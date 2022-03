Murió Gantcho Karouchkov, el entrenador búlgaro que cambió la historia de las pesas en Colombia

Murió Gancho Karouchkov, el entrenador búlgaro que cambió la historia de las pesas en Colombia

Gantcho Karouskov llegó a Colombia e hizo parte del proceso de las tres primeras medallas olímpicas de nuestro país en esta disciplina. Se dice que fue clave en la preparación de la medalla de oro de María Isabel Urrutia, en Sidney 2000; la presea de bronce de Mabel Mosquera, en Atenas 2004 y la plata de Diego Salazar, en Beijing 2008. Posteriormente, tuvo a su cargo otros deportistas que llegarían a ocupar podios olímpicos en otros Juegos Olímpicos.

“Todo lo que pasó se lo debo a Gantcho Karouskov, un hombre cruel, duro, pero él me dio la gloria. Gantcho era mi guía. Los últimos 30 días de concentración fueron difíciles. Peleamos, tuvimos desamores, pero el día de la competencia eso se olvidó. Si no hay exigencia en las pesas, no se puede triunfar”, dijo en su momento María Isabel Urrutia para reconocer su labor.

Con más de 50 años de experiencia en el levantamiento de pesas, el búlgaro entregó toda su experiencia en el equipo nacional. El éxito, dicen sus pupilos, se basaba en sus sistemas de entrenamiento con métodos que muchos tildaron de clásicos, arcaicos u obsoletos, pero que con el tiempo lo ratificaron como uno de los mejores del continente. “A veces es hasta aburridor, pero eso sirve para aprenderse de memoria el movimiento y no cometer errores cuando se está en la competencia”, manifestó Urrutia, en entrevista a El Tiempo.

Se consideraba un entrenador de carácter fuerte que le molestaba mucho perder una competencia, en su mente únicamente se visualizaba el triunfo de sus seleccionados. Hizo parte del equipo colombiano que participó en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y desde ahí demostró que sabía cómo encaminar el trayecto de las pesas a grandes logros.

A su vez, dio continuidad a los trabajos de desarrollo deportivo con esquemas de producción bastante exigentes y con repeticiones constantes, que hicieron que el trabajo se articulara entre el Comité Olímpico Colombiano, la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas y, en ese entonces, Coldeportes hoy transformado en Ministerio del Deporte.

Trabajó con la Selección Colombia hasta el 2009, año en el que se fue a enfundar sus métodos y conocimientos al Perú. No obstante, siempre manifestó que luchó por realizar un excelente trabajo de base y siempre soñó con que sus alumnos fueran referencia de oro olímpico. El ex entrenador de la Selección Colombia de Levantamiento de Pesas entre 1988 y 2009 falleció en Bulgaria a sus 98 años de vida, la familia del deporte lamenta su partida.

