Gustavo Petro aseguró que, si es presidente, evaluará continuidad del metro de Bogotá: “Hasta ahora no hay estudios”

Mientras la Alcaldía de Bogotá informó recientemente que el avance de la adecuación de las 35.9 hectáreas de terreno en el patio taller de la Primera Línea del Metro de Bogotá ya tiene un avance del 15.87 %, Gustavo Petro, por otro lado, habló sobre la construcción de este y aseguró que en caso de ser elegido presidente de Colombia, revisaría su continuidad.

Esto se dio en el debate de la coalición del Pacto Histórico realizado por Semana y El Tiempo. El precandidato aseguró que buscaría contratar los estudios que se han realizado sobre el metro elevado y el metro subterráneo y así evaluar cuál sería la mejor opción para la capital colombiana.

Recordemos que Gustavo Petro, cuando fue alcalde de Bogotá, fue uno de los principales promotores del metro subterráneo y en varias ocasiones se enfrentó a las críticas realizadas por Enrique Peñalosa, que insistía en el metro elevado en la capital colombiana. Hace algunos días, el precandidato del Pacto Histórico se refirió al Metro de Bogotá y lo sucedido con el exalcalde.

El también precandidato, pero de la coalición Equipo por Colombia, le respondió en Twitter: “Petro como siempre diciendo mentiras. El metro que nosotros contratamos está en construcción, generando miles de empleos y nadie lo puede parar. No lo pudo parar la alcaldesa actual, que lo demandó, y no lo podrá parar el próximo presidente que sea elegido”.

Y agregó que, “Petro no fue capaz ni de hacer los tranvías, ni una sola troncal dejó contratada, nosotros dejamos tres, y fue incapaz de hacer el metro. Él como siempre hablando y diciendo mentiras. Me sorprende que tantos colombianos le crean tantas mentiras, nosotros contratamos el metro y él lo único que hace es hablar mentiras, que es su especialidad”.

Ahora, nuevamente el metro en Bogotá vuelve a ser un tema de discusión entre los precandidatos y candidatos a la presidencia de la República. En el último debate de la coalición Pacto Histórico, realizado por los dos medios de comunicación colombianos, Gustavo Petro aseguró que no hay estudios sobre la construcción del metro elevado, ya que la empresa contratada por Enrique Peñalosa no ha presentado estos.

“Hasta ahora no hay estudios, hasta al día de hoy, la empresa que contrató Peñalosa, de origen chino, no ha presentado estudios de metro elevado y mientras no presente estudios no hay valores, cantidades. Ni siquiera sabemos cuál es ese 70 % (que debe financiar el país) y si se puede o no se puede”, afirmó Petro en el debate realizado por Semana y El Tiempo.

El precandidato añadió que en caso de ser elegido presidente de Colombia conformaría una comisión que se encargará de estudiar la viabilidad de seguir con la construcción del metro elevado en la capital colombiana.

“Si no avanzan esos estudios durante estos meses y llegamos a la realidad de un nuevo gobierno, entonces creamos una comisión para hablar con la empresa china y el gobierno chino, verificar por qué no ha avanzado en los estudios, si tienen, aunque sea unos estudios parciales, compararlos con los estudios del metro subterráneo y tomar la decisión costo/beneficio más favorable para la ciudad de Bogotá”, aseguró.

Este domingo 13 de marzo se realizarán en Colombia las elecciones legislativas, en donde los ciudadanos podrán escoger quiénes serán los representantes a la Cámara y Senado. También se determinarán los candidatos presidenciales de las tres coaliciones, Pacto Histórico, Equipo por Colombia y Centro Esperanza.

