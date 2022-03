TransMilenio: estación Virrey cierra desde este sábado 5 de marzo

La empresa asegura que este cierre solo durará cincuenta días.

Continúan las obras de ampliación de las estaciones de TransMilenio, así como los cierres que las acompañan. La siguiente en cola es la estación Virrey, ubicada en la Autopista Norte con calle 94, una parada que comunica a los usuarios del sistema con el sector empresarial de Chapinero Norte.

A partir de este 5 de marzo y supuestamente durante 50 días, la estación permanecerá fuera de servicio para intervenirla. Específicamente, se sacarán las taquillas de la entrada de la estación para instalarlas en las aceras de la autopista, con el fin de aliviar la congestión al paso por los torniquetes en horas pico.

Para los usuarios que acostumbran tomar el servicio desde la estación Virrey, TransMilenio recomienda familiarizarse con los servicios que paran en las estaciones vecinas, Calle 100 y Calle 85.

Desde la estación Calle 100 viajan los servicios B12-G12, B44-G44 y B75-H75. En la estación de la Calle 85 paran los servicios B11-G11, B23-K23, B27-H27 y B50-C50. En ambas estaciones paran los servicios B10-D10, B13-H13, B14-F14, B71 y 8.

Además, recuerdan que existe el servicio zonal 19-8 para acercar a quienes necesiten moverse desde Virrey hasta Calle 85. Este servicio recoge pasajeros en la acera de la autopista, sentido sur-norte.

Por otro lado, TransMilenio advierte que en los próximos días también habrá cierre total en la estación de la Calle 127, que conecta a los usuarios con la Clínica Reina Sofía, el pasaje comercial de la Carrera 19 y el Centro Comercial Unicentro.

Aquella es una intervención esperada, puesto que en los extremos de ese puente hay polisombras por la instalación de taquillas externas y baños públicos, las cuales llevan meses sin terminar y causan congestión en horas pico.

Estaciones entregadas

Asimismo, este sábado se anunció la reapertura de la estación Pepe Sierra, también en la troncal de la Autopista Norte, que había sido cerrada para trasladar las taquillas a las esquinas del puente y llevaba cuatro meses y medio sin operar.

La estación duró cerrada exactamente 133 días, desde el pasado 23 de octubre, y los usuarios denunciaron en su tiempo que no había servicios zonales para acercarlos a otras estaciones, de modo que debían caminar sobre la autopista para usar las estaciones vecinas.

Asimismo, entre este viernes y sábado fue entregado un costado de la estación De La Sabana, de la troncal Américas, que también estaba en trabajos de ampliación de vagones y externalización de taquillas. No obstante, los usuarios todavía no pueden entrar por el costado oriental porque no han instalado los torniquetes.

Una estación que llevaba diez meses sin operar era la Tygua-San José, en la troncal central Calle Sexta. Los actos vandálicos del último paro nacional causaron su cierre, puesto que la estructura sufrió graves afectaciones.

De hecho, fue necesario hacer reemplazo de pisos, techos, fachadas, torniquetes, conexiones eléctricas y básicamente todo lo que se pudiera romper. A diferencia de otras estaciones, Tygua-San José ya no contará con las clásicas puertas de vidrio automáticas; han sido reemplazadas por rejas de metal, más resistentes a eventuales manifestaciones violentas.

Biblioteca Tintal: más de diez meses cerrada

De las 66 estaciones que quedaron afectadas por las acciones violentas del paro nacional en abril pasado, solo hay una que sigue sin ser rehabilitada: Biblioteca Tintal, en el corredor Américas, la cual estuvo cerca de incendiarse durante los desmanes.

A través de su cuenta de Twitter, la alcaldesa de Bogotá había llamado la atención al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) sobre las demoras para rehabilitar esta estación en particular.

Cumpliendo un compromiso con comunidad de Kennedy vine personalmente a acelerar las obras de la estación Tintal. Si bien fue la estación más vandalizada el año pasado (se robaron hasta los cimientos y redes!) es inaceptable que @TransMilenio @idubogota no la hayan reabierto aún.

