Con la participación de Laura Gómez, se cierra la presencia colombiana en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, que se llevaron a cabo del 4 al 20 de febrero, contó con la participación de tres colombianos que se destacaron en diferentes disciplinas. La delegación de Colombia viajó con Laura Gómez, Carlos Quintana y Michael Poettoz.

La última en participar fue Laura Gómez quien se desempeña en la disciplina de patinaje sobre hielo. La antioqueña compitió este sábado en la prueba mass start del patinaje sobre hielo, en el National Speed Skating Oval, el ‘Ice Ribbon’, en la ronda semifinal de la prueba que reunió a 31 patinadoras. Gómez estuvo muy cerca de ingresar a la final de la prueba tras finalizar en el puesto número 11 con un tiempo de 8:31.66, y logró ser la mejor latinoamericana de la competencia.

Tras finalizar dicha competencia, Gómez confesó que: “Quería estar en la final, prometo que hice todo lo posible, pero me voy contenta, di todo lo que tenía por dar. Di 100% y un poco más. Lo anhelé, pero desafortunadamente, el deporte es eso, todos queremos lo mismo, todos nos preparamos para lo mismo, entonces una veces las cosas se dan, otras veces las cosas no se dan, pero en lo personal me voy contenta con lo que pude hacer acá en Beijing”.

Por su parte, Michael Poettoz se despidió este miércoles de su participación de las justas olímpicas luego de no finalizar la primera carrera de la prueba de slalom en el esquí alpino. El vallecaucano no completó el recorrido del primer descenso y quedó descalificado para la segunda carrera que determinó a los ganadores de las medallas. El oro fue para el francés Clement Noel, la plata para el austríaco Johannes Strolz y el bronce para el noruego Sebastian Foss-Solevaag.

En esta prueba no la pudieron completar 43 esquiadores, entre ellos el colombiano Poettoz, que finaliza así su tercera experiencia olímpica de invierno, luego de competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud Lillehammer 2016 y en los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018.

Tras finalizar la prueba, Poettoz comentó que: “Gracias a todos por su apoyo, estamos orgullosos de representar al país en Beijing 2022, fue una gran experiencia y nos vemos en 2026 para los próximos Juegos Olímpicos”.

Y por último, Carlos Quintana finalizó el pasado 11 de febrero su participación luego de completar los 15 kilómetros de la prueba de esquí de fondo en la posición 95 entre 99 competidores en el Centro Nacional de Esquí de Fondo de Zhangjiakou.

Con un tiempo de 55 minutos y 41 segundos, Quintana cumplió con el reto que se trazó hace cuatro años cuando vio por televisión a Sebastián Uprimny de clasificar y competir en los Juegos Olímpicos de Invierno. La presencia del risaraldense en Beijing se completó con dos pruebas: sprint y 15 km.

De los 99 corredores en lista de salida, 95 lograron terminarla y justo Quintana ocupó esa casilla 95, en una competencia que ganó el finlandés Livo Niskanen (37:54.8), seguido por el ruso Alexander Bolshunov (38:18.00) y por el noruego Johannes Klaebo (38:32.3), quienes completaron el podio.

Tras finalizar la competencia, Quintana comentó que: “Contento por poderla terminar, el entrenador me dijo que el objetivo principal era terminarla, porque el circuito era muy duro, de hecho, cuatro personas no la terminaron, entonces sacando lo positivo se mejoró mucho en las bajadas, que era mi debilidad y en la técnica, pero no pude concretar lo que quería, ahora a seguir aprendiendo para transmitir a los demás, porque está fue una muy buena experiencia”.

