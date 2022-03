“Respetemos la inteligencia de los colombianos”, la respuesta de Alejandro Gaviria a la propuesta del tren elevado de Gustavo Petro

Alejandro Gaviria y Gustavo Petro (Colprensa)

La propuesta de Gustavo Petro recibió múltiples críticas, entre ellas por parte del también candidato Alejandro Gaviria, quien aseguró que no sería una propuesta viable, ni económica ni ambientalmente, por lo que le pidió “no más carreta”.

En uno de los eventos de cierre de campaña, el candidato del Pacto Histórico anunció el proyecto que “a través de un tren elevado, moderno, eléctrico, vincula a Buenaventura con los puertos del Caribe, entre ellos Barranquilla”, es decir cerca de 1.200 kilómetros de vía férrea.

A través de redes sociales, ante las críticas, Petro ha defendido su propuesta asegurando que es una iniciativa complementaria al canal de Panamá y que es una idea “moderna” posible. Para su competidor en campaña Gaviria no lo es, según argumentó en varios mensajes.

“Gustavo, no más carreta. Debemos conectar Buenaventura con la Costa Caribe, eso no está en duda. Sin embargo no es justo que aproveches esta necesidad para lanzar propuestas populistas de manera irresponsable”, escribió el candidato de la Coalición Centro Esperanza.

Gaviria calculó que la construcción del tren elevado eléctrico propuesto por Petro tendría un costo de 550 mil millones de pesos por kilómetro, que en los 1.170 de extensión que tendría, costaría un total de 650 billones sin riesgos y sobrecostos de construcción, afirmó.

“Fiscalmente esto no es viable. El programa de vías 4G cuesta aproximadamente 50 billones y el presupuesto anual del sector transporte es de 11 billones. Financiar esta obra implicaría renunciar a las vías 5G y a cualquier otra obra por los próximos 60 años”, según Gaviria.

Otro de los problemas que expuso el ex ministro de Salud se refieren a las posibles afectaciones ambientales que tendría la construcción del proyecto. Aunque evidentemente se trata de una propuesta en palabras y no se ha definido un trazado, en ese amplio territorio que divide el puerto del pacífico con la capital del Atlántico, hay múltiples parques, ríos, cuerpos de agua, territorios indígenas y de comunidades afro, además tendría que enfrentarse a las cordilleras, al menos la occidental.

“Lo que necesita el Pacífico es conectarse con el sistema férreo central como se estableció en el Plan Maestro Ferroviario. Recuperaremos la infraestructura regional y conectaremos Buenaventura con La Felisa en Caldas, a partir de una red férrea existente”, fue la contrapropuesta de Gaviria.

El trazado de ese sistema férreo, aseguró el candidato, permitiría conectar Buenaventura con Medellín, luego con la Puerto Berrío y finalmente la Costa Caribe. Asegura que se trata de una obra ambiciosa, pero factible, a diferencia de la propuesta por Petro, que podría atraer la inversión privada.

“Gustavo, el país necesita un cambio responsable con propuestas serias, no más demagogia y promesas que no se pueden cumplir. Respetemos la inteligencia de los colombianos”, concluyó el exministro de Salud.

Gustavo Ruiz, gerente del Ferrocarril de Antioquia que adelanta un proyecto de vía férrea en ese departamento, aseguró que todo es posible, incluso la propuesta de Petro, sin embargo se debe evaluar qué tantos recursos y tiempo se estaría dispuesto a invertir, explicó a Blu Radio.

Afirmó que el costo sería muy elevado, que no es necesario cuando hay proyectos multimodales de transporte, otras necesidades, e incluso ya se adelanta en conexiones con trenes planos que podrían cumplir la misma función que el propuesto por Petro. Reactivar la red ferroviaria existente, calculó, podría costar unos 50 billones de pesos con trenes incluidos y algunos ya están recuperados.

Por ejemplo, sostuvo que en Antioquia se adelanta el tren del Pacífico que conecta desde La Pintada hasta Puerto Berrío y la salida a Urabá, junto a otro que está planificando la Nación desde La Dorada a Chiriguaná. Así mismo, que ya existe una conexión Buenaventura Eje Cafetero con una concesión que se terminó hace dos años, pero que existe y es funcional.

