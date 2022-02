Denuncian posible abuso a menor de edad en colegio privado de Bogotá

Caso de abuso sexual a niños en Colombia. Imagen Shutterstock

Se ha revelado a través de redes sociales una denuncia que relaciona a un colegio privado de Bogotá en un presunto caso de abuso sexual contra una menor de edad, una estudiante que cursa grado tercero sería la victima de tratos indebidos y reprochables de un docente de la institución.

“En el Colegio Colsubsidio Ciudadela un profesor manoseó a una niña de tercero de primaria, y el colegio manejando todo por debajo de cuerdas para cuidar al profesor y su buen nombre. Le tocó salir a la mamá de la niña y contar para proteger a los otros compañeros”, mencionó en trino en la red social Twitter, de una usuaria que denunciaba los presuntos comportamientos ilícitos del docente y la institución.

El trino no duró mucho en levantar la indignación de los internautas quienes reprocharon y exigieron a la justicia medidas para afrontar el presunto abuso del profesor.

La madre de la menor afectada comentó en una entrevista realizada a la cadena radial La W: “Hay que creer lo que dice la niña, el colegio está en la obligación de creer en ella. El colegio cómo se manifestó en el acta, actuó activando la ruta de atención, pero el docente desafortunadamente no fue sorprendido en flagrancia”, indicó al medio comunicativo.

Una posición que resaltó la denunciante del presunto abuso, comentando nuevamente en sus redes sociales los ejercicios revictimizantes que suelen suceder en estos lamentables casos: “Una niña de aproximadamente 9 años ya tiene que pasar por procesos revictimizantes en donde le hacen creer que lo que pasó no es grave o que se lo imaginó. Y todos los que estudiamos ahí sabemos que es el tipo de respuesta que tiene la institución ante estas situaciones”.

Por su parte la institución educativa emitió un comunicado expresando que activaran un debido protocolo para asumir la investigación del hecho. “El colegio manifiesta que, ante cualquier caso de presunta vulneración de derechos de nuestros estudiantes, está presto a colaborar con las autoridades competentes siempre siguiendo los procesos y protocolos establecidos en la ley, el Colegio Colsubsidio Ciudadela garantiza a todos sus estudiantes su protección y seguridad velando por la integridad y derechos”, señaló el comunicado.

En el comunicado emitido por la institución educativa resaltaron que están dispuestos a generar espacios de diálogos para entregar la información necesaria para el caso: “El colegio, manteniendo el compromiso con la comunidad educativa y los padres de familia, invita a los padres de familia del grado tercero, interesados en conocer del tema de manera directa a una reunión en el colegio con el objetivo de despejar las dudas frente al manejo y las medidas adoptadas ante la situación que hoy es motivo de investigación”.

Pero otra es la impresión de la madre de la menor presuntamente afectada, ya que en palabras dichas en la entrevista a la W, siente que a pesar del supuesto apoyo de la institución no se ha realizado nada para esclarecer el delito.

“Estamos muy afectados porque no es un tema fácil, no es algo que uno asimile de primeras, mi mayor prioridad es proteger a mi hija y luchar para que todas las entidades del Estado hagan su trabajo con eficiencia, el colegio manifestó y ayudó en todo momento, pero no han podido agarrarlo. Ojalá pague por lo que hizo este personaje y sea capturado”, señaló la madre de la menor de 9 años que sería la presunta víctima del caso de abuso.

Mientras el caso avanza autoridades recomiendan tener mucha atención con los niños y jóvenes, identificando cualquier clase de conducta y hablando constantemente con ellos de los riesgos que se pueden presentar y la manera en que pueden actuar para que no sean víctimas de un flagelo en el país como lo es el abuso sexual a menores.

