Admiten demanda para que la Alcaldía de Bogotá devuelva recursos de valorización

En las últimas horas se supo que el Juzgado 46 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá admitió la acción popular que interpuso la candidata a la Cámara por Bogotá Carolina Arbeláez contra el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), por no iniciar las obras de valorización en el tiempo previsto en la ley.

Lo que la demanda pretende es que los dineros pagados por valorización le sean reintegrados a los contribuyentes, ya que de acuerdo con la candidata Arbeláez, en el Acuerdo 724 de 2018 y el Estatuto de Valorización se establece que el IDU tiene un plazo máximo de dos años tras la sanción del acuerdo para iniciar la construcción de las obras y que una vez transcurrido este plazo y la obra no haya iniciado, el distrito está en la obligación de devolver el dinero a los contribuyentes.

Sobre esto último, Arbeláez aseguró que los ciudadanos le han pagado al IDU cerca de 800.000 millones de pesos por valorización.

Según información de Semana, la candidata aclaró que no está en contra de la ejecución de las obras de infraestructura, pero que, “se debe castigar la mala planeación y ejecución de la administración de Claudia López, en vez de afectar el bolsillo de los contribuyentes, sobre todo en tiempo de reactivación económica”.

Al respecto, la candidata de Cambio Radical añadió que la alcaldía no solo no ejecuta, sino que también es “descarada al hacer cobros coactivos o embargos” a los ciudadanos que no han podido hacer los pagos oportunamente.

Además, insistió en que la ciudadanía no puede seguir padeciendo que, “mientras el IDU no hace las obras a tiempo, sí ejecuta cobros coactivos a los ciudadanos que no han podido pagar la valorización. Son más de 20.000 los expedientes con cobros”.

Finalmente, el juzgado le dio al IDU diez días para pronunciarse sobre esta acción popular que busca el reintegro a los 356.482 contribuyentes, que corresponden a siete obras de un total de 16, que no iniciaron antes del 6 de diciembre de 2021, como lo estipula la ley.

Estas son las obras que solo hasta diciembre firmaron acta de inicio:

Avenida Santa Bárbara o Av. carrera 19 y la Avenida Contador o calle 134

Los recursos invertidos ascienden a $92.035 millones por obra y $7.549 millones por interventoría. El acta de inicio fue firmada con el Consorcio Construcción Vial 027 para la obra y con el consorcio PI Norte para la interventoría, el primero de diciembre de 2021.

Avenida Jorge Uribe Botero o carrera 15

Va de la calle 134 hasta la calle 151 y tendrá una inversión de $94.144 millones de obra y $5.615 millones de interventoría. El acta de inicio fue firmada el pasado dos de diciembre de 2021, con el consorcio Construcción Vial 026 para la construcción y con el consorcio Corredor Vial 134, para la interventoría.

Puente vehicular de la Avenida La Sirena con Autopista Norte

El puente vehicular tendrá una inversión de $46.725 millones de obra y $3.402 millones por interventoría, y sus actas de inicio se firmaron el pasado 2 de diciembre con el Consorcio Vial Colombia 2021 e Interdiseños puente calle 153, respectivamente.

La calzada norte entre la Avenida Boyacá y la Autopista Norte

La obra fue adjudicada el 3 de diciembre de 2021 al Consorcio Vías por Bogotá IC, por $39.108 millones, y la interventoría al Consorcio Boyacá IC, por $4.342 millones, el 6 de diciembre de 2021.

Las vías y espacio público de las zonas industriales Montevideo y Puente Aranda

De este proyecto son dos contratos de obra o grupos que buscan mejorar algunos segmentos viales y su espacio peatonal en Puente Aranda y Montevideo, el Grupo 1 tendrá una inversión de $32.746 millones por obra, a cargo del Consorcio Vías por Bogotá y de $4.814 millones por interventoría, con el Consorcio Bancal.

Por su parte, el grupo 2 tendrá una inversión en obra de $50.793 millones, con el Consorcio Vicon 024, y $5.911 por interventoría con el Consorcio Montevideo 045. Ambas actas de inicio fueron firmadas el 2 de diciembre de 2021.

