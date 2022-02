Íngrid Betancourt volvió a Caquetá 20 años después de su secuestro

La candidata presidencial Íngrid Betancourt regresó al punto en el Caquetá donde fue secuestrada.

La candidata presidencial por el partido Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt, inició este miércoles el viaje al departamento de Caquetá que había anunciado a través de sus redes sociales, con el propósito de reconstruir el camino que recorrió antes de ser secuestrada por la extinta guerrilla de las FARC.

Antes de partir, la excongresista compartió un video en sus redes sociales en el que se le ve empacando ropa para volver al mismo lugar donde perdió la libertad por más de seis años. Recordó las cosas que empacó esa vez.

Allí comentó que en esa ocasión solo llevó consigo una muda de ropa, “porque no pensé quedarme tanto tiempo”, y un reloj, “porque eso sí me pareció una buena idea”. También di oqjue se arrepiente de no haberse llevado un champú.

Finalmente, confesó que hace el viaje con el objetivo de ir paso a paso y “entender qué fue lo que pasó”.

La candidata a la presidencia Íngrid Betancourt recuerda el momento en el que empacó hace 20 años, sin saber que tardaría en regresar a casa por cuenta del secuestro.

Betancourt llegó a Florencia en un avión desde Bogotá, vestida con la misma ropa que usó en el momento de su plagio: unos jeans y una camiseta amarilla con un mensaje encerrado en un cuadro azul. El mensaje de aquel entonces decía “Colombia nueva”, como consta en la última fotografía que le hicieron. Esta vez, el mensaje fue “La libertad es mujer”.

La última foto de la candidata presidencial antes de ser secuestrada por las FARC.

En su periplo estuvo acompañada con su esquema de seguridad y un grupo de periodistas de varios medios nacionales e internacionales.

A las seis de la tarde, la candidata compartió una fotografía en un bus con su comitiva a través de su cuenta de Twitter. En el mensaje aseguró que ahora se dirigen hacia San Vicente del Caguán.

Después de reconstituir con los periodistas la secuencia de eventos que acontecieron, y que hoy me llevan a pensar que todo estaba fríamente calculado para que no llegara a mi destino-, nos dirigimos como hace 20 años hacia la vía que conduce a San Vicente del Caguán.

Un avance de lo nunca dicho

Cuando anunció que haría este recorrido sobre los pasos de su secuestro, la excongresista también dijo que se conocería información “que hasta ahora no ha sido revelada” sobre el flagelo del que fue víctima en febrero de 2002.

Una periodista del canal del diario El Tiempo, quien no está acompañando la comitiva pero tuvo la oportunidad de entrevistar a Betancourt, le preguntó si podía adelantar algo de esa información. Ella accedió.

Según la candidata de corriente conservadora, mientras ella y sus escoltas estaban decidiendo la logística para que pudiera llegar a San Vicente del Caguán en un vehículo alquilado, su jefe de prensa de aquel entonces tenía una conversación telefónica con un integrante de la familia de Andrés Pastrana, presidente de aquel entonces.

En esa conversación, que la política solo conoció recientemente, esta persona le dijo “¿por qué quiere Íngrid llegar a San Vicente? Este no es el momento de Íngrid, es el momento de Andrés: él va a reclamar su victoria, él va a decirle al país que recuperó la zona de distensión, que todo estaba bajo control, que la zona está segura”.

Aunque es consciente de que fue retenida por las FARC, Betancourt ahora asume que la decisión de retirarle a sus escoltas se dio por una cuestión de vanidad por parte de Pastrana y que la historia habría sido distinta si él les hubiera permitido acompañarla, como sí sucedió en este viaje que emprendió.

Entonces, ella sostuvo que hubo “una facilitación de mi secuestro por parte de ese Gobierno. Me quitó mis escoltas, me quitó mi esquema de seguridad siendo candidata a la presidencia”.

