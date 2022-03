Hombres armados retuvieron por varias horas a uno de los candidatos por una curul de paz en Norte de Santander

Imagen de referencia. Por varias horas el candidato fue retenido por un grupo de hombres armados en el Catatumbo. Foto: Colprensa

El candidato Yoad Ernesto Pérez Becerra, quien asegura representar a la población de la golpeada región del Catatumbo en Norte de Santander y se encuentra aspirando por una de las curules de paz por ese departamento, denunció que fue retenido por varias horas por un grupo de hombres armados que serían miembros de la guerrilla del Eln.

En la emisora Caracol Radio consultaron con Pérez Becerra quien les indicó que el hecho ocurrió cuando se encontraba en un recorrido por esa zona fronteriza con Venezuela y que ha sido duramente azotada por la violencia de los grupos armados ilegales que se disputan las rutas del narcotráfico hacia el país vecino.

“Cuando me encontraba a la altura del Club de Leones apareció un grupo de hombres armados en el casco urbano de Tibú que me abordaron y me desviaron para luego mantenerme retenido varias horas”, narró en el medio radial.

El candidato afirmó que el grupo de hombres armados desarmó a los miembros de su equipo de seguridad y le hurtaron el vehículo que hacía poco le habían asignado.

“Me despojaron de mi esquema de protección, a las personas que me acompañaban las despojaron de sus armas de dotación, chalecos, y del vehículo que hace tan solo una semana me lo habían entregado”, dijo en la emisora.

En esa entrevista el afectado reprochó que se ha vuelto muy complicado poder hacer proselitismo político en esa zona del país por la complicada situación de orden público.

“La situación para todos los nortesantandereanos es muy compleja, la inseguridad, no hay garantías cuando lo que estamos haciendo es reclamar la defensa y los derechos de las comunidades que se encuentran en estos territorios tan vulnerables y abandonados por el estado”, agregó en su entrevista con Caracol Radio.

Precisamente, en ese departamento del oriente del país la Defensoría del Pueblo registró el homicidio del líder social Gustavo Antonio Torres quien se había destacado por su trabajo en de la vereda Caño Indio, en Tibú.

De acuerdo con la información del ente de control, Torres fue ultimado por un grupo de hombres armados que llegó hasta su vivienda en Cúcuta, hasta donde fue desplazado.

El líder social había dirigido la asociación Caño Indio Productivo. Desde 2014 inició su andadura como líder social y en 2017 fue amenazado por actores irregulares que hacen presencia en la zona.

Para el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) con el asesinato de Torres serían 33 los líderes y defensores de DDHH asesinados en 2022 y 1319 desde la firma del acuerdo de paz.

“Su partida es un retroceso para la construcción de paz en la región del Catatumbo. Hacemos un llamado para que se esclarezcan estos hechos y se sancione a los autores materiales e intelectuales de su homicidio”, publicaron en la cuenta oficial de Twitter de la Defensoría.

En Indepaz indicaron que van 1.319 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados desde la firma del acuerdo de paz.

Es organización recordó que la Defensoría emitió la Alerta Temprana 050/20 para el municipio de Tibú debido a que en el territorio no solo hay amenazas relacionadas con el conflicto armado sino también a estructuras y organizaciones criminales que actúan guiados por aspectos económicos, estratégicos y de seguridad que acuerdan su control en la zona.





