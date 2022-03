Gustavo Petro advirtió que “ya hay fraude electoral” en Colombia y anunció qué hará si pierde las elecciones

Gustavo Petro dice que ‘ya, en este momento, hay fraude electoral’. EFE/ Juanjo Martín

Comenzó la cuenta regresiva para que los colombianos elijan a los nuevos congresistas y a tres de los candidatos presidenciales, el próximo domingo 12 de marzo. A menos de cinco días, el precandidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, envió una polémica advertencia a sus votantes: ya se estáría cometiendo fraude electoral en Colombia.

Así lo expresó el también senador durante el debate organizado por el diario El Tiempo y la revista Semana, que se desarrolló este martes 8 de marzo, donde Petro aseguró que reconocerá los resultados tanto de las consultas interpartidistas y de una eventual primera y segunda vuelta, solo si no hay fraude denunciado por los mismos ciudadanos.

“Si la Registraduría garantiza los resultados con absoluta transparencia, no hay problema, (pero) si hay evidencia generalizada del fraude, detectadas por la ciudadanía en las mesas, nosotros no aceptaríamos el resultado”, señaló.

Es más, el exalcalde de Bogotá cuestionó a la empresa INDRA, que contrató la Registraduría Nacional del Estado Civil para las elecciones, y aseguró que no le da las garantías que él y su fortín político necesitan.

“Le hice una pregunta a la empresa: ¿El contrato contabiliza los votos desde la mesa? Y la respuesta es no; contabiliza los votos desde que la Registraduría les da un informe. (...) La empresa no va a garantizar que no haya fraude en Colombia porque el fraude se hace en la mesa”, advirtió Petro, mientras envió duros cuestionamientos al software que el Gobierno dispuso para los comicios de este domingo, los de mayo y, eventualmente, los de junio.

“De nada nos sirve auditar el software de Indra porque ese software no cuenta sino los datos que le entrega la Registraduría, y esos datos de la Registraduría pueden llegar envenenados si hay fraude generalizado en las mesas de votación”, explicó.

Es más, hasta reiteró que el Pacto Histórico ya tiene más de “120 mil guardianes” que propenderán porque las elecciones se desarrollen adecuadamente en todo el territorio nacional, que estarán respaldados, según Petro, por las “millones de personas en las calles” que estarán “esperando el resultado. Y si la Registraduría garantiza los datos con absoluta transparencia, no habrá problema”, añadió el líder de Colombia Humana.

Los conductores del debate le preguntaron que si sus graves señalamientos se traducían en que si él perdía las elecciones no aceptaría los resultados. A lo que él, con nombre con propio, respondió: “Eso lo dices tú, director de El tiempo”, contestó Petro a Andrés Mompotes, director de ese medio.

Además, Gustavo Petro se atrevió a asegurar que actualmente en Colombia “sí hay un fraude y ya están comprando votos” porque, supuestamente, la Policía no estaría gestionando las labores contra la corrupción electoral.

“La Policía no está capturando a los compradores de votos. No captura a Aída Merlano, no captura a Char, no captura a Gerlein, no captura al señor Acuña, el fiscal no está investigando, están comprando centenares de miles de votos… Es decir: ya en este momento hay fraude electoral”, aseveró.

Incluso, dio a conocer que si pierde en su tercer intento por ser presidente, convocará a un nuevo conteo de los votos. Sin embargo, enfatizó en que este escenario solo se dará si lograr demostrar que hubo algún tipo de fraude. “En ese caso no se acepta el resultado electoral y se exige un escrutinio voto a voto, de todas las mesas del país, con todas las veedurías, de todos los partidos, de todas las organizaciones ciudadanas e internacionales”, señaló.

Antes de terminar sus polémicas declaraciones, el exalcalde capitalino y hoy preferido en todas las encuestas de intención de voto dijo que no convocará a manifestaciones violentas en caso de su derrota. “La dueña de la calle es la ciudadanía. Tranquilos que de nosotros no va a surgir la violencia”, comentó.

Aquí su declaración:

