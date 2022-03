Iván Cepeda se lanzó contra Federico Gutiérrez por sus críticas al acuerdo de paz: “Ignorante o mentiroso”

Ignorante o mentiroso, Iván Cepeda se va en contra de Federico Gutiérrez. Fotos: Colprensa.

El precandidato del Equipo por Colombia, Federico ‘Fico’ Gutiérrez ha sido de los principales críticos del acuerdo de paz con las FARC y de que los congresistas del partido Comunes legislen en el Senado y la Cámara. Esos comentarios no han pasado desapercibidos por el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, quien recientemente lo increpó.

Durante varios diálogos con medios de comunicación, así como en su cuenta de Twitter, el exalcalde de Medellín ha cuestionado con vehemencia las labores que los excombatientes han desarrollado para reparar a las víctimas. De hecho, en entrevista con Infobae, Fico envió varias críticas al respecto:

“Las Farc solo entregaron el 50 % de las armas, no entregaron las rutas del narcotráfico, no han reparado una sola víctima, no han dicho la verdad y la JEP debe administrar justicia sobre estas personas que le hicieron tanto daño al país, y cuando yo hablo de cumplir es a través de los puntos del acuerdo, las zonas PDET, donde el estado nunca había llegado, eso no es cumplirle a Timochenko y a Pastor Alape y a estos señores que tanto daño le han hecho al país, eso es cumplirle a los campesinos donde no llegó el Estado pero si la ilegalidad, por eso yo creo en la inversión en el campo y en las zonas más alejadas”, sentenció Gutiérrez a los micrófonos de este portal.

Pues bien, dicho comentario de que “solo han entregado el 50% de las armas” no le cayó en nada bien al senador Cepeda, que actualmente compite por una curul desde el Pacto Histórico, quien no dudó en cuestionarlo y calificarlo con duros calificativos.

“¿Será que -Fico- no ha leído los informes de la Misión de la ONU en Colombia al Consejo de Seguridad? ¿Ustedes qué dicen: ignorante o mentiroso?”, cuestionó el congresista, muy cercano a Gustavo Petro.

Ignorante o mentiroso, Iván Cepeda se va en contra de Federico Gutiérrez. Fotos: Colprensa.

No hay que olvidar que Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de la ONU en Colombia ha destacado la disposición de los excombatientes de las FARC en la implementación del acuerdo.

“Quisiera destacar particularmente el reciente diálogo auspiciado por la Comisión de la Verdad entre víctimas de secuestro y excombatientes de las FARC-EP. Voces de distintas regiones, de diferentes posiciones y experiencias durante el conflicto, e incluso perspectivas divergentes frente al proceso de paz, coincidieron en lo injustificable del dolor causado por la guerra y en la necesidad imperativa de insistir y perseverar para que esto nunca se repita”, comentó Carlos Ruiz Massieu a finales del 2021 en relación al informe sobre cómo iba el proceso en el país.

No obstante, tal parece que el exalcalde de Medellín no ha leído lo informado por la ONU, pues en su entrevista con este medio también cuestionó duramente las labores que ha realizado la Jurisdicción Especial de Paz (JEP): “Dejo claro lo siguiente: para mí son lo mismo los guerrilleros y los paramilitares, son igual de despreciables. Todos terminaron dedicados a lo mismo, al negocio del narcotráfico, a la extorsión, a los homicidios, a los secuestros y eso no tiene justificación alguna. Yo tengo autoridad para hablar de eso, porque nunca he empuñado un arma para atentar contra un colombiano ni lo haré, yo lo que quiero es que Colombia supere la violencia y aquí todavía tenemos problemas muy graves que solucionar con estos grupos que tanto daño le hacen a la gente”, señaló Fico a Infobae.

Por ahora, Federico Gutiérrez no le ha respondido a Iván Cepeda, sin embargo, se presume que la dura crítica del senador se debe a las constantes críticas que el exmandatario antioqueño le envía al líder del Pacto Histórico, con quien ha diferido con sus visiones de país.

