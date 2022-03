Denuncian a profesora de colegio religioso de Bogotá que sostuvo relaciones sexuales con un alumno

Imagen de referencia. La madre del estudiante no pudo interponer una denuncia contra la docente pues, según contó, las autoridades le dijeron que, al ser su hijo mayor de 14 años, él ya podía decidir sobre su vida sexual. Foto: Shutterstock

Los casos de acoso y abuso sexual contra estudiantes de colegios no dejan de salir a la luz luego del caso del colegio Marymount. Esta vez, la madre de un menor de 14 años de edad denunció que una docente de un colegio religioso en Bogotá sostuvo conversaciones de tipo sexual que concluirían en relaciones íntimas con el joven, a cambio de ayudarle con sus calificaciones.

Según contó la madre del menor al periódico El Tiempo, se enteró de los hechos por los chats que intercambiaba la docente con su hijo. En ellos, de acuerdo con el relato de la mujer, la profesora de 29 años de edad le decía al estudiante que le daría buenas calificaciones a cambio de algunos besos.

“Devuélveme el sello para poder calificar. Yo pensé, por qué le está escribiendo una profesora. Luego leí más y ella le estaba diciendo que le encantaban sus besos, los de mi hijo, y que se los intercambiaba por nota”, relató la madre del mejor al mismo medio.

Pero el caso no llegó hasta ahí, de acuerdo con la madre del estudiante, tras continuar leyendo los chats que tenía su hijo con la profesora, se enteró de que ambos también mantuvieron relaciones sexuales en la vivienda familiar del menor.

Al respecto, el joven le contó a su familia que accedió a las invitaciones que le hacía su profesora porque se sintió presionado debido a que iba perdiendo una materia y tenía miedo de que al reprobar, sus padres lo sacaran de las prácticas de fútbol a las que asistía, así lo conoció el rotativo bogotano.

”Él le pregunta a la docente que cómo se consiguió el teléfono y así empieza a convencerlo de todo. Hasta lo regaña por no contestarle. Mi hijo dice que se llegó a sentir acosado y que él se sentía presionado porque le iba mal en inglés que le dictaba otra profesora y que la educadora implicada le dijo que le podía ayudar con eso pero que se vieran por fuera del colegio”, contó la madre del menor al periódico El Tiempo.

Ante la indignación de los hechos, la madre del joven estudiante narró al medio que decidió acercarse a la institución educativa, ubicada sobre la calle 80, para dar a conocer el caso. Sin embargo, debido a que la rectora no la atendió, y que el abogado del colegio solo le dijo que pondrían en marcha las rutas de acción para esos casos, la mujer decidió interponer una denuncia ante la URI de Engativá. No obstante, la mamá del estudiante no pudo llevar a cabo el proceso legal.

Según relató al rotativo bogotano, se llevó una sorpresa cuando la funcionaria de la URI le indicó que no podía instaurar la denuncia debido a que el joven al ser mayor de 14 años “decide libremente sobre su sexualidad.”

Al encontrarse con ese escenario, la madre del estudiante contó al mismo medio que decidió acudir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), sin embargo, la situación no fue diferente. Aunque un psicólogo evaluó a su hijo, tampoco le valieron la denuncia pues, según el informe del especialista el joven “era consciente de lo que estaba pasando y que no era un delito.”

El caso ha generado consternación en la familia del menor pues la madre del joven aseguró a El Tiempo que se trató de “una relación de poder”, donde además, el colegio, a pesar de que fue informado y se le entregaron fotos y videos que probarían los hechos, se lavó las manos señalando que no tenían pruebas para tomar acciones al respecto.

En cuanto a las autoridades, la madre del menor reiteró al medio su asombro de que no existan leyes que protejan a los estudiantes en ese tipo de casos.

En el momento, se conoce que la profesora fue despedida por el colegio, sin siquiera habérsele notificado a la familia del estudiante, así lo conoció El Tiempo.





