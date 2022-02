Lo que dijo el técnico del Atlético Nacional sobre la polémica sustitución de Aldair Quintana en el entretiempo

Alejandro Restrepo respondió sobre la sustitución del portero, Aldair Quintana, contra Atlético Bucaramanga. Fotos: VizzorImage (Luis Benavides) / cortesía

La sustitución del portero de Atlético Nacional, Aldair Quintana, en el entretiempo del partido contra Atlético Bucaramanga por la novena fecha de la Liga BetPlay generó toda clase de polémicas. A través de las redes sociales, los hinchas se pronunciaron, tanto a favor como en contra, del técnico ‘Verdolaga’, Alejandro Restrepo, por tomar esta determinación.

No es un secreto que, en los ultimos tiempos, Quintana ha sido blanco de críticas por parte de diversos sectores de la hinchada, que argumentan que el guardameta de 27 años no tiene las condiciones para ser titular en el equipo. En este 2022, aunque ha jugado solo dos partidos, ya fue víctima de otro señalamiento en el encuentro ante Envigado por la séptima jornada.

Las regulares actuaciones del guardameta, oriundo de Ibagué, Tolima, lo han relegado al banco de suplentes; no obstante, desde el técnico y hasta las directivas se ha mostrado un respaldo a su proceso. Ahora, la primera opción en el arco es Kevin Mier, quien, pese a algunas incosistencias, ha tenido buenas presentaciones con el conjunto ‘Verdiblanco’.

¿Qué dijo Restrepo sobre la sustitución de Quintana?

Cuando el cronómetro marcaba el minuto 30 del compromiso, el cancerbero de Nacional recibió un pase de uno de sus compañeros y, ante la presión de un rival, no logró evacuar la esférica. Al final, el balón quedó en los botines de Sherman Cárdenas, quien aprovechó el error y anotó el 2-1 parcial para el cuadro ‘Leopardo’. La situación Quintana fue motivo de sorpresa, pues es muy poco habitual que un portero sea reemplazado en el transcurso de un partido, a menos de que este se encuentre lesionado.

El error de Aldair Quintana, guardameta de Atlético Nacional, en la derrota ante Atlético Bucaramanga.

En rueda de prensa, Restrepo entregó algunas palabras sobre su decesión, aunque optó por mantener la prudencia: “El tema de Aldair [Quintana] fue de camerino y queremos dejarlo totalmente cerrado. Los porteros de Nacional están capacitados para estar acá y este es un momento para revalidar esa decisión”.

La relación entre Quintana y la hinchada de Nacional atravesó por un momento crítico en diciembre pasado, cuando se filtró un audio en el cual el portero utilizó la expresión “malparidos” para referirse a algunos aficionados. Además, en esa misma grabación, este manifestó que a los seguidores ‘Verdolagas’ “no les gusta nada”.

Ya hablando del compromiso, el estratega antioqueño manifestó que el equipo no pudo concretar las oportunidades que tuvo y ello, sumado a la expulsión del joven lateral, Jimer Fory, complicó aún más el panorama. “Fue un partido que sabíamos la clase del rival al que íbamos a enfrentar, con jugadores de experiencia. Teníamos que tener un partido sin errores para no tener afugias y sentimos que en el momento que mejor estábamos jugando llegaron los goles de Bucaramanga, no logramos reponernos y de ahí se dio el desarrollo del juego”.

Luego de la victoria ante Nacional, Bucaramanga subió hasta la casilla 16 del campeonato tras sumar ocho puntos. Foto: cortesía Dimayor

Respecto al desempeño de los juveniles, Restrepo aseveró que el punto clave es darles mayor confianza, lo cual viene de la mano con más minutos disputados en el fútbol profesional. “Tuvieron un partido aceptable y los grandes, hasta cuando el equipo estuvo completo, fueron al frente, quisieron poner la cara, más allá de situaciones puntuales que no nos permitieron sacar el resultado. Este es un grupo importante, de gente grande que se podrá levantar. Este partido fue una prueba compleja para los juveniles y para todos en general, por como venía la temporada”, agregó.

Recordemos que Nacional rotó su nómina ante Bucaramanga pensando en el partido del próximo jueves contra Olimpia por el partido de vuelta de la fase previa 2 de la Copa Libertadores. El ‘Verdiblanco’ deberá remontar la serie, tras la derrota 3-1 en Asunción, Paraguay.

