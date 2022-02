“Es una amenaza a la paz mundial”: presidente Duque se pronunció en contra de la agresión de Rusia a Ucrania

El presidente de la República de Colombia, Iván Duque. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la mañana del 24 de febrero hora de Rusia, sobre el inicio de una operación militar en Ucrania: “He tomado la decisión de una operación militar”, declaró. Posterior a las palabras del mandatario ruso bombas comenzaron a estallar en algunas zonas del territorio ucraniano dejando 40 soldados y 10 civiles muertos.

Tras los episodios de violencia desatados por el Klemlin diferentes países del mundo se han pronunciado rechazando contundentemente el inicio de lo que consideran la invasión rusa en territorio ucraniano.

Colombia no se quedo atrás y mediante un mensaje por su cuenta oficial de Twitter el presidente de la Republica, Iván Duque, lanzó un mensaje de rechazo al actuar del Estado ruso y he hizo un llamado de no avanzar en la invasión que viola los acuerdos internacionales que hablan de la integridad territorial y la soberanía de los pueblos: “Rechazamos la guerra y nos unimos a las voces que, a nivel internacional, claman por el inmediato retiro de tropas rusas de Ucrania”, Trino el mandatario.

Y agregó: “Colombia rechaza de manera categórica los ataques contra Ucrania por parte de Rusia. Estos hechos atentan contra la soberanía de Ucrania y ponen en riesgo la vida de miles de personas, en una incuestionable situación contraria al Derecho Internacional y la carta de la ONU”.

Posterior a esto en una transmisión desde la presidencia el mandatario señaló: “Esta agresión premeditada e injustificada es una amenaza a la paz mundial, es una amenaza a la estabilidad de Europa (...) esta agresión también, atenta contra la reactivación de la economía mundial y puede generar grandes alteraciones en los mercados internacional y aún más agravar la situación inflacionaria”.

Además, recordó a los connacionales que están en territorio ucraniano que el Estado esta adelantando conversaciones con varios países para facilitar la salida de colombianos y sus familias si así lo desean.





Así mismo, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, también se pronunció por redes sociales y aseguró: “Dios proteja a Ucrania. Esto es producto de una absurda nostalgia colonialista, como dijo Kenya ayer en ONU.”.

También Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial del Equipo por Colombia cuestionó: ¿Cuántas personas van a morir, la mayoría jóvenes, en la absurda guerra de Ucrania?

Así mismo, el expresidente y premio novel de paz, Juan Manuel Santo se pronunció: “Rechazo absoluto al ataque contra la soberanía de Ucrania y al uso de la fuerza. Urgente retomar la vía del diálogo para evitar una tragedia mayor con funestas consecuencias.”.

Mientras que el precandidato de Pacto Histórico, Gustavo Petro, tomo un postura distante a lo que esta ocurriendo y aprovechó la coyuntura para lanzar una crítica: “Hay quienes estúpidamente les gustaría reproducir el conflicto ruso/ucraniano en nuestra propia región de convivencia: América del Sur. Lo que ordena la constitución no es participar “diplomáticamente” en guerras, sino buscar la paz mundial”.

Hace una semana el Gobierno colombiano había dejado por sentado su apoyo en este conflicto internacional a la Unión Europea y Estados Unidos. En una rueda de prensa Duque volvió a insistir en el interés de ser miembro de la OTAN y hizo énfasis en la importancia de la soberanía.

“Quiero referirme a la situación de Ucrania de la siguiente manera: todos los países del mundo pueden ser libres para ejercer su soberanía y decidir si quieren unirse a la OTAN de manera libre, también deberían decidir de manera libre de qué manera quieren volverse miembro de la OTAN y que puedan participar. Ninguna nación pueda hacer presión sobre otro país para que no cumpla sobre su derecho soberano de unirse a la OTAN”.

A renglón seguido, el primer mandatario recordó que el país apoyó la resolución en a que se condenó la incursión rusa en territorio ucraniano, es importante mencionar que fue firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos. Además de confirmar su apoyo a “la integralidad del territorio ucraniano”, en este sentido Duque anunció su apoyo a posibles sanciones internacionales en contra del régimen de Vladimir Putin, que tras los hechos del 24 de febrero en la mañana se harán efectivas.





