“Creo en unos valores que no sé si son de izquierda o derecha”: Andrés Motta, el DJ que quiere ser senador uribista

Hoy, el exlocutor es empresario y abraza las banderas de seguridad del Centro Democrático

Poco o nada queda del Andrés Motta que bromeaba y jugaba en la radio y televisión juvenil. En 2014, uno de los disc jockeys más reconocidos de la cadena radial Los 40 Principales decidió cerrar con llave el capítulo de los medios de comunicación, que ya le era bien conocido y donde le conocían, y se fue para Estados Unidos.

Allá conoció un juego que en Colombia se menciona con cierto recelo, pero que el país norteamericano dice jugar mejor que nadie: el capitalismo. Le quedó gustando y decidió que volcaría toda su vida a la cultura del emprendimiento; de ser posible, trataría de sembrarla en el país.

Lo que Motta quiere decir con cultura del emprendimiento es la adquisición de hábitos que, en teoría y sacando a la suerte de la ecuación, garantizarán el éxito de un proyecto de vida:

“Viene desde los valores, de la forma que te alimentas, desde cuánto ejercicio haces al día, cuánto tomas, con quién te rodeas, cuál es tu equipo de trabajo, cuál es tu propósito, si lo que estás creando tiene un propósito mayor al dinero o solamente es un tema de ventas y ya”.

Con la idea de construir esa cultura, arrancó un tour juvenil de emprendimiento en el país. Durante cuatro años recorrió colegios, universidades y ciudades, ya no para presentar a bandas de tropipop, sino para hablar de proyectos de vida y bases empresariales.

En 2020, en plena pandemia, Andrés Motta creó el festival de líderes empresariales Game Changers, que ya lleva dos ediciones y ha invitado a panelistas como Steve Wozniak. Durante la preparación de la tercera versión de su festival, recibió la llamada para aspirar al Senado por el Centro Democrático.

Una decisión sencilla

Según su experiencia personal, Andrés Motta no cree que el espectro político de los jóvenes esté limitado a la izquierda. “En las redes sociales sí se manifiesta, es muy fuerte; pero ya en la parte real, en el día a día, al hablar con la gente, visitando empresas, visitando poblaciones o regiones, no es tan así”, dice.

Por otro lado, abrazar las banderas del Centro Democrático no hizo ruido. De forma especial, Motta comparte la perspectiva del uribismo sobre seguridad, una de las más controvertidas de esa corriente política.

Él justifica esta perspectiva porque hoy es un emprendedor que organiza eventos y festivales con participantes internacionales. quienes solo vendrán si perciben a Colombia como un país seguro.

Motta le teme a volver a la época de los 90 o inicios de los 2000, cuando “no llegaba nadie aquí, se presentaban en Venezuela y México, pero a Colombia no llegaban; en la Copa América de 2001, ni Brasil ni Argentina quisieron jugar aquí”.

“Yo, por ejemplo, creo profundamente en unos valores que no sé si son de izquierda o derecha, de centro, de abajo o arriba; pero yo creo en un país que sea seguro. En los países más avanzados del mundo hay un componente que es seguridad, hay tranquilidad para el ciudadano. Eso permite que crezca la industria, que haya negocios, que lleguen extranjeros, que haya cultura y festivales”.

Motta comparte otro miedo con los militantes uribistas: “creo en un país en democracia, que no vaya a caer en un tema de Venezuela, en un tema de Cuba. Eso no lo quiere nadie y yo no lo quiero”.

Finalmente, el exlocutor considera que el Estado debería intervenir lo menos posible en la vida económica del ciudadano; una idea del liberalismo clásico.

Su país ideal es “moderno, tranquilo, donde la gente pueda progresar; donde el capaz y el hábil puedan salir adelante. Es decir, mi visión del Estado es que permita que las cosas marchen bien, que sea seguro, donde haya mucha justicia, pero que el ciudadano pueda desarrollarse y trabajar por sí solo”.

Propuestas

Andrés Motta quiere llegar al Senado para impulsar emprendimientos en todo el país —especialmente los digitales—, implementar la ya existente Ley de Emprendimiento, garantizar beneficios tributarios para empresas nacientes, ofrecer beneficios a las industrias culturales y el entretenimiento y crear una Comisión de Emprendimiento en el Congreso.

