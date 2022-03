Cabal, sobre movilizaciones de Petro: “Uno sale trabado de la marihuana que fuman y con una puñalada”

Senadores de Colombia María Fernanda Cabal y Gustavo Petro. Fotos: Colprensa.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático y una de las figuras políticas que más controvierte a Gustavo Petro, aseguró que las concentraciones en plazas públicas adelantadas por precandidato a la Presidencia de Colombia por el Pacto Histórico no son masivas, como —a su juicio— él lo hace ver. También expresó que, de hacer parte de ellas, correría el riesgo de salir a puñalada.

En una visita a Neiva (Huila), en el marco de su gira por Colombia, la congresista conversó con el periodista Jorge Enrique Medina en el programa El ventilador de la política, en el cual se le preguntó por Petro, quien, el fin de semana pasado, la señaló de buscar sabotear su cierre de campaña en Cali.

“Dijo Petro: Pobrecita, me vino a sabotear con 15 personas mi cierre”, planteó Medina, con el fin de que Cabal se refiriera hacia el líder de la oposición al Gobierno de Iván Duque, y ella comentó:

Ay, pero Petro por qué me pobretea, eso es muy feo. ¿Por qué se obsesiona conmigo? Yo jamás le sabotearía nada porque estaba en Medellín y, además, (...) donde uno se atreva a meterse ahí, sale trabado de la marihuana que fuman y con una puñalada, seguramente”

Conforme con María Fernanda, Petro “tenía tantos buses que traían gente de todo lado”, asegurando que “si uno abre la cámara, en sus movilizaciones no llegaron los que él dice que llegaron”.

En Neiva además lo señaló de izquiérdopata, término con el que también se refirió a él en redes sociales. Para ella, “el socialismo es una enfermedad mental, porque el socialista cree que todos son estúpidos y no pueden valerse por sí mismos. Entonces apelan a volvernos a todos de pensamiento único y un bandido que manda diciendo que es el que tiene el beneficio común y la justicia social”.

El señalamiento de Petro hacia Cabal

En el Bulevar del Río, en el centro de Cali, donde Petro realizó el cierre de su campaña ante miles de seguidores, señaló de sabotearlo.

“Por ahí anda la Cabal, paisana de estas regiones. Quiso organizar un mitin contra Petro. Y yo me puse..., pero pobrecita la Cabal, ¡Cómo va a venir aquí con 15 personas a sabotear esta manifestación! La Cabal está delirando”.

Quien se desempeñó como alcalde en Bogotá también afirmó que Cabal desinformó diciéndoles a los pobladores de la capital del Valle del Cauca que acabaría con programas como Familias en Acción, aunque no era cierto.

Frente a sus seguidores dijo: “Yo no voy a acabar con Familias en Acción, pero sí lo voy a pensar en medio de las necesidades de este país. La necesidad primera es la del niño y la niña de la primera infancia. Yo quiero que ese subsidio se vuelva un ingreso por derecho, no por regalo: ingreso básico, le llaman. Vamos a hablar de que el Estado le entregue a la madre cabeza de familia un ingreso básico vital, que la saque de la pobreza, no que la mantenga en la pobreza”.

Será el 13 de marzo, en las elecciones legislativas y en las consultas presidenciales, cuando se verá si el apoyó de un sector de la ciudadanía a Gustavo Petro en las plazas públicas y en las calles se verá traducida en votos que le permitan ser el candidato por el Pacto Histórico, en el que compite con Francia Márquez.

