Hugo Rodallega le puso fecha a su regreso al fútbol colombiano

El delantero Hugo Rodella manifestó que planea retornar al fútbol colombiano en el corto plazo. Foto: archivo particular

Parece que será cuestión de tiempo para que Hugo Rodallega vuelve a ponerse la camiseta de un equipo en el fútbol profesional colombiano. El atacante de 36 años, que actualmente deslumbra con sus anotaciones en el Bahía de Brasil, ha sido uno de los jugadores que no han escondido su deseo de retornar el torneo local.

El debut de ‘Hugol’, como es conocido popularmente, se produjo en el 2004 con el Deportes Quindío, donde estuvo hasta la temporada 2005. En el conjunto ‘Cuyabro’ mostró, de manera instantánea, sus condiciones goleadoras, marcando 20 tantos en 42 encuerentros disputados. Posteriormente, pasó al Deportivo Cali, con el cual estuvo en el segundo semestre del 2005: 28 partidos y 12 anotaciones fueron sus números con la camiseta ‘Azucarera’.

A partir del 2006, Rodallega partió al fútbol del exterior, pasando por instituciones como Monterrey Necaxa, Wigan, Fullham, Trabzonspor y Denizlispor. Con más de 600 encuentros jugados y 203 goles, el delantero nacido en Candelaria, Valle del Cauca, se ha convertido en uno de los jugadores con mejor rendimiento en el balompié internacional.

¿Cuándo sería su retorno al fútbol colombiano?

En entrevista con Deporte sin tapujos, Rodallega comentó el buen momento que atraviesa en el fútbol brasileño, donde lleva tres partidos seguidos anotando. La celebración más reciente tuvo lugar en la Copa do Nordeste, tras el partido perdido 3-1 contra Fortaleza el pasado fin de semana. ‘Hugol’ jugó todo el partido como delantero centro y, apenas comenzado el segundo tiempo, este recibió un pase lateral de Matheus Bahía, remantando de zurda hacia el arco custodiado por Max Walef.

Bahia descontó 3-1 contra Fortaleza en la fecha 6 de la Copa do Nordeste en Brasil. Rodallega convirtió para los visitantes el único tanto para los de Salvador y de media distancia completó cuatro goles en sus últimos tres juegos por el torneo brasileño / (Twitter: @CopaDoNordeste)

Una de las declaraciones más particulares conciercen al momento en el cual le gustaria regresar a jugar a Colombia. Frente a ello, el artillero dio una fecha estimada y reveló que un equipo del torneo local estuvo interesado en sus servicios: “Hasta hace poco me estaban buscando del Deportivo Cali, pero por mí contrato acá en Bahía fue difícil... Sigo pensando en jugar en el 2023 en el fútbol colombiano”.

Aunque Rodallega tiene vínculo con la escuadra brasileña hasta junio próximo, “ellos quieren que me quede hasta diciembre”, sostuvo. Por lo tanto, ya quedaría como agente libre a partir del próximo año.

“En Colombia hay muy buenos jugadores, pero falta disciplina y trabajo en los equipos... Está faltando mucho en formación en el fútbol colombiano. A veces veo los partidos y se preocupan mas por el pelo u otras cosas que por lo que se deberián preocupar”, agregó Rodallega al citado medio.

De igual modo, recalcó que, hoy en día, los futbolistas “están jugando más por los empresarios que por capacidad”. Y puso el caso de su hijo de 12 años, al cual “ya lo han buscado 50 empresarios”.

La llegada de Rodallega a Colombia viene ‘cocinándose’ desde un tiempo atrás, e incluso, los equipos del Valle del Cauca, América y Deportivo Cali, sondearon la posibilidad de contratarlo. En el caso del conjunto ‘Escarlata’, el delantero ‘Cafetero’ confesó, en agosto del año pasado con el diario AS, que sostuvo conversaciones con Tulio Gómez, máximo accionista del equipo; sin embargo, los diálogos no prosperaron.

En imagen, Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali. Foto: archivo

“Le dije que lo más importante era que el entrenador, en este caso el señor Juan Carlos Osorio, quisiera contar conmigo, tenerme en su proyecto. Era lo más importante. Me dijo “vale, yo voy a hablar con él, tengo una reunión con él y te aviso, te vamos a informar para ver qué decisión tomamos”. Al final, no me llamó, no me escribió”, aseveró Rodallega.

Por su parte, las diferencais con el cuadro ‘Azucarero’ habrían sido por un tema económico. El Cali habría ofrecido cerca de US$ 400.000 para hacerse con los servicios del delantero. No obstante, esto habría sido descartado por el Bahía, ya que, para tener al atacante, solicitaron como mínimo US$2,5 millones, según informó el portal deportivo ‘Tocedores’.

SEGUIR LEYENDO: