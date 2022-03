Carmen Villalobos respondió a los rumores de que se separó de Sebastián Caicedo

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo Foto: Instagram

Ante la ausencia de fotos o publicaciones de la pareja de esposos Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, usuarios de las redes comenzaron a especular un posible distanciamiento entre la pareja de famosos que terminaría en un divorcio.

Según había indicado anteriormente el distanciamiento era estrictamente por situaciones externas, la actriz barranquillera venía de haber afrontado Covid 19 y debía estar alejada, además que según expresó la publicista de Carmen, por los compromisos laborales que tiene con la producción ‘Hasta que la plata nos separe’ y las obligaciones personales de Sebastián Caicedo la pareja no había podido compartir tiempo de calidad juntos.

En su momento mencionó esto la actriz barranquillera a través de un trino: “Este fin de año e inicio de 2022 han sido bastante complicados. Llegando de Miami, Sebastián salió contagiado con Covid-19, entonces el 24 y 31 estuvimos distanciados”.

Los comentarios mal intencionados que rumoreaban un divorcio continuaban en el ambiente, hasta que otra vez mediante un trino Carmen Villalobos, quien se encuentra en el rodaje de ‘Hasta que la plata nos separe’, le mandó los mejores deseos a su esposo Sebastián, quien se encuentra en un viaje y deseo uno próximo junto a él. “Qué viaje el que estás haciendo, bebé, el próximo será juntos. Te amooooo”, trino la barranquillera.

Acerca de la condición de Salud de la actriz, Carmen Villalobos tuvo covid-19 por primera vez durante el mes de enero y, una vez ya salió negativa en su prueba, por aquellos días la actriz quiso hablar desde sus redes sociales de lo desagradables que fueron los síntomas para ella en su experiencia.

“… Realmente ha estado bien maluco todo el tema de los síntomas ... Gracias a Dios la parte respiratoria nunca se vio comprometida, pero dolor de cabeza, fiebre, malestar general, eso de que no te quieres parar de la cama, insomnio, muy, muy mal... yo arrancaba proyecto, no he podido arrancar proyecto; afortunadamente ya salí negativa, ya cumplí con mis días de aislamiento. Les soy completamente honesta, no me siento al 100 por ciento, la energía está muy bajita…”, fueron las palabras de la barranquillera sobre el tema a finales de enero.

Y ahora que han transcurrido unas semanas desde lo anteriormente expresado, Villalobos volvió a poner el tema de su experiencia con el covid-19 sobre la mesa, en esta oportunidad para mencionar las secuelas que tiene presentes por cuenta del nuevo coronavirus. “No les había puesto la cara estos días porque ¡levanten la mano los que han sentido las secuelas del covid! Yo sí, tuve como una recaída, me volví a sentir maluca, dolor de cuerpo, mal, mal… dicen que es normal, que puede durar de uno a tres meses estos síntomas post-covid, que realmente son una mamera y doy fe de eso”, aseveró en sus redes sociales.

En enero, en vista de que se enfermó, la actriz dio cuenta de que no había podido iniciar su trabajo en un nuevo proyecto, empero, aunque no ha ampliado la información sobre el nombre de dicha producción, aparentemente ahora sí ha podido dedicarse a ella y, aunque las secuelas del covid-19 le han dificultado un poco los días, la barranquillera resalta su voluntad de tener la mejor actitud.

“… Aquí estamos nuevamente cumpliendo con el deber, con el trabajo, con lo que tanto me gusta hacer que es actuar, metiéndole la mejor actitud”.

SEGUIR LEYENDO