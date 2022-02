“No hay que votar en esa consulta”: Ingrid Betancourt sobre la elección del precandidato de la Coalición Centro Esperanza

Ingrid Betancourt. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Este próximo domingo 13 de marzo, se llevaran a cabo las elecciones legislativas en el país, donde se elegirán los nuevos Senadores y Representantes a la Cámara, también las coaliciones definirán quién será el escogido como el candidato presidencial que dispute las elecciones del 29 de mayo.

Es por esta razón que en las últimas semanas candidatos han dado sus esfuerzos en campaña para sumar electores. Pero es un caso distinto el de la candidata a la presidencia Ingrid Betancourt, quién luego de haber estado formando parte de la Coalición Centro Esperanza decidiera salirse de este movimiento y continuar con su carrera política sola.

La candidata comentó sobre su salida en una entrevista realizada recientemente por el equipo periodístico de Infobae: “Mi salida fue sobre todo una situación muy perjudicial para la coalición, porque quedaron, digamos, sin la posibilidad de demostrar coherencia en lo que ellos han defendido. La Coalición de la Esperanza es una coalición que se presenta como diferente en relación con las maquinarias, con todo lo que es la corrupción política, que de hecho pretende llegar al poder de una manera diferente para poder hacer una política diferente que enfrenta la corrupción desde el poder. Si bien yo comparto con ellos el análisis y los principios, me parece que cuando dejaron entrar personas vinculadas con política corrupta para apoyarlos, perdieron coherencia y se desdibujaron”.

Pero esta vez lanzó una nueva puya por su red social Twitter, la candidata que ha chocado constantemente con Alejandro Gaviria, miembro de la Coalición Centro Esperanza y quien ha despertado mucho malestar con sus compañeros debido a alianzas con el sector político tradicional.

Ingrid señaló en su trino publicado recientemente: “Con una mano aceptan las maquinarias con la otra las rechazan. La única respuesta coherente es tolerancia cero. Para no ser cómplices no hay que votar en la consulta del 13 de marzo”.

La anterior una clara referencia a la situación de la Coalición, pero no dudo en ser mas directa en sus señalamientos la candidata por el partido Verde Oxígeno: “Los miembros de la coalición están secuestrados por las maquinarias de Alejandro Gaviria porque tienen un compromiso legal, cuando ellos se registraron para la consulta firmaron un acuerdo legal que tienen que apoyar al candidato que salga elegido en esa consulta. Si Alejandro Gaviria sale elegido ellos están en la obligación legal de apoyarlo como candidato presidencial o quedan amordazados, no pueden salir a decir lo que piensan”.

La colombo francesa señaló que continuara en su campaña de cara a la presidencia de la República, bajos sus principios y condiciones: “Lo que está pasando en la coalición es lo que pasa en el país, que gente buena cree que puede manejar, contener y convivir con las maquinarias. Esa es la receta del fracaso. Lo único que funciona es, como decía Mockus, tolerancia cero”, mencionó Betancourt.

La molestia hacía Alejandro Gaviría no es exclusiva de Ingrid, información divulgada por Canal Uno, aseguró que antes del debate de los miembros de Coalición hubo rencillas por los acercamientos a maquinarias políticas tradicionales por parte de Gaviria. Inclusive el mismo miembro de la Coalición y candidato Jorge Robledo señaló su descontento.

“El hecho que Alejandro Gaviria ande en componendas con quienes eligieron o apoyaron a Iván Duque, que es una violación flagrante de los acuerdos que hicimos, tiene un resultado práctico: que si yo gano la consulta del 13 de marzo, él no tendrá que respaldar mi candidatura, no aspiro a su respaldo. Y que si llegado el caso él llegara a ganar, cosa que no creo, significa que yo no lo respaldaré. No quiero estar en su campaña”, comentó Robledo.

