Las proyecciones de Alberto Gamero con el regreso de Millonarios a la Libertadores

Alberto Gamero, DT Millonarios

El triunfo del día de ayer del plantel de Millonarios dirigido por Alberto Gamero ha generado buenas reacciones tanto en hinchas, como periodistas e inclusive en el mismo técnico del Fluminense, con quien disputaran partido el próximo martes.

‘El kinder de Gamero’, como ha sido denominado por varios medios el plantel usado para la victoria contra Jaguares, ha dejado varias impresiones en su gran mayoría positivas. Pese a que el único titular de la nómina que jugó todo el partido fue el portero Álvaro Montero, quien se destacó por sus atajadas y saques potentes, el 2-1 fue contundente.

Los juveniles y nomina alternativa plantearon el mismo estilo de juego usado por los titulares, mostrando así la idea que desea llevar a cabo el entrenador Gamero, quien mencionó sentirse muy contento por el partido jugado: “Hubo jugadores que apenas debutaron y no desentonaron. Unos han venido alternando, otros no venían jugando. Todos hicieron un partido serio ... Hubo cosas muy buenas, como el caso de (Óscar) Cortés. Me impresionó. Ellos deben responder cuando se les llame y hoy me lo demostraron”.

En cancha los jugadores tuvieron un planteamiento ofensivo, con un total de 14 disparos en el juego, dos más que el equipo local, y un total de siete tiros destinados al arco, demostrando que la idea de generar un fútbol ofensivo del plantel no recae en uno o dos jugadores solamente.

Los responsables de las anotaciones para los embajadores fueron los juveniles Edgar Guerra de 20 años y Jader Valencia de 22. La juventud no importa en el equipo de Gamero, pues pese a la corta edad Figuras como el bogotano Daniel Ruiz de 20 años se posicionan en una nomina titular, Ruiz descanso este partido de cara al Fluminense. Quien también anotó gol pero fue anulado por posición ilícita fue el venezolano Eduardo Sosa que se estrenaba con el club luego de su resiente contratación.

Otros de los jugadores que sumaron minutos en cancha fue Ricardo Márquez, quien ha sido muy cuestionado por parte de la hinchada embajadora por sus escasos rendimientos. El ´Caballo Márquez’ no fue titular pero ingreso en la segunda parte complementaria.

Abel Braga, director técnico del Fluminense, próximo rival de Millonarios, comentó que vio el partido jugado en la cancha de Jaraguay, para observar los movimientos de los embajadores y también dijo que sera un duelo disputado el que se jugará en el Campín: “El campo es bueno, la iluminación es buena. Estamos siguiendo su juego ahora ... Sabemos que es un rival muy fuerte, que intentará sacar ventaja en el primer partido”, señaló el entrenador brasilero.

Sobre el próximo partido de Copa Libertadores Alberto Gamero señaló la importancia de un acompañamiento masivo de la fanaticada albiazul, para que así sus jugadores se sientan respaldados y el equipo rival sienta presión e intimidación: “Es un partido bravo y les pido que nos acompañen con Fluminense, nos estamos preparando para pelear y buscar la victoria” señaló el director técnico embajador.

Sobre el juego comentó Braga del Fluminense: “Los jugadores son conscientes, no es el partido del año, pero tiene un sabor diferente porque es una competición internacional ... La altura nunca es agradable, tiene influencia, pero el equipo está bien físicamente”.

El partido que se jugara en el Nemesio Camacho el Campín el próximo 22 de febrero a las 7:30 de la noche será el primero de dos encuentros que definirá el plantel que llegue a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

