Piedad Córdoba aseguró que continuará en el Pacto Histórico para “dar la pelea por la democracia”

La exsenadora Piedad Córdoba (foto) y su movimiento Poder Ciudadano se suman al Pacto Histórico del precandidato presidencial Gustavo Petro. (Colprensa - Camila Díaz)

Andrés Vásquez, ex asesor de la candidata al senado por el Pacto Histórico Piedad Córdoba, hace poco levantó una polémica al asegurar que Córdoba, durante el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, había manipulado el proceso de liberación de los secuestrados por las Farc con el fin de beneficiar sus propios intereses políticos: “Piedad tenía en su cabeza un cronograma de las liberaciones, y tenía un cronograma de las liberaciones especialmente por la jerarquía. Piedad quería que el gobierno de Francia hiciera presión por el intercambio humanitario (canje de secuestrados por guerrilleros presos) y, por eso, que Ingrid no fuera liberada de primera para ella era importante si quería mantener a Francia dentro del proceso de paz”, mencionó Vásquez en uno de los audios que circularon por medios nacionales.

Ante las acusaciones, la candidata al Senado respondió que lo realizado por Vásquez era una retaliación por no haberlo tenido en cuenta con el dinero de una indemnización dada a Córdoba: “Ese muchacho para mí era como un hijo. ¿Y de dónde arranca el problema con ese muchacho? Porque cuando a mí me indemnizan por el despido me dan como 2.000 millones de pesos. Y el tipo juró a taco que yo le tenía que dar plata a él y plata a otros dos muchachos que porque a ellos yo también los tenía que indemnizar y yo me paré en la raya y le dije que no. De ahí empezó la joda con ese muchacho”, comentó la política hablando de la ruptura profesional que tuvo con Andrés Vásquez.

Tras las acusaciones, varias han sido las declaraciones de diferentes políticos a favor y en contra de Córdoba, inclusive mañana martes, los directivos de algunos partidos políticos anunciaron que se reunirán para hablar respecto al tema de la exsenadora y candidata a regresar al Congreso por el Pacto Histórico.

El candidato conservador por el equipo por Colombia, David Barguil comentó: “Acusaciones contra Piedad Córdoba no son menores. Se trata de manipulación de vidas por interés político, como lo advirtió Alejandro Ordóñez. Esperamos que izquierda pida resultados con el mismo fervor que cuando se trata de otro sector. Hasta ahora los veo calladitos”. Seguidores de Córdoba critican a Barguil y a su coalición, el Equipo por Colombia, por criticar a la candidata de izquierda mientras defienden a Álex Char, acusado de compra de votos.

El precandidato presidencial Gustavo Petro líder del Pacto Histórico se refirió al tema, asegurando que no hay ninguna clase de pruebas concretas en contra de la exsenadora: “Es indudable que la actividad de Piedad Córdoba, en ese entonces salvó vidas humanas, hay que volver a recoger los archivos de lo que fue aquella época en donde encontrarán que fueron decenas de personas las que fueron liberadas cuando el Gobierno no quería ni siquiera saber de ellas, y lograron recuperar su libertad y seguramente salvar su vida, pienso que Piedad salvó vidas humanas”, afirmó el pre candidato Gustavo Petro.

Por su parte, la exsenadora y candidata aseguró que se trata de una persecución de la derecha y confirmó que continuara con el Pacto Histórico: “Hay quienes me proponen que para evitar la persecución, por hacer política, deje de hacer política y con ello cesa la persecución. Es como que para evitar enfermarme me suicide”, dijo Piedad.

Mientras que políticos como Cepeda y miembros del Pacto muestran el apoyo a Córdoba, candidatas como Francia Márquez se mantienen distante del tema y del apoyo a la exsenadora y candidata Piedad.

