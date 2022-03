Con arma en mano: así fue el impactante forcejeo entre una mujer y un ladrón en Bello, Antioquia

En video quedó grabado el forcejeo entre una mujer y un ladrón en Bello, Antioquia. Fotos: captura de pantalla (‘Denuncias Antioquia’)

Atender la inseguridad en el departamento de Antioquia es uno de los grandes desafíos para las autoridades en este 2022. Según reveló semanas atrás el general Javier Martín, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en el transcurso del año “se trabajará en al focalización de puntos calientes para atacar delitos como el hurto y los homicidios”.

Sin embargo, la falta de seguridad es un tema que tiene preocupados a los habitantes de la región, y una prueba de ello es el reciente intento de robo ocurrido cerca al parque principal del municipio de Bello, en el norte del departamento. A través de las redes sociales, se difundió un video de los cerca de 24 segundos de angustia que vivió la víctima y las demás personas que presenciaron los hechos, sobre el mediodía de este martes 8 de marzo.

La grabación inicia con el forcejeo entre una mujer y el ladrón, que portaba un casco y el cual pretendía raparle el balso. De acuerdo con la Policía Metropolitana, la víctima acababa de retirar dinero de un banco, por lo que el delincuente la interceptó para poder llevarse el monto de efectivo. La ciudadana opuso resistencia y, en medio de la disputa, se escucharon dos disparos del arma de fuego que portaba el atracador.

Tras no tener éxito en el hurto, al ladrón se le cayó el casco, casi termina siendo arrollado por una camioneta que transitaba por la calle, y terminó huyendo del lugar. En la filmación se pueden escuchar los gritos de los testigos, quienes pidieron que este hombre fuera perseguido: “No y yo no poder hacer nada, tiene una pistolota, ¡cójanlo!”, se escucha en uno de los fragmentos.

La mujer resultó con una herida en su mano por el impacto de bala y debió ser remitida a un centro hospitalario.

En Bello, Antioquia, una mujer forcejó con un ladrón para no dejarse robar. Video: cortesía ‘Denuncias Antioquia’

El coronel José Galindo, comandante operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía de Medellín, sostuvo que el criminal “no logra cometer el hurto” y ya avanzan las pesquisas para dar con su paradero. “Una vez se conoce esta información, gracias a la reacción policial, las labores investigativas e inteligencia que se están desarrollando en este momento y apoyados en las cámaras de seguridad ya se tienen identificadas las placas de dos motocicletas y las características de este sujeto”.

De igual modo, el servidor público hizo un llamado a la comunidad para que acuda a las autoridades si tiene conocimiento del implicado en este nuevo caso de inseguridad: “También invitamos al que tenga información sobre este caso para que nos ayude en la judicialización del sujeto”.

Incautan más de 10 cámaras ilegales en Bello:

En los últimos días, las autoridades del Valle de Aburrá desmontaron y confiscaron 13 cámaras de seguridad con las que, al parecer, grupos ilegales monitoreaban los pasos de la Policía y el Ejército. Según la secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, Daniela Ortega Pérez, “estas cámaras estarían siendo utilizadas por grupos de delincuencia organizada para vigilar los procedimientos de la Policía Nacional y a la ciudadanía”.

Las cámars estaban ubicadas en los barrios Niquía, Camacol, Prado y París. Foto: bello.gov.co

Estos dispositivos estaban ubicados en la zona centro en sectores de los barrios Niquía y Camacol, y en el norte del Valle de Aburrá, en los barrios Prado y París, sitios que resultaban de interés para las organizaciones al margen de la ley. “Con esta operación logramos restar capacidad logística y operativa a estos grupos delincuenciales para ir recuperando, de nuevo, la seguridad en nuestra ciudad” añadió la secretaria de Seguridad de Bello.

La alcaldía de Bello recordó, según información de medios locales, que en un operativo similar en septiembre de 2021 se incautaron 48 cámaras ilegales gracias a las denuncias de la ciudadanía.

