Anthony de Ávila reapareció desde la cárcel con una petición para Vladimir Putin

El exfutbolista colombiano, Anthony de Ávila, envió una petición al presidente ruso, Vladimir Putin. Fotos: Allstar Picture Library Ltd (Alamy) / Sputnik (Sergey Guneev - Kremlin)

A finales de septiembre del año pasado el mundo del fútbol se estremeció tras conocerse sobre el arresto de Anthony de Ávila, exjugador de la selección Colombia y del América de Cali, en Nápoles, Italia, por presunta producción y tráfico internacional de drogas. Según reportaron las autoridades, estos delitos habrían cometidos en el 2001.

Cuando se produjo su captura, ‘el Pitufo’, como es conocido popularmente, ratificó su inocencia y confesó que desconocía sobre la existencia de una orden de captura, según las declaraciones entregadas al portal web italiano, Stylo24: “Yo estaba en Italia por turismo, amo viajar. Me arrestaron, pero no sabía de una sentencia, no sabía nada”.

Algunas semanas después, su abodado, quien se ha convertido en el puente de comunicación con la opinión pública, señaló que los viajes de su cobijado “fueron y siempre han sido fruto del trabajo, ya que después de dejar de jugar al fútbol se dedicó en cuerpo y alma a nutrir a los jóvenes jugadores colombianos, darles consejos y ayudarlos a encontrar equipos que pudieran creer en ellos”.

De Ávila sorprendió con un mensaje dirigido a Vladimir Putin:

A la espera de que se defina su situación judicial, De Ávila permanece en prisión. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer un mensaje, que fue divulgado la agencia italiana Ansa Latina, en el cual el exjugador ‘Cafetero’ le envió una petición al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a propósito del conflicto con Ucrania.

“Rezo todos los días para que termine esta guerra. Es atroz una noticia así, es realmente el fin de la humanidad. Pido a (Vladimir) Putin que deje de hacer sufrir a tanta gente injustamente”, manifestó en primera instancia.

Posteriormente, enfatizó en que su deseo es poder ayudarle a los menores de edad para que puedan impulsar sus carreras deportivas: “Deseo regalar un futuro digno a los niños de la calle que sueñan con convertirse en futbolistas. Estoy listo para invertir todos mis haberes en quienes considere potenciales ‘Maradona’”.

Por último, aprovechó para enviar un parte de tranquilidad a sus seguidores, quienes, de una u otra forma, han expresado su preocupación por el estado del ‘Pitufo’: “Quiero informar a mis fanáticos que estoy bien y los abrazo calurosamente. Aunque estoy detenido, no dejo de actualizarme y estudio sobre las futuras promesas del fútbol para que crezcan en Italia”, concluyó por medio de su abogado.

Actualmente, el exdelantero del América de Cali permanece en la búsqueda de información y documentación de sus viajes a Italia a inicios de la década de los 2000 para sustentar los motivos de sus viajes y mostrar las fechas de estos. Entretanto, la defensa del ‘Pitufo’ está recopilando todos los papeles del caso.

La justicia italiana había emitido la orden de captura contra De Ávila en 2004 y, de acuerdo con las leyes en dicho país, podría afrontar una pena que rondaría los 12 años de prisión.

Tensión en el mundo por el conflicto entre Rusia y Ucrania:

Kiev, la capital ucraniana, afronta momentos de incertidumbre a raíz de la amenaza de las tropas enviadas por Putin. El alcalde, Vitali Klitschko, aseguró que la situación es “peligrosa”, y expresó que el municipio está intensificando la defensa de la ciudad, instalando fortificaciones y puestos de control en las entradas.

El panorama se tornó más complejo luego de que la empresa estadounidense, Maxar Technologies Inc, publicara imágenes en las que se evidenciaba un despliegue compuesto por cientos de vehículos militares y que se extendía por más de 64 kilómetros en dirección a Kiev.

El transporte estaba situado al noreste de la ciudad ucraniana de Ivankiv y contenía combustible, logística y vehículos blindados —incluidos tanques—, vehículos de combate de infantería y artillería autopropulsada, según puntualizó la compañía norteamericana.

Imágenes satelitales que muentras a tropas rusas avanzando hacia Kiev

