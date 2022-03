El jugador colombiano Camilo Vargas visitó en el hospital hincha herido durante batalla campal en Queretaro vs Atlas

Portero Camilo Vargas detiene un penal en el partido por el título del fútbol mexicano que ganó Atlas. Estadio Jalisco, Guadalajara, México. 12 de diciembre de 2021. REUTERS/Henry Romero

El mundo del deporte se estremeció el pasado sábado 5 de marzo luego de que los hinchas de Atlas y Querétaro, en el fútbol mexicano, emprendieran una violenta riña en las gradas del estadio La Corregidora. Al minuto 62′, el compromiso entre ambos equipos, válido por la novena fecha de la Liga MX, se tuvo que suspender por la batalla campal, hasta el punto de que miles de fanáticos invadieron la cancha para huir del altercado.

La Fiscalía del estado de Querétaro comenzó una investigación para dar con el paradero de los responsables y, hasta el momento, se tienen identificadas 30 personas que podrían estar involucradas. Además, en las últimas horas, las autoridades locales reportaron que 19 de los 26 heridos, que habían sido hospitalizadas, ya fueron dados de alta. Desde la Secretaría de Gobierno de la ciudad se ha enfatizado que no hay informes sobre víctimas mortales.

Uno de estos heridos fue visitado por Camilo Vargas, portero figura de Atlas y segundo portero de la selección Colombia, quien en diálogo con ESPN mostró su rechazo a lo sucedido en la ciudad de Querétaro y explicó que lo llevó a tomar la decisión de visitar a uno de los hinchas heridos por los barra brava:

“En estas situaciones la parte humana y la parte personal de todas las personas son demasiado importantes. He crecido con la filosofía de que las personas se encuentran y se ven verdaderamente cuando estás en la cama de un hospital. O a veces en una cárcel, cuando necesitan de tu apoyo por algo que no has hecho o porque cometiste un error. Aun así, necesitas apoyo”.

Vargas, se refirió a lo irónico que es que alguien agreda a otra persona por el simple de hecho de tener una camiseta o una bandera de color distinto. Además, dijo que ese hincha herido al igual que el representa a una misma institución:

“Ver todo esto que estaba sucediendo me motivó. Y saber que había personas en un hospital, por el simple hecho de representar una misma institución, bandera y colores, tenemos el mismo sentir. Por más de que no los haya conocido personalmente antes, no significa que no me haya dolido lo que pasó o que sea un punto aparte de la situación”.

Por último, el portero colombiano aseguró que el acto de visitar al herido también es significativo para él, pues muchas veces como jugadores omiten realidades y problemáticas que rodean a un deporte como el fútbol:

“Por el contrario, sentí la necesidad de darles un apoyo moral y fraternal, que también puede ser para mí. Quizás la gente ve que es para ellos, pero quizás es para mí porque te hace ver muchas realidades y cosas, que, con el afán del día, te pierdes”.

El guardameta colombiano Camilo Vargas estuvo en el hospital visitando a uno de los lesionados del pasado sábado pic.twitter.com/Gjsdao5acp — Alberto Ávalos (@Betto_Avalos) March 9, 2022

