“Buscamos que Camilo Romero sea la fórmula de Petro”, León Fredy Muñoz, el congresista verde-petrista

Leon Fredy Muños busca saltar de la Cámara al Senado, desde la Alianza Verde, pero con marcadas posiciones petristas. Archivo.

En Colombia la política es dinámica -y ‘camaleónica’-. Estas expresiones le caen como anillo al dedo a varios congresistas, y actuales candidatos al Congreso de la República, que estando en la Alianza Verde debatieron hasta que el partido les dio vía libre para apoyar al candidato que quisieran en las elecciones presidenciales de este año. Uno de ellos, el actual representante a la Cámara, Leon Fredy Muñoz.

El parlamentario antioqueño, que ahora busca una curul en Senado -con el número 8 en la lista de Centro Esperanza-, le contó a Infobae Colombia algunos de sus proyectos para legislar durante cuatro años más y aprovechó para ratificar sus marcadas inclinaciones con el petrismo y hasta asegurar que en el país hay dos corrientes políticas de las que muy poco se habla: el fiquismo (relacionado con Federico ‘Fico’ Gutiérrez) y el fajardismo, que hace alusión a Sergio Fajardo.

Infobae: ¿Cómo es aspirar al Senado militando en la Coalición Centro Esperanza pero apoyando al Pacto Histórico en las presidenciales?

León Fredy Muñoz (L.F.M.): Nosotros en el Verde dimos un debate 8 meses, un debate duro y logramos que el verde quedara en libertad -para apoyar el candidato presidencial de su preferencia-. El Verde es un partido de matices donde hay varias tendencias ideológicas: gente muy cercana a la derecha, otra gente que se denomina de centro completo y otros que nos denominamos de centro izquierda.

De los verdes por el cambio tomamos la decisión de apoyar en la consulta al Pacto Histórico y allí tenemos a Camilo Romero. Estamos trabajando de una manera muy articulada con Gustavo Petro y con los Verdes por el cambio, pero no ha sido difícil. Es el mejor escenario para poder desarrollar una campaña fuerte con el Pacto Histórico y con los verdes. Nos hemos traído más del 70 por ciento del Verde al Pacto Histórico.

El actual representante de Alianza Verde es uno de los más fieles escuderos de Gustavo Petro y busca que Camilo Romero, sea su fórmula vicepresidencial. Archivo Colprensa.

Infobae: ¿En algún momento evaluó salir de Alianza Verde para entrar al Pacto Histórico y competir por el Senado?

L.F.M.: No, en ningún momento. El Verde es un espacio que viene del crecimiento y, por el contrario, lo que tenemos es que rescatar las banderas del Verde, esas banderas de su historia de lucha democrática, de defensa por lo público, de defensa del medio ambiente. Yo creo que esa historia la tenemos que rescatar siendo, no yéndonos de ahí. Algunos están apoyando en este momento a Gaviria, un sector liberal que claramente él lidera. Otros están con Fajardo. Así que los que pretendían irse, pues se van de una manera tranquila.

Infobae: Usted dice que el 70% de los militantes verdes apoyan al Pacto Histórico, pero Carlos Amaya, que sí es del partido, dice que no es cierto, que están con él. ¿A quién le creemos?

L.F.M.: Lo que hemos sentido es que todos los días llegan y llegan más verdes aquí -al PH-. Los que están en otras apuestas se han quedado solos. Las encuestas así lo indican. No me lo estoy inventando. Petro sube cada día más en las encuestas, Camilo Romero está subiendo en las encuestas y veo como los de la Coalición Centro Esperanza se están quedando estancados y cada día se vuelven más frágiles porque las bases del Verde han tomado una decisión: ir a la consulta en el Pacto Histórico. Eso es muy diciente, ahí están las cifras, no me lo estoy inventando, las cifras son muy claras.

Infobae: Pasemos a otro tema. Desde hace algunos años usted es investigado por presunto narcotráfico. ¿Considera que eso afectará su campaña al Senado?

L.F.M.: Al contrario, eso me ha servido mucho. Todo el mundo sabe la lucha que he dado contra la corrupción y contra los bandidos políticos en el municipio de Bello. La gente sabe qué pasó en el aeropuerto y le da hasta curiosidad investigar más. Es irrisorio que alguien lleve 140 gramos de cocaína en su bolso de Bogotá para Medellín, menos cuando uno es congresista. La gente sabe que es una persecución política y la gente lo ha visto así. Eso me ha ayudado a que me conozcan en todo el país y que me investiguen en todo el país. Entonces voy a sacar votos en todo el país debido a este hecho.

Infobae: Usted insiste que fue una persecución política, ¿pero entonces cómo llegó esa droga a su maleta?

L.F.M.: Eso fue completamente un montaje. Después de todo esto se van desvirtuando cosas. Ahí está la Policía vinculada, hay gente cercana vinculada. Ya -se han oído- los comentarios del pago, que pagaron 700 millones, que compraron este, compraron este otro. Por algo estoy libre. Si eso fuese algo delicado, de que yo fuese un narcotraficante ya estaría detenido. Lo que han sabido los órganos de control en este caso, incluso el juzgado que me dejó libre, es que soy un luchador contra los corruptos.

Infobae: Usted busca saltar de la Cámara al Senado. ¿Cree que tendrá un apoyo nacional, al igual que lo tuvo de manera regional en 2018?

L.F.M.: Yo estoy completamente seguro que vamos a sacar tres cámaras en Antioquia. En el 2014 a la lista a Cámara sacamos 38 mil votos, en 2018 subimos a 132 mil, pero en el 2019 pasamos de tener 105 mil votos en la asamblea a 196 mil. Es un trabajo que he hecho juicioso en cada municipio, trabajando duro. Por eso creo que ahorita vamos a triplicar lo que tenemos. La meta nuestra es sacar solo en Antioquia 80 mil votos.

Infobae: Y con qué propuestas buscará ganarse esos votos…

L.F.M.: Lo principal que me caracteriza a mí es la lucha frontal contra la corrupción: el debate de moción de censura contra la ministra Karen Abudinen que yo lo cité, el debate de HidroItuango que fue el primero que hice, debates por la paz.

Ese control político me ha dado mucho reconocimiento, pero además propuestas que hemos hecho: el tema de la reglamentación de los peajes, el Sisbén para los animalitos de compañía, la educación superior pública como un derecho fundamental, el internet gratis para todos los colombianos de estratos 1, 2 y 3 y la ruralidad. La última, que fue defender a los taxistas que los iban a acabar; hice un debate, los defendí y logré ganar la permanencia de los taxistas.

Infobae: Ya que menciona a la exministra Abudinen, vimos las vallas de su colega Katherine Miranda, ¿usted también usará esa controversia para hacer campaña?

L.F.M.: Yo creo que en este momento es innecesario. La gente sabe que le abudinearon los recursos públicos a los niños, la gente ya lo reconoce. Estamos dedicados a una campaña cara a cara con la gente; abudinear se volvió un término muy popular y eso ya lo está mencionando más de la mitad del país.

Infobae: ¿Se mantiene férreo en no conciliar con Karen Abudinen ante la Corte hasta que aparezcan los 70 mil millones embolatados?

L.F.M.: Claro y ahora peor. Lo que yo dije es que son más de 70 mil millones. Ahí aparece otro problema de un préstamo que hizo Emilio Tapia en algunos bancos y que también le toca pagarlo al Gobierno, nos toca pagarlo a nosotros. Entonces hasta que no aparezca la plata no concilio.

Katherine Miranda y Karen Abudinen. Fotos: Colprensa

Infobae: Usted que es oriundo de Ituango y, como lo mencionó, citó el debate de Hidroituango. ¿Qué hará desde el Senado en esa materia?

L.F.M.: Seguimos en la defensa de lo público, en la defensa de EPM. Hidroituango tiene que funcionar para la gente y tiene que seguir siendo ciento por ciento pública.

Infobae: Isabel Cristina Zuleta es una de las voces más visibles de las víctimas de Hidroituango, pero en Puerto Valdivia dicen que ella solo hace “bulla”. Ambos están en el Pacto Histórico: ¿cómo es su relación con ella?

L.F.M.: De mucha cordialidad, de respeto, como tiene que ser el colegaje. Ella anda en sus cosas, yo en las mías, yo defendiendo lo público y ella anda también en sus cosas. Pero es una relación cordial. No nos hemos articulado para emprender un trabajo juntos.

Infobae: Usted, que es cercano al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ¿qué lectura hace del proceso de revocatoria de su mandato?

L.F.M.: No estoy de acuerdo con la revocatoria. Los que están intentando revocar a Daniel son unos huérfanos del poder que no han entendido que Daniel les ganó. Él ganó con la mayor votación en la historia de Medellín. Lo que hicieron fue juntarse todos contra Daniel, porque estaban haciendo de EPM su caja menor y lo que Daniel hizo fue enfrentarse a ellos y les quitó la gallinita de los huevos de oro. Se enfrentó con el uribismo, con el fiquismo y con el fajardismo, que han sido los dueños de EPM y que lo han puesto al servicio de los privados durante tanto tiempo.

Infobae: ¿Por qué esa distancia de Sergio Fajardo? Hace algunos años él era uno de sus aliados.

L.F.M.: Fajardo, después de lo que pasó en (la segunda vuelta presidencial de las elecciones de) 2018, que no tuvo la grandeza, la altura de quedarse en un proceso político democrático, en el peor momento del país donde estábamos entre la guerra y la paz, se fue a ver ballenas. Hasta ahí caminó lo de Fajardo. No tuvo la grandeza de apoyar a Petro, de mirar el país que se estaba desangrando, que estábamos entre seguir en medio de la guerra o seguir construyendo paz. Se fue a ver ballenas y eso es estar al lado del verdugo. Entonces por eso yo no acompaño a Fajardo.

Infobae: Si Fajardo ganara la consulta de Centro Esperanza y fuera presidente, ¿ustedes se declararían en oposición a su gobierno?

L.F.M.: Eso depende de la propuesta que le haga el país. Eso depende del plan de desarrollo que radique para apoyarlo. Si tiene que ver con nuestros principios, con la educación superior pública como un derecho fundamental, si tiene que ver con democratizar la tierra, si tiene que ver con esos elementos, obviamente lo apoyaremos.

Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro lideran la intención de voto en sus respectivas coaliciones. Fotos: Colprensa

Infobae: ¿Cómo será una eventual bancada en el Congreso de la Alianza Verde junto a sus compañeros de partido Inti Asprilla, Katherine Miranda y otros cercanos al petrismo?

L.F.M.: Yo lo que creo es que aquí nos vamos a juntar todos y la bancada será para defender un gobierno democrático, que va a ser el gobierno de Gustavo Petro. Así de sencillo.

Infobae: ¿Ya da por sentado que Petro le ganará a Camilo Romero en la consulta?

L.F.M.: Sí. Estamos buscando que Camilo Romero sea segundo para que sea fórmula de Petro. Es obvio que Gustavo tiene una fuerza increíble. Hay que sumarles muchos votos al Pacto Histórico para que sea una consulta de 8 o 9 millones de votos y poder ganar en primera vuelta, que es la meta nuestra.

Infobae: ¿En qué se debe enfocar el nuevo Congreso de la República?

L.F.M.: El reclamo de los jóvenes del 28 de abril en la calle -durante el paro nacional-. Ahí hay una agenda que tiene que ver con la educación superior pública como un derecho fundamental, la conectividad, el empleo y la seguridad. También tenemos que tocar otras agendas: la soberanía alimentaria, el campesinado, las mujeres y la paz tienen que ser un tema trascendental.

