado con miras a las consultas del 13 de marzo.

