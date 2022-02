Reconocer el derecho a la vida desde la concepción: Sara Castellanos explicó su llamado a un referendo contra el aborto

Grupo que radicó el 'Referendo por la vida' ante la Registraduría. Foto de @sarag12

El pasado 21 de febrero la Corte Constitucional emitió un fallo histórico con el que despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación. Dicha decisión ha generado debate en el país, así como la creación de un ‘Referendo por la vida’ que busca que sean los colombianos los que decidan sobre esta cuestión.

La iniciativa fue radicada ante la Registraduría por un grupo de ciudadanos, cuya vocera es Sara Castellanos, actual candidata al Senado por el partido Liberal. Infobae Colombia habló con Castellanos sobre este referendo y sus principales objetivos.

Infobae: ¿Por qué están en desacuerdo con la despenalización del aborto hasta la semana 24 del embarazo y qué propone el referendo que radicaron ante la Registraduría?

Sara Castellanos: La decisión de la Corte a nivel nacional trajo un poco de indignación porque ahora hacemos parte de los países donde la despenalización del aborto va hasta una semana tan alta. Yo estoy en desacuerdo por que se desconoce y no se le brinda ningún derecho al bebé que está por nacer; 24 semanas de gestación, son 6 meses de embarazo, el bebé ya puede perfectamente nacer, ya puede sobrevivir fuera del vientre de la madre.

Nosotros vemos que hay un gran problema y es que dentro de la jerarquía normativa de nuestro país, si uno ve en la Constitución, no hay nada que establezca que el bebé que está por nacer tenga algún derecho. Lo que se encuentra es en el Código Civil, en el artículo 91, que dice que el ‘nasciturus’ (no nacido) es un sujeto de protección. En Colombia tenemos varias figuras que son sujetos de protección, por ejemplo, los animales y el Nevado del Ruiz, pero el gran problema con esto es que, el bebé siendo un sujeto de protección, con la despenalización del aborto hasta la semana 24, ya no tiene ninguna protección y esa es nuestra propuesta. No es porque lo diga ni el Papa, ni la Biblia, ni un pastor, sino es porque la misma ciencia lo ha comprobado, la genética moderna, la teoría celular, la embriología moderna, ya han comprobado que la vida comienza en la concepción.

El ‘Referendo por la vida’ lo que busca es ampliar el derecho establecido en el artículo 11 de la Constitución que dice que el derecho de la vida es inviolable y lo que nosotros proponemos es que diga “el derecho de la vida, desde la concepción, es inviolable”.

Infobae: ¿Eso qué quiere decir, que en caso de que el referendo pase el aborto regresaría a las tres causales anteriores o quedaría totalmente prohibido?

S.C.: No. Eso continuaría porque nosotros no estamos tumbando ningún derecho, simplemente estamos ampliando un derecho, ya de pronto más adelante sí va a haber más debate sobre el tema. Si uno hace la comparación, nosotras, y yo como mujer defiendo los derechos de la mujer, tenemos muchos derechos, ya hoy hemos conquistado muchas cosas y lo que yo propongo es ampliar un derecho, precisamente, para que millones de mujeres que están por nacer tengan una oportunidad. Yo creo que ya hace un buen tiempo el Estado tenía que reconocer este derecho que hoy no tienen los no nacidos, ya que se violó como sujeto de protección, se violó la única protección que tenían, eso no se está cumpliendo en este momento con esta decisión de la Corte. Lo único que tenía para agarrarse este bebé era el artículo 91 del Código Civil que dice que es sujeto de protección, pues bueno, este sujeto de protección hoy no tiene ninguna protección y por eso es que estamos luchando. Si llega a pasar el referendo, de aquí a que llegue tenemos un buen camino porque tenemos que recoger muchas firmas, tiene que pasar por el Congreso y después tiene que ir a los colombianos, que creo que es lo más sabio y lo más justo, que sean los mismos colombianos los que determinen el destino de millones de colombianos que están por nacer.

Este bebé, que tiene código genético diferente, que tiene su propio ADN, que tiene un latido de corazón diferente a la madre, tendrá su chance de vivir.

Infobae: La Corte ha sido bastante amplia en la protección de varios derechos como lo han sido la dosis personal, la protección de poblaciones como la LGBTI y, ahora, la despenalización del aborto ¿La intención de este referendo es, en parte, poner a los colombianos en contra de la Corte?

S.C.: No, para nada. Yo lo que veo es que lo que sucedió esta semana trajo un despertar en la sociedad de que en el vientre hay un ser vivo, las redes sociales se llenaron de fotos de bebés de 6 meses naciendo, de bebés que nacieron con 20, 21 o 22 semanas. Al contrario, ya existe un derecho a la vida, pero en este momento no se está reconociendo cuándo empieza la vida y esto es un tema de reconocer lo que la misma ciencia ha probado. Queremos que ampliemos un derecho que ya existe, el derecho a la vida es inviolable, pero no se especifica cuándo empieza la vida, que los colombianos amplíen este derecho, el derecho a la vida desde la concepción es inviolable.

Yo siempre he buscado ser esa defensora porque aquellos que están en el vientre también tienen una voz, pero que no se escucha porque están dentro del vientre y yo creo que hay personas y hay colombianos que quieren ser esa voz de los que no tienen voz. No queremos que los colombianos se vayan en contra de la Corte, pero a la Corte, a mi parecer, sí se le fue la mano, y yo creo que los mismos colombianos dijeron, ‘¿pero por qué hasta la semana 24?′, vimos muchos diciendo que hasta la semana 12, yo no he estado de acuerdo en ningún momento, pero hemos visto colombianos que estaban de acuerdo hasta la semana 12, pero creen que esto sí ya es inaceptable. No estamos yendo en contra ni de la Corte, ni de las mujeres, al contrario es ampliar un derecho que va beneficiar a muchas mujeres a millones de mujeres que hoy son sujetos de protección sin ninguna protección en el vientre para que puedan nacer.

Foto de archivo. Fachada del Palacio de Justicia, en donde funciona la Corte Constitucional de Colombia, en Bogotá, Colombia, 10 de julio, 2020. REUTERS/Julia González

Infobae: Pero el plazo de 24 semanas también se estableció por unas normas y pruebas científicas que dan cuenta de que en un periodo más corto, no se podría saber si el embrión es viable o no...

S.C.: La realidad es que la vida empieza desde la concepción. Eso no es un tema de creencia, es un tema científico y que se ha negado. Yo creo que el Estado colombiano ya está tarde, el artículo 91 es de 1886, estamos hablando de un artículo de hace más de 100 años que dice que es un sujeto de protección ese embrión; desde la semana tres se puede detectar el latido de corazón, a la semana ocho ya puedes detectar el sexo de tu bebé. Desde la semana ocho no es viable afuera porque necesita el vientre que sirve como atmósfera, pero es un ser independiente porque tiene un código genético irrepetible, cuando se aborta un bebé ese bebé nunca más va a volver a existir, ese código genético es irrepetible, es un ser aparte, independiente al padre y a la madre que hoy no tiene ningún derecho.

Estamos en el siglo XXI, luchamos por los derechos de los animales, luchamos por el medio ambiente y no estamos reconociendo a los nuestros, a este ser vivo y lo que nosotros buscamos es eso: que reconozcamos que hay un ser vivo, la misma ciencia ya lo reconoce, sino que se volvió un tema político por creencias, pero este es un tema de humanidad. En la semana 12 ya está todo formado, ya el feto tiene todo formado, y simplemente comienza un proceso de madurar y de crecer.

Infobae: Usted habla del avance de un derecho, pero en esa misma línea, ¿si se aprueba este referendo no sería un retroceso en los avances en los derechos reproductivos y de decisión de las mujeres?

S.C.: Al contrario, sería una avance, tú lo dices, derechos humanos. Estamos desconociendo el derecho humano de cuándo empieza la vida humana, estamos atrasados en reconocer ese derecho.

Infobae: Pero estos son derechos reproductivos y de decisión de las mujeres...

S.C.: Es que aquí las mujeres, y yo soy mujer, tú puedes decidir perfectamente sobre tu cuerpo si es tu cuerpo, uno puede tatuarse, uno puede pintarse el pelo, uno puede pintarse las uñas, pero aquí no podemos desconocer que es otro cuerpo del que estamos hablando, no se les está reconociendo que es otro cuerpo, que en el momento de la concepción, ya tiene un código genético diferente al tuyo, lo han querido desconocer, lo han querido maquillar y eso es nuestra defensa. De la misma forma que hay otras voces que defienden que la mujer decida sobre su cuerpo, pero con base en qué, yo les pregunto, muéstrenme que no hay otro cuerpo dentro del cuerpo de la mujer y no me pueden mostrar nada porque la ciencia misma ya lo comprueba. Se está mostrando el aborto como la única solución, pero el aborto no es la solución, tenemos que tratar el problema desde la raíz. Las mujeres no necesitamos que nos promuevan más el aborto; lo que necesitamos es que nos den verdaderas oportunidades, que nos muestren otros caminos, que nos den otras alternativas.

Mujeres reaccionan después de que la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación, en Bogotá, Colombia, 21 de febrero, 2022. REUTERS/Luisa González

Infobae: Una posición provida no sería algo que plantearía una candidata avalada por el partido Liberal. ¿Cómo se ha visto dentro del partido el referendo, y este no va en contra de algún compromiso programático que firmó con el movimiento al recibir el aval?

S.C.: El partido Liberal de hecho ha promovido el referendo, porque el partido Liberal se conoce por defender derechos y nosotros con este referendo no estamos quitando derechos, estamos ampliando un derecho. El partido Liberal es el partido de las libertades y, obviamente, respeta las libertades de todos los miembros del partido; me he encontrado dentro del partido muchas voces que aceptan que no se había reconocido el derecho más importante, incluyendo el derecho de las mujeres. Hoy el eslogan de los del partido Liberal es quitémosle el poder a los poderosos démoselo a los más vulnerables, y yo digo, ¿hay algo más vulnerable que un ser que está por nacer? Entonces dentro del partido Liberal hemos recibido mucho apoyo, tal vez hay uno que otro que protesta y tiene todo su derecho si tiene un pensamiento diferente, una postura diferente, no hay ningún problema porque yo creo que nosotros vivimos en un país donde tenemos la libre expresión, donde nos podemos expresar y defender la libertad. Lo que yo defiendo es una libertad, la libertad de nacer, la libertad de vivir, eso es lo que nosotros buscamos.

