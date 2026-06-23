Así puede usar el vinagre para eliminar las hojas amarillas de sus plantas

Por lo general se trata de un problema de ácidez en la tierra - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El amarillamiento de las hojas suele generar preocupación entre quienes cuidan plantas, pero no siempre indica una carencia de nutrientes en la tierra. En muchos casos, el verdadero problema se encuentra en el pH del suelo, un factor que puede bloquear la absorción de minerales esenciales, como el hierro, aunque estos estén presentes.

Cuando el pH se sitúa fuera del rango óptimo, las plantas pierden la capacidad de aprovechar los nutrientes disponibles. Así, las hojas pueden mostrar signos de clorosis o amarillamiento, aunque la tierra contenga los minerales necesarios. Y es que el pH actúa como un filtro químico: si el suelo es demasiado alcalino, algunos elementos quedan inutilizables para la planta.

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Para quienes buscan identificar la causa del problema antes de aplicar fertilizantes, existe una prueba sencilla. El procedimiento consiste en tomar una muestra de tierra de la zona de raíces y dividirla en dos recipientes con agua de riego.

El vinagre sirve para detectar el problema y como tratamiento - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el primero se añade una cucharadita de bicarbonato de sodio; si se forman burbujas, el suelo tiende a ser ácido. En el segundo, al agregar vinagre doméstico, la aparición de efervescencia indica un sustrato alcalino. Esta prueba permite ajustar las intervenciones y evitar el uso indiscriminado de suplementos.

El efecto del agua utilizada en el riego puede agravar la situación. El uso continuado de agua dura, es decir, rica en carbonatos, eleva paulatinamente el pH del suelo. En consecuencia, no basta con añadir fertilizantes, sino que puede ser conveniente modificar las características del agua. Una recomendación frecuente es agregar vinagre blanco de forma muy diluida, alrededor de 20 gotas o 1 mililitro por litro, para reducir el pH.

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El seguimiento del tratamiento requiere paciencia y observación. Se aconseja alternar el agua acidificada con riegos normales y, una vez por semana, verificar la aparición de brotes nuevos. Las hojas viejas con nervaduras verdes y fondo amarillo rara vez recuperan su color original, pero el éxito del ajuste de pH se refleja en nuevas hojas más verdes y uniformes.

Los nuevos brotes de color saludable son un indicador de que el tratamiento funciona - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La utilización de vinagre como remedio casero se ha popularizado, pero se insiste en la necesidad de precaución. La aplicación directa de vinagre sobre la tierra o las hojas puede provocar daños en las raíces y los tejidos vegetales. Además, si el origen del amarillamiento es el exceso de riego, un drenaje deficiente o la presencia de enfermedades, el vinagre no resolverá el problema y podría empeorarlo.

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Para emplear el vinagre de manera segura, se sugiere mezclar una cucharada en un litro de agua y regar solo ocasionalmente. Es fundamental no repetir el tratamiento con frecuencia ni aplicarlo a todas las especies. Durante las semanas posteriores, conviene observar la evolución de la planta: si no hay mejoría, se recomienda recurrir a fertilizantes específicos o consultar a un especialista.

Y es que una acidez excesiva puede dañar las raíces, quemar hojas y debilitar la planta, sobre todo si se aplica el vinagre de manera directa o sin diluir. Las especies sensibles, como vegetales de hoja (espinaca, lechuga) o plantas de interior, pueden sufrir quemaduras, manchas marrones o amarillas, e incluso la muerte si la exposición es repetida o la concentración es alta.

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Un exceso de vinagre también puede dañar las plantas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro efecto negativo es la alteración del equilibrio de nutrientes en el sustrato: si el pH se vuelve demasiado ácido, algunos minerales dejan de estar disponibles para la planta, provocando deficiencias nutricionales.

Además, el vinagre puede matar microorganismos beneficiosos del suelo, fundamentales para descomponer materia orgánica y aportar nutrientes. La pérdida de esta microfauna ralentiza el crecimiento y reduce la vitalidad de las plantas.

Por todo esto, los especialistas recomiendan usar vinagre solo de forma ocasional, en pequeñas cantidades, y siempre probando antes en una parte reducida de la planta. No es recomendable para riego habitual ni para todas las especies, y siempre se debe vigilar la respuesta de la planta tras su aplicación.

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