Este domingo Daniel Felipe Martínez luchará por el podio en la clasificación general de la Vuelta al Algarve

Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez compitiendo en el Giro de Italia 2021 con el Ineos Grenadiers (Twitter: @INEOSGrenadiers)

En la mañana de este sábado 19 de febrero se llevó a cabo la cuarta etapa de la Vuelta al Algarve en territorio portugués.

El trayecto de 32,2 kilómetros de distancia entre las poblaciones de Villa Real de San Antonio y Tavira, fue completado por el corredor belga Remco Evenepoel del equipo Quick-Step Alpha Vinyl tras conquistar un tiempo de 37 minutos y 49 segundos.

El pedalista cundinamarqués del Ineos Grenadiers, Daniel Felipe Martínez Poveda, llegó a 1 minuto y 30 segundos de diferencia de Evenepoel, ocupando así la séptima casilla de la etapa y escalando al cuarto puesto de la clasificación general a falta de una etapa por disputar este domingo 20 de febrero.

Martínez Poveda es el único ciclista sudamericano en el top 10 de la tabla general, que está de la siguiente manera:

1. Remco Evenepoel (BEL) Quick-Step Alpha Vinyl Team: 15h 20′ 01″

2. Ethan Hayter (GBR) Ineos Grenadiers + 1′ 06″

3. Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates + 1′ 25″

4. Daniel Martínez (COL) Ineos Grenadiers + 1′ 30″

5. Stefan Küng (SUI) Groupama–FDJ + 1′ 43″

6. Tobias Foss (NOR) Team Jumbo–Visma + 1′ 51″

7. David Gaudu (FRA) Groupama–FDJ + 2′ 08″

8. Thibault Guernalec (FRA) Arkéa–Samsic + 2′ 08″

9. Dylan van Baarle (NED) Ineos Grenadiers + 2′ 37″

10. Sven Erik Bystrøm (NOR) Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux + 2′ 40″

Top 10 para Daniel Felipe Martínez en la segunda etapa del Tour de los Emiratos. Vía: UAE Tour

Remco Evenepoel le arrebató el maillot amarillo de líder al francés David Gaudu (Groupama-FDJ). Además completó los 32,2 kilómetros entre Vila Real de Santo António y Tavira con un tiempo de 37 minutos y 49 segundos, seguido del suizo Stefan Kung (Groupama-FDJ), a 58 segundos, mientras que el británico Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) completó la contrarreloj con 1 minuto y 6 segundos más que el belga.

En la clasificación general, Evenepoel tiene una ventaja de 1,06 minutos sobre Hayter y 1,25 minutos sobre el estadounidense Branco McNulty (UAE Emirates).

La cuadragésima octava Vuelta al Algarve concluye este domingo en el Alto do Malhão, un puerto donde se decidirá el vencedor de esta edición que sucederá al portugués João Rodrigues, que no pudo disputar esta edición porque se está recuperando de covid-19. En trayecto restante divide a las poblaciones de Lagoa y Alto do Malhão con 173 kilómetros de distancia.

La competencia portuguesa, también conocida como Volta ao Algarve, se celebra desde 1960 con una pausa entre 1962 y 1976, cuando la prueba se recuperó y empezó a disputarse anualmente. Desde la creación de los Circuitos Continentales UCI en 2005 formó parte del UCI Europe Tour, dentro de la categoría 2.1 hasta 2016 y 2.HC entre 2017 y 2019. De cara a 2020, la carrera pasó a formar parte de las UCI ProSeries dentro de la categoría 2.Pro.

En la década de los 90, la carrera dejó de tener exclusividad de participación de ciclistas portugueses. El primer colombiano en participar y quedar en un podio fue Federico Muñoz Fernández (1994); después fue Víctor Hugo Peña, quien decidió competir (en 2003 y 2004) ocupando el segundo lugar en ambas ediciones y en 2020 Miguel Ángel Supermán López ocupó el tercer lugar de la carrera en aquel año.

Cabe resaltar que desde 1998 la competición ciclística consta de cinco etapas, menos la edición de 2013 que contó con cuatro debido a problemas económicos.

SEGUIR LEYENDO: