Rodrigo Lara será el jefe de la campaña de Alejandro Gaviria

Rodrigo Lara será el jefe de debate de Alejandro Gaviria. (Colprensa - Álvaro Tavera).

Otra ficha del partido Cambio Radical entrará a apoyar la candidatura del exministro de Salud, Alejandro Gaviria. Se trata del senador Rodrigo Lara, quien abandonará sus aspiraciones presidenciales para convertirse en el jefe de debate del integrante de la Coalición Centro Esperanza.

Recordemos que Lara también iba a competir en la alianza política mencionada, pero no se logró por los problemas internos que tuvo con Juan Manuel Galán, que a la final fue el único candidato que se inscribió desde el Nuevo Liberalismo.

La oficialización de que Lara se unirá a la campaña de Gaviria, según se logró establecer recientemente, se haría este miércoles 23 de febrero en horas de la tarde.

El exministro de Salud, Alejandro Gaviria inscribió su candidatura en la Registraduría. Foto: campaña Gaviria.

Además, se supo que la llegada del congresista a Colombia Tiene Futuro, el movimiento del también exrector de Los Andes, se dio luego de que ambos políticos se reunieron vía telefónica y concretaron esa adhesión.

Por ahora, ni Rodrigo Lara ni Alejandro Gaviria han hecho mención del tema en sus redes sociales pero, según dieron a conocer varios medios, la llegada del senador de Centro Radical tendría como objetivo sí o sí llegar a la Coalición Centro Esperanza.

Como ya se mencionó con anterioridad, Lara no entró como candidato por sus enfrentamientos con Juan Manuel Galán, codirector del Partido Nuevo Liberalismo, que recientemente recibió la personería jurídica.

De hecho, el senador quería entrar a esa colectividad porque su padre, Rodrigo Lara Bonilla, ayudó a fundarlo hace años cuando Luis Carlos Galán, papá de Juan Manuel, levantó las banderas de la colectividad hasta antes de su asesinato.

Esa situación causó una polémica, al punto que Lara comparó la elección del candidato oficial del Nuevo Liberalismo con una de las licitaciones de Emilio Tapia, uno de los contratistas más polémicos en Colombia; además, anunció acciones legales contra el partido por no permitirle presentarse, supuestamente, como aspirante al Ejecutivo colombiano.

Dichos escenarios ocasionaron la vehemente reacción de Juan Manuel Galán, quien busca reivindicar el partido que creó su padre. Hace unas semanas, mediante un video publicado en su perfil de Twitter, Galán reconoció que no había querido meterse en la polémica suscitada por Lara porque considera que el Nuevo Liberalismo “debía llevar esta discusión de manera oficial e institucional”. Sin embargo, al oír las duras acusaciones del hoy congresista de Cambio Radical decidió enviarle varios mensajes.

“Escuché su entrevista y la verdad me dolió bastante. Me dolió muchísimo. Hace apreciaciones que son injustas y que son falsas. Nunca nos hemos opuesto a su ingreso porque usted es un tipo inteligente y valioso, pero en esta oportunidad se le fueron las luces”, aseveró Galán.

Lo dicho por el hoy miembro de la Coalición Centro Esperanza se dio porque Rodrigo Lara aseguró, en diálogo con la emisora W Radio, que los hermanos Galán habían puesto toda una serie de trabas para que él se oficializara como candidato presidencial de ese partido.

Al respecto, Juan Manuel dijo que no se podía convertir el ingreso de Lara “en una extorsión pública y no se puede fabricar la sensación de que aquí los hermanos Galán controlamos todo, porque no es cierto”.

Además, desmintió que hubiese una pelea entre las familias Galán y Lara: “Eso no tiene nada que ver con los apellidos”, expresó, a su vez que explicó las razones de los roces con el senador, quien habría solicitado la presencia de políticos tradicionales de centroderecha en el Nuevo Liberalismo.

“Esto tiene un fondo político. Esta es una discusión política que no ha permitido que su proceso fluya. Hace una semana sostuvimos una reunión con usted y nos dijo que había que traer a Fico Gutiérrez, a Peñalosa, al Partido Conservador, a toda la política tradicional que representa el continuismo en Colombia”, reveló Galán.

