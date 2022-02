Un muerto y un herido por explosión en mercado de Bazurto en Cartagena

La detonación se habría generado por un cilindro de gas

La ciudad heroica tuvo un triste inicio de semana el lunes 28 sobre las nueve de la mañana, ya que se reportó una explosión en uno de los locales ubicados en el mercado de Bazurto, se trata de una empresa dedicada a la fabricación de hielo.

Debido a la protesta de mototaxista que se adelanta hoy en Cartagena, muchas especulaciones señalaron que un cilindro a presión se habría detonado, estos hechos como actos represarías de los protestantes e inclusive que sería responsabilidad de los terroristas del ELN, hasta que las autoridades confirmaron que fue un accidente laboral en un proceso de mantenimiento lo que habría generado la explosión en la fabrica de hielo.

El Comandante de la Policía Nacional Metropolitana de Cartagena, Nicolas Zapata comentó: “Un accidente laboral que lamentablemente cobra la vida de una persona en el sector de Bazurto, en donde una empresa dedicada a la fabricación de hielo ante una actividad de mantenimiento que se encontraban haciendo se estalla un tubo de aire comprimido, como consecuencia fallece un hombre de 58 y otra persona es trasladada con heridas en el rostro, ya nos encontramos identificando los móviles pero todo señala un accidente laboral, estamos informado a la comunidad para que tenga la tranquilidad que le explosión fue un accidente laboral”.

La víctima mortal aún no ha podido ser identificada por parte de las autoridades, el otro herido de la explosión se encuentra recibiendo servicios médicos en un centro hospitalario. Según informaron espectadores y medios locales la víctima mortal quedó destrozada, y que incluso uno de los brazos habría quedado afuera de la fabrica debido a la proporción del estallido, causando impacto en decenas de curiosos que transitaban por el lugar.

Esta tragedia suma a la incertidumbre que vive la ciudad a raíz de las protestas del gremio de mototaxistas contra un decreto que dio a conocer la Alcaldía Mayor de Cartagena el pasado jueves.

Se trata de la restricción al parrillero informada por parte del alcalde William Dau, quién además dar aviso de la restricción alerto de un presunto plan terrorista que tenían planeado llevar supuestamente los manifestantes el día de hoy en la ciudad heroica, “Luego de conocerse este nuevo decreto, diversos grupos de motociclistas de la ciudad han publicado en las redes sociales audios amenazantes, anunciando bloqueos en más de 50 puntos, con el objetivo de paralizar las vías públicas y generar caos ... Al parecer ya están planeando acciones terroristas”, mencionó el mandatario cartagenero.

Pero otro es el pensamiento de los asistentes a la manifestación y que indicaron que su fin no es el de la violencia sino el de demostrar que su derecho a trabajar esta siendo vulnerado por la decisión de Dau. “Hemos venido de manera pacífica pero los policías no están provocando, ellos son los que han estado con actitud violenta para llevarnos al error, pero nuestra lucha no es con violencia”, aseguró Diego Fernández, participante de la actividad.

La medida más polémica es la de «restricción de acompañante» por la avenida Pedro de Heredia, entre la Bomba El Amparo y el monumento a la India Catalina. Solo podrán circular con parrillero los motociclistas que hayan registrado a su acompañante ante el DATT y únicamente en el horario de 7 a.m. a 10 a.m. y de 5 p.m. a 8 p.m.

